HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Khu Mả Lạng chờ hồi sinh

CHÍ NGUYÊN - QUỐC ANH

Sau hơn 2 thập kỷ sống thấp thỏm vì dự án "treo", hàng ngàn hộ dân khu Mả Lạng nay thở phào, thắp lại hy vọng an cư khi thành phố quyết liệt tháo gỡ quy hoạch

TP HCM có chủ trương giải tỏa 6,8 ha khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh hay còn gọi là khu Mả Lạng (phường Cầu Ông Lãnh), được giới hạn bởi 4 tuyến đường Nguyễn Trãi - Cống Quỳnh - Trần Đình Xu - Nguyễn Cư Trinh, để chỉnh trang đô thị từ hơn 20 năm trước.

Thắp lại hy vọng

Giữa trung tâm TP HCM sầm uất vẫn tồn tại những khu dân cư chật chội, xuống cấp, "mắc kẹt" trong vòng lặp quy hoạch dai dẳng.

Người dân ở khu Mả Lạng vẫn ngày ngày sống trong những căn nhà tạm bợ, mang theo một mong mỏi giản dị là cuộc sống sẽ bước sang trang mới khi thành phố tiến hành chỉnh trang đô thị. Mong ước ấy tưởng chừng đã đến rất gần khi nhà đầu tư tham gia dự án, người dân nhận được thông báo thu hồi đất… Tuy nhiên, vòng quay cứ lặp lại và họ vẫn phải tạm "an cư" nơi đây sau hơn 20 năm kể từ ngày thành phố có chủ trương.

Những ngày này, một niềm vui đang len lỏi vào lòng người dân nơi đây sau những chia sẻ của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trong buổi tiếp xúc cử tri phường Bến Thành và phường Cầu Ông Lãnh.

Ông Trần Lưu Quang đã chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến khu Mả Lạng và khu chợ Gà, chợ Gạo - 2 khu đất nằm ngay trung tâm quận 1 cũ. "Đây là việc tôi đau đáu" - ông Trần Lưu Quang bộc bạch khi đề cập đến bài toán chỉnh trang đô thị tại những khu dân cư đã tồn tại nhiều năm qua.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, trước đây thành phố từng triển khai dự án tại 2 khu vực này nhưng chưa thành công do không thu hút được nhà đầu tư. Bài toán đặt ra hiện nay là phải tính toán lại quy hoạch một cách hợp lý, hài hòa giữa quyền lợi của người dân và hiệu quả đầu tư, tránh tạo thêm áp lực cho hạ tầng giao thông vốn đã quá tải. Ông Trần Lưu Quang cũng nhấn mạnh thêm, nếu cho phép xây dựng quá cao trong khi hạ tầng không đáp ứng đủ thì sẽ phát sinh áp lực lớn về giao thông. Vì vậy, mọi phương án đều cần được tính toán kỹ lưỡng và thận trọng.

Ông Trần Lưu Quang đề nghị lãnh đạo địa phương thống kê chi tiết danh sách những hộ dân nằm trong hai khu vực này, đồng thời cho biết sẽ cùng mọi người trực tiếp đi khảo sát để tìm ra giải pháp khả thi nhất.

Hơn 20 năm qua, nơi đây vẫn còn những khu nhà xập xệ, chật chội, nằm chen chúc trong những con hẻm ngoằn ngoèo như mê cung. Cuộc sống ngột ngạt không chỉ bởi không gian chật hẹp mà còn bởi tâm lý thấp thỏm chờ đợi, hy vọng và nuối tiếc đan xen.

Sự bức bí đó nay đã phần nào được giải tỏa. Niềm hy vọng cho một khởi đầu mới lại nhen nhóm khi những chia sẻ của lãnh đạo thành phố lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, và len lỏi vào cả những câu chuyện thường nhật bên ly trà sáng hay lúc chiều tà. Người dân Mả Lạng lại một lần nữa được thắp lên hy vọng.

Khu Mả Lạng chờ hồi sinh - Ảnh 1.

