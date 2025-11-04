Khu tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP HCM: Tạc ký ức giữa lòng thành phố

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Khu tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP HCM: Tạc ký ức giữa lòng thành phố

KTS KHƯƠNG VĂN MƯỜI, nguyên Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội KTS TP HCM

Công trình được kỳ vọng không chỉ để tưởng niệm, mà còn phải lay động cảm xúc và mang giá trị giáo dục sâu sắc

Bảy biệt thự cổ và cây sứ tại khu đất Lý Thái Tổ (TP HCM) đối mặt bài toán quy hoạch, bảo tồn di sản khi xây Khu tưởng niệm COVID-19. Thách thức lớn là tìm một thiết kế đủ sức lay động, tạc ghi ký ức để chạm đến tương lai.

Vị trí đắc địa và bài toán bảo tồn

Về vị trí, khu đất được đề xuất tọa lạc tại khu tam giác vòng xoay Lý Thái Tổ, giáp đường Hùng Vương. Khu đất này có ưu thế là phía sau giáp hẻm nhỏ và khu dân cư, đồng thời sở hữu nhiều cây xanh (gồm cả cây sứ lâu năm) và 7 căn biệt thự cũ của chú Hỏa.

Việc chọn vị trí này rất hợp lý vì có không gian phù hợp, đắc địa, giúp người dân dễ dàng nhìn thấy khi đi qua, qua đó phát huy giá trị tưởng niệm những người đã qua đời vì đại dịch COVID-19. Về không gian kiến trúc, đây là quyết định khởi đầu phù hợp cho các bước triển khai tiếp theo.

Tuy nhiên, khi thiết kế quy hoạch tổng thể, đơn vị triển khai cần tính đến phương án mở rộng tuyến hẻm nhỏ phía sau về phía lô đất để tránh ảnh hưởng đến khu dân cư. Đồng thời, cần có phương án di dời các hộ dân đang sinh sống trong phạm vi dự án để việc triển khai được thuận lợi.

Đối với 7 căn biệt thự của chú Hỏa (từng được dùng làm nhà khách, khu dịch vụ), cần sớm đánh giá kỹ lưỡng tình trạng xuống cấp để quyết định nên lưu giữ, bảo tồn hay phá dỡ. Nếu giữ lại, đây cũng là một cách để bảo tồn di tích, văn hóa cho thành phố.

Khu tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Tạc ghi ký ức giữa lòng thành phố - Ảnh 1.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ nhìn từ trên caoẢnh: LÊ DUY

Để ký ức chạm đến tương lai

Chúng ta cần tổ chức nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Không gian tưởng niệm phải đủ lớn để thể hiện toàn bộ quá trình đại dịch, từ đầu đến cuối thì mới thực sự có ý nghĩa.

Điều này cần được thể hiện bằng nhiều hình thức nghệ thuật kiến trúc, tạo hình (cả ngoài trời lẫn trong nhà) để chạm đến cảm xúc của người xem, giúp thế hệ sau cảm nhận sâu sắc. Cần hiểu rằng đây không đơn thuần là nơi tưởng niệm sự kiện đau thương, mà còn phải mang giá trị giáo dục cho tương lai. Vì vậy, dù là nỗi đau, chúng ta vẫn buộc phải đưa vào tư liệu thì công trình mới thực sự trọn vẹn ý nghĩa.

Về các vấn đề tại thực địa, hiện trạng cây xanh như cây sứ, cổ thụ cần được đánh giá song song với các biệt thự cổ. Với công nghệ hiện nay, TP HCM có đủ năng lực để di dời các cây lớn đến vị trí phù hợp trong khuôn viên mà không cần chặt bỏ. Đối với các biệt thự cổ, có thể giữ lại vài căn để làm nơi trưng bày, kết hợp không gian kiến trúc cảnh quan trong nhà và ngoài trời. Khu trưng bày nên tổ chức cho khách tham quan theo tiến trình của đại dịch, từ khi bùng phát đến khi kết thúc. Đối với tuyến hẻm phía sau, như đã đề cập về phương án mở rộng lấn về phía đất dự án, cần kết hợp trồng hàng cây xanh tạo "bình phong" để vừa bảo đảm sự tôn nghiêm vừa tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân phía đối diện.

Để khu tưởng niệm thật sự ý nghĩa và giá trị, ý tưởng thiết kế tổng thể ban đầu là vô cùng quan trọng. Ý tưởng này phải đưa ra được giải pháp, bố cục chi phối toàn bộ các công trình kiến trúc, từ đó định hình phương án tổ chức không gian hợp lý nhất. Ngoài ra, theo chỉ đạo của lãnh đạo TP HCM, dự án cũng phải tính toán đầy đủ các dịch vụ tiện ích, hậu cần như bãi giữ xe. Cần có nghiên cứu, thiết kế đầy đủ từ ý tưởng, phê duyệt kỹ lưỡng rồi mới triển khai.

Tóm lại, việc quy hoạch và thiết kế đòi hỏi phải vận dụng đa dạng các giải pháp nghệ thuật và kiến trúc để tái hiện một cách sâu sắc toàn bộ sự kiện đã diễn ra. Mục tiêu tối thượng là tạo được sự đồng cảm mãnh liệt, để người xem hiểu được những khó khăn, vất vả, sự hy sinh của các lực lượng tuyến đầu và cả những mất mát, đau thương của nhân dân. Có như vậy, các thế hệ mai sau khi nhìn lại mới có thể thấu hiểu trọn vẹn những gì đã diễn ra trong quá khứ để biến đó thành sức mạnh góp phần xây dựng TP HCM ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. 

TSKH-KTS Ngô Viết Nam Sơn:

Không nên bi lụy mà cần lắng đọng

Đây phải là một không gian mở, nhân văn, có sự kết nối hài hòa với quần thể 7 biệt thự di sản nhà chú Hỏa và khu đô thị giáo dục lân cận. Trọng tâm của công trình là việc ghi nhớ nạn nhân một cách sâu sắc và hình thức truyền tải không nên bi lụy mà cần lắng đọng, ghi nhận tinh thần đoàn kết của cả nước, vượt ra khỏi phạm vi TP HCM.

Về giải pháp cụ thể, cần cải tạo một biệt thự thành Bảo tàng COVID-19, đồng thời kết hợp việc ghi danh nạn nhân giữa bia tưởng niệm truyền thống với công nghệ số để người thân có thể gửi gắm ký ức. Để bảo đảm chất lượng, sự đồng thuận của cộng đồng và biến nơi đây thành một di sản cảm xúc, kiến nghị tổ chức 2 cuộc thi về quy hoạch chỉnh trang toàn khu và thiết kế công trình biểu tượng, bảo tàng.

TS Võ Kim Cương, nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TP HCM:

Làm công viên trước

Quyết định làm công viên và đài tưởng niệm COVID-19 tại số 1 Lý Thái Tổ là "tuyệt vời và táo bạo", vì đã ưu tiên không gian cộng đồng và ý nghĩa nhân văn thay vì lợi ích kinh tế.

Về việc triển khai, công viên có thể làm nhanh để phục vụ người dân trước Tết 2026. Tuy nhiên, đài tưởng niệm là công trình trăm năm, không nên vội vàng mà cần thêm thời gian lấy ý kiến, thiết kế kỹ lưỡng.

S.Nhung - Q.Anh

Nơi nỗi đau hóa sức sống

Các nước châu Âu, châu Á và Mỹ phát triển khu tưởng niệm nạn nhân COVID-19 thành những trung tâm văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, góc đọc sách và không gian xanh...

Những địa điểm này không chỉ tưởng nhớ người đã khuất mà còn thúc đẩy sự chữa lành, giáo dục và gắn kết xã hội, biến nỗi đau thành sức sống chung. Bergamo, nằm ở miền Bắc Ý, là một trong nhiều cộng đồng trên toàn cầu xây dựng đài tưởng niệm để tưởng nhớ những nạn nhân COVID-19. Nhiều cây xanh được trồng tại Công viên Trucca, đối diện bệnh viện bị quá tải ở giai đoạn đầu đại dịch. Đây là "đài tưởng niệm sống", cây cối tạo ô xy, tượng trưng cho sự sống. Thị trưởng TP Bergamo Giorgio Gori chọn ý tưởng này vì nó gần gũi, cảm xúc và không cần khắc tên trong khi một số gia đình trồng hoa hồng quanh cây để nhớ người thân. Theo hãng tin AP, khánh thành năm 2021, đài tưởng niệm Bergamo Memorial Grove (Khu rừng Ký ức) trở thành nơi yên bình cho các chuyến dã ngoại gia đình, yoga và lễ tưởng niệm hằng năm.

Tương tự, Bức tường Tưởng niệm dọc bờ sông Thames ở thủ đô London - Anh nay đã thành khu vực thu hút người chạy bộ, du khách và học sinh tham gia các buổi kể chuyện, trình diễn ánh sáng vào dịp kỷ niệm. Bắt nguồn từ truyền thống tưởng niệm sau Thế chiến thứ nhất, những mô hình này nhấn mạnh tính tiếp cận như không gian xanh tổ chức sự kiện mà không làm mất đi tính thiêng liêng.

Tại Ấn Độ, một đài tưởng niệm trực tuyến do bác sĩ và các nhà hoạt động xã hội khởi xướng từ năm 2021 cho phép mọi người tri ân người thân qua mạng. Không dừng lại ở đó, nhiều khu vườn cộng đồng ở Delhi được trồng cây tưởng niệm, kèm theo những nhà chòi nhỏ xinh để người dân ngồi chia sẻ câu chuyện vượt qua COVID-19. Ở Thái Lan, chùa Wat Pa Silawat gần thủ đô Bangkok, nơi từng chìm trong khói hỏa táng suốt năm 2021, giờ đây là không gian đa năng, ngoài nghi thức tụng kinh, nơi đây tổ chức thiền, lễ hội văn hóa, lớp học xóa mù chữ cho trẻ em và các buổi hướng dẫn trồng hoa sen. Gia đình đến viếng người thân vừa tưởng nhớ vừa tham gia hoạt động, biến nỗi buồn thành sự sẻ chia. Tại Vũ Hán - Trung Quốc, nơi đại dịch bùng phát đầu tiên, các khu cách ly cũ năm 2021 được biến thành nơi triển lãm. Người dân có thể đến đọc sách và tưởng niệm nạn nhân COVID-19.

Tại Mỹ, khu tưởng niệm Trái tim Rami tại Trang trại Cộng đồng Allaire, bang New Jersey nay còn là địa điểm tổ chức lễ hội thu hoạch, hội chợ sách và nhóm hỗ trợ tang quyến. Tại Jersey City - Mỹ, Công viên Skyway có khu vực tưởng niệm nạn nhân COVID-19 cũng tổ chức các hoạt động cho người dân địa phương như phiên chợ cuối tuần.

X.Mai


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo