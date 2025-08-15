"Không tặc" Thái Hòa đối đầu cảnh vệ Thanh Sơn, Ma Ran Đô

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

"Không tặc" Thái Hòa đối đầu cảnh vệ Thanh Sơn, Ma Ran Đô

Minh Khuê

(NLĐO) – Phim "Tử chiến trên không" có Thái Hòa, Thanh Sơn, Ma Ran Đô,… tung trailer (video clip quảng bá) kịch tính, hấp dẫn.

Nhóm "không tặc" do Thái Hòa cầm đầu tấn công cảnh vệ, tiếp viên, uy hiếp phi công

Trailer kéo dài hơn 2 phút mở đầu bằng âm nhạc tươi vui đặc trưng của Việt Nam những năm sau 1975. Đoàn bay và hành khác trong tâm trạng náo nức trước những hành trình mới. Trong đó, cảnh vệ Bình (Thanh Sơn thủ vai) có mặt trên chuyến bay từ Đà Nẵng về Sài Gòn để chào đón đứa con sắp chào đời. Nhưng sau khi máy bay cất cánh, niềm vui bỗng vụt tắt, nhường chỗ cho hoảng sợ và hoang mang, vì nhóm "không tặc" do Long (Thái Hòa thủ vai) xuất hiện, ra tay tàn nhẫn.

"Không tặc" Thái Hòa đối đầu cảnh vệ Thanh Sơn, Ma Ran Đô - Ảnh 1.

Phim lấy cảm hứng từ sự kiện có thật

"Không tặc" Thái Hòa đối đầu cảnh vệ Thanh Sơn, Ma Ran Đô - Ảnh 2.

Các tiếp viên rạng rỡ trước chuyến bay

"Không tặc" Thái Hòa đối đầu cảnh vệ Thanh Sơn, Ma Ran Đô - Ảnh 3.

Các phi công chuẩn bị lên máy bay

"Không tặc" Thái Hòa đối đầu cảnh vệ Thanh Sơn, Ma Ran Đô - Ảnh 4.

Tiếp viên chào đón khách

"Không tặc" Thái Hòa đối đầu cảnh vệ Thanh Sơn, Ma Ran Đô - Ảnh 5.

"Không tặc" Thái Hòa đối đầu cảnh vệ Thanh Sơn, Ma Ran Đô - Ảnh 6.

"Không tặc" tấn công

"Không tặc" Thái Hòa đối đầu cảnh vệ Thanh Sơn, Ma Ran Đô - Ảnh 7.

Thái Hòa vai Long, cầm đầu nhóm "không tặc"

Trailer phim "Tử chiến trên không"

Cảnh vệ chính thức của chuyến bay Sơn (Ma Ran Đô thủ vai), hai nữ tiếp viên gồm Trinh (Kaity Nguyễn thủ vai) và Nhàn (Trâm Anh thủ vai) lần lượt bị tấn công và dùng để uy hiếp hai phi công trong buồng lái là Phong (Xuân Phúc thủ vai) và Khanh (Trần Ngọc Vàng thủ vai).

"Phản diện" Thái Hòa và phim kể câu chuyện huyền thoại của ngành hàng không Việt Nam 

Nếu không bay theo lộ trình của chúng, hành khách và đoàn bay sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu làm theo yêu cầu của chúng, những người dân vô tội cũng chưa chắc được an toàn.

"Không tặc" Thái Hòa đối đầu cảnh vệ Thanh Sơn, Ma Ran Đô - Ảnh 8.

"Không tặc" đe dọa hành khách

"Không tặc" Thái Hòa đối đầu cảnh vệ Thanh Sơn, Ma Ran Đô - Ảnh 9.

"Không tặc" Thái Hòa đối đầu cảnh vệ Thanh Sơn, Ma Ran Đô - Ảnh 10.

Sử dụng chất liệu lịch sử từ các sự kiện có thật, phim do Hàm Trần đạo diễn, kể lại câu chuyện huyền thoại của ngành hàng không Việt Nam, về những người anh hùng đã làm nên điều phi thường, quyết tâm bảo vệ hành khách khỏi không tặc.

Trailer cũng thể hiện những màu sắc đối lập về khát vọng sống giữa hai phe: không tặc và những người của đoàn bay.

Ngoài Thái Hòa, nhóm không tặc còn có Tí (Võ Điền Gia Huy thủ vai), Dần (Ray Nguyễn thủ vai) và Sửu (Bảo Định thủ vai). Tất cả đều máu lạnh và sẵn sàng xuống tay với người vô tội.

"Tử chiến trên không" ra rạp từ 19-9.

Tin liên quan

Thái Hòa phấn khích và lo lắng đóng cặp Lê Phương

Thái Hòa phấn khích và lo lắng đóng cặp Lê Phương

(NLĐO) - Nam diễn viên Thái Hòa tham gia phim "Cuộc chiến hạ lưu" do đạo diễn Mr. Tô thực hiện. Anh đóng cặp cùng Lê Phương.

Thái Hòa – Thanh Sơn đối đầu dữ dội trong "Tử chiến trên không"

(NLĐO) – Phim điện ảnh "Tử chiến trên không" tung hình ảnh và video clip đầu tiên đầy kịch tính.

Thái Hòa vinh hạnh khi lồng tiếng cho thần tượng

(NLĐO) - Diễn viên Thái Hòa lồng tiếng cho vai diễn của "ông chú cơ bắp" Ma Dong-seok trong phim "Holy night: Đội săn quỷ".

Thái Hòa Tử chiến trên không không tặc Ma Ran Đô Thanh Sơn trailer phim
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo