Không trụ nổi đến 60 tuổi, công nhân ngành may mong được nghỉ hưu sớm

Chị Lê Thị Nhã (40 tuổi), công nhân may tại TP Thủ Đức, TP HCM, cho biết lúc nào về nhà cũng phải rửa mặt thật sạch. Nữ công nhân cũng khá lo lắng cho sức khỏe khi dạo gần đây cơ thể tuần nào cũng bị ho khan.

Do tiến độ và tính chất công việc nên chị Nhã bắt buộc phải tăng ca cả ban đêm. Thời gian làm việc kéo dài khiến sức khỏe chị giảm sút.

Công nhân may lớn tuổi khó trụ nổi với nghề chờ tuổi hưu

Việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu hiện nay dẫn đến người lao động nói chung và lao động ngành may nói riêng phải kéo dài thời gian làm việc cũng như thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Bà Nguyễn Thị Khánh Điệp, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Dệt may TP HCM, phản ánh thực tế cũng cho thấy có khoảng cách lớn giữa "tuổi nghề" và "tuổi hưu" khi người lao động chưa đến tuổi hưu đã chạm mốc tuổi nghề. Đối với ngành may, người lao động thường làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, bị suy giảm khả năng lao động nên khó có thể đáp ứng nhu cầu công việc khi tuổi đã cao. Do đó, sẽ có rất ít người lao động ngành may được hưởng chế độ hưu do không thể làm đến đủ tuổi nghỉ hưu do tính chất công việc, ngành nghề.

Thêm vào đó, việc rút ngắn điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu nhưng không giảm tuổi nghỉ hưu thì khoảng cách từ lúc đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội đến lúc đủ tuổi nghỉ hưu rất lớn, trong khi từ trên 45 tuổi, người lao động ngành may thường bị suy giảm khả năng lao động do ngành nghề nên nếu nghỉ hưu sớm hơn tuổi quy định thì mức hưởng lương hưu rất thấp.

"Bởi vậy, các doanh nghiệp trong ngành may mong muốn điều chỉnh giảm độ tuổi nghỉ hưu cho lao động ngành may và không bị trừ % những năm về hưu sớm, được hưởng các chế độ bảo hiểm ở mức cao nhất, để đảm bảo quyền lợi của người lao động"- bà Điệp đề xuất.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Trần Phú Vinh, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP TM Xuất nhập khẩu May Phương Nam (quận Gò Vấp, TP HCM), cũng cho hay đối với những công nhân may hay làm công việc nặng nhọc, độc hại, khi họ gần 50 tuổi công ty sẽ bố trí sang bộ phận khác, công việc nhẹ nhàng hơn.

"Nếu không chuyển vị trí làm việc thì năng suất của họ khó đáp ứng yêu cầu sản xuất. Qua khảo sát, đa số công nhân tại công ty đều mong muốn giữ nguyên tuổi nghỉ hưu như cũ là 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam" - ông Vinh góp ý.