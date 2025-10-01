HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Net Zero

Mỹ chấm dứt trợ cấp xe điện từ hôm nay, người dân đổ xô đi mua trước "giờ G"

Xuân Mai

(NLĐO) - Doanh số bán xe điện tại Mỹ nhiều khả năng giảm mạnh khi khoản ưu đãi thuế hết hiệu lực từ ngày 1-10, tuy nhiên chưa rõ giá xe sẽ thay đổi ra sao.

Khoản ưu đãi thuế khoảng 7.500 USD - được chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden thông qua năm 2022 để hỗ trợ xe điện - sẽ chấm dứt từ hôm nay, 1-10, theo dự luật chi tiêu và thuế của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Động thái này được cho sẽ làm giảm nhu cầu mua xe điện và giá bán dòng xe này sẽ tăng ngay lập tức.

Ngay trước "giờ G", nhiều người tiêu dùng Mỹ đã đổ xô đi mua xe điện.

Ông Matt Jones, Giám đốc cấp cao tại Sàn giao dịch ô tô TrueCar, cho biết vài tuần qua, thậm chí vài ngày gần đây, doanh số bán xe điện đã bùng nổ. "Thật điên rồ!" - ông cảm thán.

- Ảnh 1.

Một số mẫu xe điện Kia EV6 được trưng bày tại một đại lý ở Manchester, New Hampshire - Mỹ. Ảnh: AP

Làn sóng mua sắm này có thể khiến doanh số bán xe điện sụt giảm trong 3 tháng cuối năm. Do đó, các nhà sản xuất ô tô đang cân nhắc điều chỉnh giá bán lẻ và mức ưu đãi để duy trì nhu cầu, điều này có thể giúp giá xe điện thấp hơn. Không rõ sự thay đổi này giúp người mua xe tiết kiệm được bao nhiêu tiền nhưng theo tính toán, có lẽ sẽ không đủ bù đắp khoản tiền mất đi từ ưu đãi thuế.

Theo đài CNN, doanh số xe điện tại Mỹ tăng đều qua các năm, nhanh hơn nhiều so với xe chạy xăng truyền thống. Số liệu của Cục Thống kê Giao thông cho thấy doanh số xe điện tại Mỹ năm 2024 tăng 7%, đạt 1,6 triệu chiếc; gấp hơn 3 lần tốc độ tăng 2% của doanh số xe xăng.

Tuy thế, doanh số xe điện tại Mỹ đã chậm lại trong năm nay, chỉ tăng 1,5% trong 6 tháng đầu năm, theo Cox Automotive - công ty về công nghiệp ô tô. Điều này khiến các nhà sản xuất đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn, nhất là với hợp đồng thuê xe.

Ông Ivan Drury, Giám đốc phân tích tại trang mua xe Edmunds, dự đoán các nhà sản xuất ô tô sẽ ứng phó với sự sụt giảm nhu cầu bằng cách cắt giảm sản lượng xe điện.

Đồng quan điểm, bà Stephanie Valdez Streaty, Giám đốc phân tích ngành tại Cox Automotive, cho rằng việc chấm dứt ưu đãi thuế có thể đồng nghĩa với việc hạn chế số lượng xe tại các đại lý và do đó, áp lực giảm giá sẽ giảm bớt.

Về phần mình, người mua xe đang chờ xem liệu các nhà sản xuất ô tô có thể giảm giá và giữ giá xe ở mức cạnh tranh bất chấp áp lực gia tăng từ thuế quan và không có sự hỗ trợ của chính phủ liên bang hay không.

Cox Automotive nhận thấy 65% người mua xe có ý định mua xe điện trong 2 năm tới cho biết họ sẽ tiếp tục kế hoạch đó, ngay cả khi không được hưởng ưu đãi thuế. Chỉ 20% cho biết họ sẽ mua xe hybrid hoặc xe chạy bằng xăng truyền thống.

Khảo sát của Cox Automotive cũng cho thấy hiệu suất xe, vấn đề tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo trì, cùng với mối quan tâm về môi trường, đều quan trọng hơn ưu đãi thuế đối với người mua.

Theo ông David Green, nhà phân tích ngành công nghiệp ô tô tại Cars.com, thị trường sẽ có chút xáo trộn trong một khoảng thời gian.


