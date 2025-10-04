"Khủng long" Hàn Quốc đổ bộ Tân binh toàn năng

8TURN "khủng long" Hàn tuyên chiến với tân binh Việt

Khủng long Hàn Quốc đổ bộ sân khấu Tân binh toàn năng

Tối nay, 4-10, chương trình giải trí được nhiều khán giả trẻ mong đợi "Tân binh toàn năng" sẽ chính thức lên sóng. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, ngay trong tập đầu tiên, 11 Tân binh sẽ thi đấu quốc tế với 8TURN của Hàn Quốc.

Sau chưa đầy hai năm hoạt động, nhóm đã tạo ra những cột mốc ấn tượng về doanh số và chất lượng trình diễn.

8TURN gồm 8 thành viên, được định vị là một nhóm nhạc thuộc Gen 5 của K-Pop, thế hệ mới với dòng nhạc "easy listening" (dễ nghe) và tận dụng sức mạnh công nghệ. Đây là thế hệ định hình lại cuộc chơi với những đặc điểm khác biệt, đánh dấu một chương mới cho ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.

Thay vì các concept phức tạp của thế hệ trước, Gen 5 tập trung vào dòng nhạc "easy listening" (dễ nghe) nhằm tạo ra sự tươi mới, dễ tiếp cận cho công chúng với những câu chuyện gần gũi. Đồng thời, Gen 5 cũng được định hướng toàn cầu ngay từ khi ra mắt với các thành viên đa quốc tịch.

Chiến lược quảng bá của họ tận dụng triệt để sức mạnh của các nền tảng video ngắn như TikTok, biến các "dance challenge" trở thành công cụ lan tỏa viral không thể thiếu. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của làn sóng tân binh này, nhóm nhạc 8TURN đã khẳng định được vị thế ban đầu khi được bình chọn vào Top 36 trong số 50 Nhóm Nhạc K-POP Gen 5 nổi bật của Hàn Quốc.

Điều này cho thấy sự ghi nhận của thị trường đối với nỗ lực và tiềm năng của họ khi xuất hiện đúng thời điểm K-Pop Hàn Quốc cần làm mới chính mình.

Chất lượng trình diễn và sức mạnh Fandom quốc tế: bùng nổ!

Album thứ 3 của 8TURN

Chiến lược tuyển chọn của 8TURN là tập trung vào các thành viên đã có kinh nghiệm chuyên nghiệp và kinh qua các chương trình khắc nghiệt. Điển hình, trưởng nhóm Jaeyun từng là thí sinh của Boys24 và Mix Nine, trong khi Kyungmin tham gia I-Land.

Nền tảng được mài giũa kỹ lưỡng này giúp 8TURN xây dựng được phong cách đặc biệt cho mình, đó là khả năng trình diễn vượt trội: năng lượng sân khấu cao, vũ đạo đồng bộ ấn tượng và tinh thần đồng đội xuất sắc.

Sức mạnh thực sự của 8TURN nằm ở cộng đồng người hâm mộ trung thành và thành tích thương mại ấn tượng. EP thứ ba, Stunning (phát hành tháng 1-2024), đã vượt mốc 100.000 bản bán ra trong tuần đầu tiên.

Chiến lược của 8TURN là Global-focused (tập trung vào toàn cầu), một xu hướng chung của K-Pop Thế hệ thứ 5, nơi các bảng xếp hạng digital nội địa Hàn Quốc không còn là ưu tiên hàng đầu.

Sự dịch chuyển chiến lược này được củng cố bằng việc nhóm công bố 8TURN 1st World Tour 2025 tại các thành phố lớn ở Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu. Việc tổ chức World Tour chứng minh nhóm đã sở hữu một nền tảng người hâm mộ quốc tế đủ vững chắc và khả năng công diễn trên toàn cầu.

Tiêu chuẩn hóa sân khấu quốc tế tại Việt Nam: Khám phá những thay đổi bất ngờ

8TURN sẽ xuất hiện ở Tân binh toàn năng

Sự phát triển nhanh chóng của 8TURN đã đưa nhóm trở thành một hình mẫu đại diện cho sự thành công của các nhóm K-Pop không thuộc Big 4, dựa trên tài năng và chiến lược xây dựng fandom quốc tế.

Việc 8TURN được mời làm nhóm nhạc quốc tế đầu tiên tham gia giao lưu tại Công Diễn 1 của chương trình truyền hình thực tế "Tân binh toàn năng" đã thu hút sự chú ý từ đông đảo cộng đồng fandom.

Sự xuất hiện này được xem là một động thái quan trọng nhằm thiết lập một tiêu chuẩn cạnh tranh quốc tế cho các nghệ sĩ trẻ Việt Nam. 8TURN, với kinh nghiệm đào tạo và chiến lược phát triển chuyên nghiệp, trở thành một mẫu hình đáng để tham khảo về sự chuyển đổi từ giai đoạn "tân binh" sang cấp độ "nghệ sĩ quốc tế".

Màn giao lưu này sẽ là cơ hội để các Tân Binh học hỏi trực tiếp tinh thần chuyên nghiệp, bản lĩnh sân khấu, và chiến lược phát triển của một nhóm nhạc K-Pop đã được thị trường toàn cầu công nhận.