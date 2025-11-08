HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Khu đất trị giá hơn 2.100 tỉ đồng giáp sông Đồng Nai sắp đấu giá

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Khu đất "vàng" hơn 50 ha trong Dự án khu đô thị - thương mại - dịch vụ phường Trấn Biên dự kiến sẽ đấu giá trong tháng 12 tới

Ngày 8-11, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định phê duyệt phương án đấu giá khu đất Dự án khu đô thị - thương mại - dịch vụ (khu vực 1) tại phường Trấn Biên.

Đây là khu đất rộng 51,65 ha thuộc Khu Công nghiệp Biên Hòa 1.

Đấu giá khu đất Đồng Nai trị giá gần 2 . 118 Tỉ Đồng giáp sông Đồng Nai - Ảnh 1.

Khu đất ở Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 sắp được đưa ra đấu giá chạy dọc con đường Lê Văn Duyệt (từ ngã ba Vũng Tàu đến cầu An Hảo)

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường lập thủ tục xác định giá khởi điểm đấu giá thửa đất, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Sau khi được phê duyệt giá khởi điểm, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập thủ tục chuyển hồ sơ để Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, khu đất trên có vị trí giáp sông Đồng Nai, Xa lộ Hà Nội (Quốc lộ 1); khu quy hoạch Trung tâm Chính trị-Hành chính tỉnh và khu dân cư hiện hữu. Tính theo bảng giá đất, khu đất này có giá gần 2.118 tỉ đồng.

Tổng diện tích lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 là 51,65 ha. Trong đó, diện tích đất đấu giá là 21,4 ha để làm đất ở, thương mại dịch vụ….

Diện tích không đấu giá là hơn 30,1 ha gồm đất giao thông, đất mặt nước, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng kỹ thuật và 2 công trình được giữ lại khi chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Đấu giá khu đất Đồng Nai trị giá gần 2 . 118 Tỉ Đồng giáp sông Đồng Nai - Ảnh 3.

Phối cảnh Khu đô thị - thương mại - dịch vụ tại vị trí Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 trong tương lai

Đó là Công viên Lam Sơn (diện tích 0,9 ha). Đây là công trình có yếu tố lịch sử. Nơi đây có một tấm bia ghi công Đại đội Lam Sơn (phiên hiệu 926), đây là đơn vị có nhiều chiến công trong đấu tranh chống thực dân Pháp...

KCN Biên Hòa 1 có tổng diện tích 329 ha, trong đó khoảng 8,7 ha được giữ nguyên hiện trạng. Phần diện tích còn lại được chia làm 3 khu vực giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đô thị, thương mại - dịch vụ và trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh.

Năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai (nay là Sở Tài chính) tính toán ban đầu, chi phí để hỗ trợ, di dời các hộ dân, nhà máy ra Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 là khá lớn. Còn chi phí xây dựng khu đô thị - thương mại - dịch vụ theo khái toán ban đầu của Sở Xây dựng trên 800.000 tỉ đồng.

tỉnh đồng nai sông Đồng Nai Chủ tịch UBND tỉnh dự án Khu đô thị khu công nghiệp Biên Hoà 1
