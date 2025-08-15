"Không tặc" Thái Hòa đối đầu cảnh vệ Thanh Sơn, Ma Ran Đô

Nhóm "không tặc" do Thái Hòa cầm đầu tấn công cảnh vệ, tiếp viên, uy hiếp phi công

Trailer kéo dài hơn 2 phút mở đầu bằng âm nhạc tươi vui đặc trưng của Việt Nam những năm sau 1975. Đoàn bay và hành khác trong tâm trạng náo nức trước những hành trình mới. Trong đó, cảnh vệ Bình (Thanh Sơn thủ vai) có mặt trên chuyến bay từ Đà Nẵng về Sài Gòn để chào đón đứa con sắp chào đời. Nhưng sau khi máy bay cất cánh, niềm vui bỗng vụt tắt, nhường chỗ cho hoảng sợ và hoang mang, vì nhóm "không tặc" do Long (Thái Hòa thủ vai) xuất hiện, ra tay tàn nhẫn.

Phim lấy cảm hứng từ sự kiện có thật

Các tiếp viên rạng rỡ trước chuyến bay

Các phi công chuẩn bị lên máy bay

Tiếp viên chào đón khách

"Không tặc" tấn công

Thái Hòa vai Long, cầm đầu nhóm "không tặc"

Trailer phim "Tử chiến trên không"

Cảnh vệ chính thức của chuyến bay Sơn (Ma Ran Đô thủ vai), hai nữ tiếp viên gồm Trinh (Kaity Nguyễn thủ vai) và Nhàn (Trâm Anh thủ vai) lần lượt bị tấn công và dùng để uy hiếp hai phi công trong buồng lái là Phong (Xuân Phúc thủ vai) và Khanh (Trần Ngọc Vàng thủ vai).

"Phản diện" Thái Hòa và phim kể câu chuyện huyền thoại của ngành hàng không Việt Nam

Nếu không bay theo lộ trình của chúng, hành khách và đoàn bay sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu làm theo yêu cầu của chúng, những người dân vô tội cũng chưa chắc được an toàn.

"Không tặc" đe dọa hành khách

Sử dụng chất liệu lịch sử từ các sự kiện có thật, phim do Hàm Trần đạo diễn, kể lại câu chuyện huyền thoại của ngành hàng không Việt Nam, về những người anh hùng đã làm nên điều phi thường, quyết tâm bảo vệ hành khách khỏi không tặc.

Trailer cũng thể hiện những màu sắc đối lập về khát vọng sống giữa hai phe: không tặc và những người của đoàn bay.

Ngoài Thái Hòa, nhóm không tặc còn có Tí (Võ Điền Gia Huy thủ vai), Dần (Ray Nguyễn thủ vai) và Sửu (Bảo Định thủ vai). Tất cả đều máu lạnh và sẵn sàng xuống tay với người vô tội.

"Tử chiến trên không" ra rạp từ 19-9.