Người dân khu Mả Lạng mòn mỏi chờ đợi một cuộc “thay da đổi thịt” và hy vọng vào tương lai an cư sau hơn 2 thập kỷ dự án “treo” Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Chờ ngày an cư

Giữa cái nắng gắt của tháng 3, hẻm 245 Nguyễn Trãi (phường Cầu Ông Lãnh) sâu hun hút và chật hẹp, có đoạn chỉ đủ một người lách qua. Hai bên là những bức tường loang lổ, mái tôn che khuất ánh sáng khiến con hẻm luôn ẩm tối. Nằm sâu bên trong là những căn nhà nhỏ chen chúc, có căn chưa bằng tấm chiếu, vốn là nơi sinh sống của những người lao động tự do, bán hàng rong.

Ông Giang, người đã gắn bó hơn 30 năm tại đây, chia sẻ từ khi có quy hoạch, nhà cửa xuống cấp chỉ được sửa chữa tạm bợ. "Sống trong cảnh lưng chừng mấy chục năm, ai cũng thấp thỏm chờ một quyết định rõ ràng để biết mình sẽ đi đâu, về đâu" - ông nói. Điều ông băn khoăn nhất là sinh kế và việc học của con cái sẽ phải bắt đầu lại từ đầu nếu dời khỏi trung tâm.

Sống trong không gian ngột ngạt giữa 2 dãy nhà gần như xếp chồng lên nhau, ông Đặng Hữu Khá (sinh ra và lớn lên tại đây) cho biết căn nhà chỉ hơn 20 m2 của mình là nơi chung sống của 5 người. Mùa nắng còn đỡ, mùa mưa thì ẩm mốc bám đầy tường, mùi sinh hoạt quẩn quanh. Ông tâm sự, bản thân chịu khổ quen rồi nhưng xót xa khi thấy cháu nội lớn lên trong môi trường chật hẹp, thiếu không gian phát triển. Ông luôn mong khu vực sớm được chỉnh trang.

Tại hẻm 168 Nguyễn Cư Trinh, bà Nguyễn Thị Kim Lan khẳng định người dân luôn sẵn sàng chấp hành chủ trương của thành phố, nhưng cần một phương án bồi thường và tái định cư thỏa đáng. Theo bà, với nhiều hộ thu nhập thấp, căn nhà hiện tại là tài sản lớn nhất. "Chỉ mong đền bù đủ để người dân mua được chỗ ở mới, tiếp tục cuộc sống ổn định lâu dài" - bà bày tỏ.

Thực tế, chủ trương giải tỏa 6,8 ha khu vực này để chỉnh trang đô thị đã có từ năm 2000. Từng có giai đoạn thành phố giao dự án khu phức hợp cho doanh nghiệp, dự kiến di dời từ năm 2018 nhưng chậm tiến độ. Do dự án "treo" quá lâu, UBND TP HCM đã chỉ đạo UBND quận 1 trước đây hủy bỏ thông báo thu hồi đất với 1.424 trường hợp. Quyết định này giúp người dân vui mừng vì khôi phục lại các quyền bị hạn chế như chuyển nhượng, thừa kế, hay giải quyết được những tình cảnh trớ trêu như vợ chồng ly hôn nhiều năm mà không thể chia tài sản. 

Theo các chuyên gia đô thị, hàng trăm căn nhà thuộc sở hữu nhà nước tại khu Mả Lạng là lợi thế vàng để tái định cư tại chỗ. Việc này vừa dễ tạo sự đồng thuận, vừa giúp đẩy nhanh tiến độ vì có thể thực hiện song song với quá trình bồi thường, giải tỏa.


Tin liên quan

TP HCM khởi động lại dự án khu Mả Lạng

TP HCM khởi động lại dự án khu Mả Lạng

(NLĐO) - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM sẽ phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan để sớm triển khai công tác đấu thầu, đưa vào đầu tư, chỉnh trang khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh

Cận cảnh khu Mả Lạng hôm nay

(NLĐO) - Hơn chục năm qua, hàng trăm hộ dân ở khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh (còn gọi khu Mả Lạng, quận 1 - TP HCM) sống trong căn nhà chật chội, ẩm thấp và thiếu ánh sáng.

Bí thư Thành ủy TPHCM sẽ trực tiếp khảo sát khu Mả Lạng, khu chợ Gà Gạo

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ vấn đề liên quan đến khu Mả Lạng, khu chợ Gà Gạo là việc ông đau đáu

TP HCM khu Mả Lạng quy hoạch treo khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh ông Trần Lưu Quang phường Cầu Ông Lãnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo