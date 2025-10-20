HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Net Zero

Khu dân cư không ô tô đầu tiên của Mỹ

H.Bình

Khu dân cư Culdesac Tempe ở TP Tempe (bang Arizona - Mỹ) đã trở thành hình mẫu cho một triết lý quy hoạch đô thị hoàn toàn mới.

Đây là khu dân cư hiện đại đầu tiên của Mỹ được xây dựng hoàn toàn không có chỗ đậu xe cá nhân cho cư dân, một động thái táo bạo tại một bang vốn nổi tiếng phụ thuộc vào ô tô cá nhân để di chuyển. Lấy cảm hứng từ những ngôi làng đi bộ ở châu Âu, dự án rộng gần 7 ha này ưu tiên người đi bộ, xe đạp và các hình thức giao thông công cộng.

Kiến trúc của Culdesac Tempe được thiết kế nhằm ứng phó với khí hậu sa mạc khắc nghiệt, gồm các tòa nhà sơn màu trắng để phản xạ nhiệt và nhiều cây bản địa. Việc loại bỏ không gian đậu xe giúp kiến trúc sư tối ưu hóa mặt bằng, tạo ra nhiều không gian chung và không gian đi bộ, thúc đẩy sự kết nối cộng đồng. Thay vì dựa vào ô tô, cư dân dễ dàng tiếp cận tuyến tàu điện, xe đạp điện và dịch vụ gọi xe.

Khu dân cư không ô tô đầu tiên của Mỹ - Ảnh 1.

Khu dân cư Culdesac Tempe trở thành nơi thử nghiệm mô hình đô thị đột phá nhằm thay đổi thói quen phụ thuộc vào ô tô ở Mỹ. Ảnh: CULDESAC TEMPE

Theo đài BBC, khu dân cư này tích hợp đầy đủ tiện ích trong bán kính đi bộ - từ cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, chợ cho đến phòng tập gym; thực sự hiện thực hóa khái niệm "thành phố 15 phút" tiện lợi.

Dù đối mặt với nhiều nghi ngại ban đầu, cư dân tại Culdesac Tempe vẫn hài lòng khi chất lượng cuộc sống được cải thiện, như chi phí sinh hoạt thấp hơn, môi trường an toàn hơn và sự gắn kết cộng đồng mạnh mẽ hơn so với cuộc sống ở vùng ngoại ô truyền thống. 

Việt Nam thuộc nhóm thị trường dẫn đầu tốc độ phát triển xe điện

Việt Nam thuộc nhóm thị trường dẫn đầu tốc độ phát triển xe điện

Báo cáo phân tích về xu hướng thị trường xe điện ở châu Âu của Tổ chức T&E đã so sánh tỉ lệ xe điện chạy bằng pin trong tổng doanh số ô tô bán ra trên thế giới.

Mỹ chấm dứt trợ cấp xe điện từ hôm nay, người dân đổ xô đi mua trước "giờ G"

(NLĐO) - Doanh số bán xe điện tại Mỹ nhiều khả năng giảm mạnh khi khoản ưu đãi thuế hết hiệu lực từ ngày 1-10, tuy nhiên chưa rõ giá xe sẽ thay đổi ra sao.

Sự thật khả năng giảm phát thải của xe điện

Một số quan điểm cho rằng xe điện không thực sự sạch nếu nguồn điện sạc được sản xuất từ than đá hoặc khí đốt tự nhiên

