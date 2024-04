Khử độc thực phẩm bằng nguyên liệu tự nhiên

Nỗi bất an về dư lượng thuốc trừ sâu, vi khuẩn độc hại xâm nhập các loại thực phẩm luôn ám ảnh người tiêu dùng khi hằng ngày phải sử dụng nhiều loại thực phẩm rất khó truy tìm nguồn gốc hoặc kiểm tra được sự an toàn. Tìm nguồn thực phẩm an toàn và loại bỏ các chất độc hại trên thực phẩm là vấn đề đang được đặt ra ở cấp độ toàn xã hội và từng gia đình.



Ứng dụng công nghệ ion calcium

Vào năm 2002, một doanh nhân Nhật Bản đến Việt Nam và thật bất ngờ khi ông đã tìm ra được một loại nguyên liệu tuyệt hảo cho công nghệ chiết xuất ion calcium. Đó là những loại vỏ sò trầm tích từ biển sâu của một số vùng ở Việt Nam. Những vỏ sò này được lưu giữ mấy trăm năm dưới vùng nước sâu nên hoàn toàn tinh khiết, không bị nhiễm kim loại nặng và các loại hóa chất của xã hội hiện đại.

Ông lập nhà máy ở Việt Nam, đưa công nghệ mới của Nhật vào chiết xuất can-xi từ nguồn nguyên liệu này. Sản phẩm chính được đưa về Nhật sử dụng trong ngành y tế. Sản phẩm tương đương được đăng ký toàn cầu và sử dụng ở Việt Nam trong ngành làm sạch và giữ tươi thực phẩm, nhất là các loại rau, củ, quả, thịt, cá… dưới thành phẩm thương mại tên Umikai. Công nghệ này được chuyển giao hoàn toàn cho phía Việt Nam mà hiện nay là Công ty TNHH MTV VN GREEN Việt Nam thụ hưởng.

Ông Nguyễn Tô Vũ (bìa trái) với sản phẩm Umikai tại Triển lãm chuyên ngành công nghệ sinh học trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và nông nghiệp công nghệ cao năm 2023 do Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM tổ chức

Công ty TNHH MTV VN GREEN Việt Nam cho biết công nghệ độc đáo này được kiểm nghiệm về tính năng an toàn bởi Phân viện Kiểm nghiệm của Bộ Y tế và Phòng Kiểm nghiệm của châu Âu Shiriram Institute tại Ấn Độ. Sản phẩm ion calcium hiệu Umikai đã được bộ lưu hành tại Việt Nam và các nước trên thế giới (giấy phép lưu hành cấp bởi Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y tế số: 1259/QLTP - DK). Được khảo nghiệm và đánh giá chất lượng tính năng diệt khuẩn và bảo quản thực phẩm bởi "Đề tài nghiên cứu của Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM theo hợp đồng số 275/TTYT/VS ngày 7-7-2003" và hợp đồng nghiên cứu kiểm nghiệm của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II số 5/TT - B.

Trong các đợt triển lãm về công nghệ an toàn thực phẩm, nhiều đối tác nước ngoài rất bất ngờ với sản phẩm này và đặt vấn đề mua lại công nghệ sản xuất. Ông Nguyễn Tô Vũ, Tổng Giám đốc VN GREEN Việt Nam, đã từ chối với lý do rất đơn giản là sản phẩm này trước hết sẽ phục vụ người tiêu dùng trong nước. "Chúng ta đang đối diện với vấn đề an toàn thực phẩm rất nan giải. Nguồn thực phẩm mất an toàn rất khó kiểm soát nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng qua các loại thực phẩm hiện diện trên bàn ăn từng ngày. Khử được các chất độc hại trên thực phẩm bằng cách sử dụng đơn giản là ngâm rửa sẽ rất có ích với người tiêu dùng, đặc biệt là sử dụng tại nhà. Nếu chuyển giao công nghệ cho người nước ngoài, tôi ngại rằng sản phẩm sẽ khó đến tay người tiêu dùng trong nước. Hoặc nếu có thì giá thành sẽ rất cao, mất đi tính thực dụng của sản phẩm" - ông Vũ lý giải.

"Vệ sĩ" trên bàn ăn

Ứng dụng của công nghệ ion cacilum rất hữu dụng. Trước tiên là các sản phẩm sau thu hoạch vì ion calcium hoàn toàn vô hại. Sản phẩm này không những sạch mà còn tác dụng tạo lớp màng giữ sản phẩm tươi lâu hơn gấp 3 lần bình thường. Công dụng này được Trung tâm Y tế dự phòng lập đề tài nghiên cứu và kiểm nghiệm chính xác. Đây là cách sử dụng hợp lý nhất vì bảo vệ thực phẩm ngay từ đầu nguồn trước khi được phân phối đến người tiêu dùng.

Giữ tươi thực phẩm lâu cũng đồng nghĩa tăng mức độ an toàn của thực phẩm, hạn chế tối đa thực phẩm xuống cấp bị thải loại.

Còn với người tiêu dùng tại nhà thì đây là giải pháp an toàn và tiện dụng nhất; vừa tiết kiệm thời gian cho các người nội trợ có thể sơ chế thực phẩm một lần và bảo quản tủ lạnh cho 1 tuần vừa bảo đảm vệ sinh tủ lạnh lại không bị nhiễm khuẩn chéo, bảo toàn được dưỡng chất tươi ngon suốt thời gian bảo quản.

Ông Nguyễn Tô Vũ cho biết: "Giá thành thấp, sử dụng tiện lợi, đặc biệt tính an toàn cao là những lý do tôi muốn sản phẩm này cung ứng cho người tiêu dùng trong nước trước tiên".

Cơ chế làm sạch và giữ tươi thực phẩm Ion calcium có tác dụng rất cao khi khử được các chất bám trên bề mặt thực phẩm như: dư lượng thuốc trừ sâu, bụi bẩn, hóa chất, vi khuẩn...Khi ngâm, sẽ dễ dàng nhận thấy các chất bẩn bị tách ra nổi váng trên mặt nước. Bột Umikai pha với nước ở nồng độ 1,5-2,5 g tạo pH > 12 làm tiêu diệt và ức chế 99,99% vi khuẩn trên thực phẩm được ngâm từ 5-30 phút. Sau đó tạo ra một màng phủ mỏng chống tái nhiễm vi khuẩn nên kéo dài được thời gian bảo quản thực phẩm. Ông Nguyễn Tô Vũ cho biết nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trái cây, thủy sản lớn sử dụng. Đơn cử: Công ty Thanh Long Hoàng Hậu - Bình Thuận, Công ty Goodlife, Công ty Long Việt, Công ty Rồng Đỏ, Công ty VinaGreen và nhiều công ty xuất khẩu nông - thủy sản khu vực miền Trung và miền Nam... dùng rửa sản phẩm để xuất khẩu chính ngạch qua các thị trường khó tính như Nhật, Đức, Mỹ...