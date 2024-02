Không về quê, công nhân sẽ làm gì trong những ngày Tết?

Quê ở Ninh Thuận nhưng đã mấy năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Kim Ngân, công nhân Công ty TNHH Always (KCX Tân Thuận, TP HCM) không về quê đón Tết. Nguyên nhân một phần do kinh tế eo hẹp, phần khác là do cả mẹ ruột và em trai duy nhất của chị đều đã vào TP HCM làm việc và hiện đang ở trọ cùng với mẹ con chị Ngân.

Tết này, mẹ con chị Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ ở lại TP HCM ăn Tết

Chị Ngân là mẹ đơn thân, một mình làm lụng nuôi con trai ăn học, ban ngày chị đi làm công nhân, tối đến lại tranh thủ làm thêm công việc tư vấn cho khách hàng thông qua mạng xã hội facebook. Với mỗi đơn hàng tư vấn thành công và khách chốt đơn, chị được nhận 10.000 đồng hoa hồng. Tuy không đáng là bao nhưng mỗi tháng cũng tôi có thêm một khoản để nuôi con. Bởi cả năm nay, công ty chị gặp khó khăn, đơn hàng giảm khiến thu nhập của chị bị ảnh hưởng, chỉ vừa đủ tiền lo tiền ăn uống cho hai mẹ con. Khoản tiền nhà trọ cũng cần có sự chia sẻ từ người mẹ đang làm giúp việc theo giờ và em trai là shipper của chị.

Vì hoàn cảnh như vậy nên Tết này, cả gia đình chị quyết định không về quê mà ở lại TP HCM làm việc cho đến hết Tết. "Ở TP chúng tôi cũng không quen biết ai nên Tết thay vì quanh quẩn ở nhà thì tôi muốn kiếm việc để làm thêm ngoài công việc tư vấn khách hàng để có tiền lo cho con. Không chỉ tôi, cả mẹ và em trai cũng làm việc trong những ngày Tết" - chị chia sẻ.

Mẹ của chị Ngân dự định sẽ làm việc xuyên Tết

Chị nói thêm, ở quê còn ông bà nội, ngoại nên thỉnh thoảng gia đình chị vẫn sắp xếp về thăm ông bà nhưng sẽ tránh dịp Tết để đỡ chi phí, việc đi lại cũng thuận tiện hơn. Còn dịp Tết, thay vì về thăm, mẹ con chị sẽ gửi quà bánh và tiền để biếu ông bà.

Tương tự, Tết này, gia đình chị Phạm Thị Ngọc (quê Bình Định, công nhân Công ty TNHH Nidec Tosok Việt Nam; KCX Tân Thuận, TP HCM) cũng quyết định ăn Tết tại nhà trọ ở quận 7, TP HCM. Đây là cái Tết thứ 3, cả nhà chị ăn Tết xa quê. Chị tâm sự: "Gần Tết, thấy xóm trọ từng người từng người một dắt díu nhau về quê, nhìn mà thấy chạnh lòng nhưng kinh tế quá khó khăn, chúng tôi đành gác lại ước mong sum họp".

Chị Ngọc kể, chồng chị đang làm tiếp thị cho một công ty phân phối các mặt hàng hóa mỹ phẩm nhưng mấy tháng qua, công ty của anh gặp khó khăn, trả lương nhỏ giọt cho nhân viên khiến gia đình chị lâm vào túng thiếu, tiền nhà trọ tháng rồi cũng đành khất lại. May mà chủ nhà trọ tốt bụng, cho chị chậm đóng tiền nhà.

Cũng vì cuộc sống còn nhiều nỗi lo nên chị đành ăn Tết xa quê. Kể về dự định trong những ngày Tết, chị cho biết năm nay, cả nhà sẽ ăn Tết đơn giản, gói ghém. Chủ nhà trọ và công ty chị đã hỗ trợ các nhu yếu phẩm, bánh kẹo nên chị cũng không sắm sửa gì thêm, chỉ mua cho 2 con vài bộ quần áo mới. Tết thì đưa các con đi ngắm phố phường gần nhà. "Nghĩ cũng thương con, đợi khi kinh tế khá hơn, tôi sẽ cho chúng về để được đón Tết quê" - chị nói.

Chị Cao Thị Hồng được LĐLĐ quận 6, TP HCM chủ nhà trọ và chính quyền địa phương chúc Tết, tặng quà Tết

Vì mới tìm được việc làm thời vụ trước Tết hơn nửa tháng ở Công ty TNHH may thêu Thuận Phương (quận 6, TP HCM) nên chị Cao Thị Hồng không dám trông mong gì công ty sẽ thưởng Tết. Vì vậy, Tết này, cả gia đình chị xác định ăn Tết đơn giản hết mức có thể. Có sẵn phần quà mà LĐLĐ quận 6 và chủ nhà trọ trao tặng, Mùng 1 Tết, cả nhà chị dự định sẽ chở nhau về Long An chúc Tết ông bà rồi quay trở lại TP trong ngày.

Chị kể, dù ông bà ở gần nhưng nhà cửa chật chội, nên vợ chồng chị và 2 con sẽ không ở lại mà trở về phòng trọ của gia đình ở quận 6. Ăn Tết ở nhà trọ, chị cũng hạn chế sắm sửa mà để dành tiền trang trải sau Tết.

Bà Lương Thanh Trúc, Chủ tịch LĐLĐ quận 6 (thứ 2, bên trái) thăm, chúc Tết gia đình chị Hồng tại nhà trọ

Chồng chị Hồng là thợ xây, trước đây, công việc ổn định nên một mình anh có thể cáng đáng cả gia đình nhưng kể từ sau dịch, công việc và thu nhập bấp bênh, ngày làm ngày nghỉ. Để phụ chồng, chị Hồng đi tìm việc khắp nơi, mãi mới xin được một chân làm thợ phụ tại một công ty may ở Bình Dương. Mỗi ngày chị phải vượt vài chục km để đi làm nhưng công việc ấy cũng không bền, cách đây vài tháng chị mất việc do công ty thiếu đơn hàng vả chỉ xin được việc mới cách đây không lâu.

Chị cho hay: "Kinh tế eo hẹp thì Tết nhất, chỉ cần gia đình quây quần bên nhau là đủ, ăn uống đều có thể tiết kiệm. Tôi chỉ ráng sắm cho cậu con trai út bộ quần áo vì con vẫn còn nhỏ, vẫn trông chờ vào Tết".