"Tân binh toàn năng": Bước ngoặt lịch sử để âm nhạc Việt vươn tầm thế giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

"Tân binh toàn năng": Bước ngoặt lịch sử để âm nhạc Việt vươn tầm thế giới

Thùy Trang

(NLĐO) - Đường đua nhạc Việt đang xuất hiện một thế hệ nghệ sĩ trẻ toàn năng, đủ sức cạnh tranh ở thị trường toàn cầu.

Khát vọng lớn từ YeaH1 Group

"Tân binh toàn năng": Bước ngoặt lịch sử để âm nhạc Việt vươn tầm thế giới - Ảnh 1.

Đội hình Tân binh toàn năng

Ngày 22-9, tại TP HCM, YeaH1 Group chính thức công bố dự án trọng điểm "Tân Binh Toàn Năng - Show It All". Đây là chương trình giải trí thực tế sống còn nhằm tuyển chọn, đào tạo và cho ra mắt một nhóm nhạc thế hệ mới, được đào tạo bài bản theo mô hình khắt khe của KPop nhưng vẫn mang bản sắc Việt.

Chương trình được phát sóng trên VTV3 vào 20 giờ tối thứ bảy hằng tuần, bắt đầu từ ngày 4-10-2025. Cùng lúc, YeaH1 cũng công bố hợp tác chiến lược với Sony Music Entertainment - tập đoàn âm nhạc hàng đầu thế giới, và ra mắt nền tảng giải trí trực tuyến MangoPlus (liên kết cùng MangoTV - top 3 nền tảng giải trí tại Trung Quốc).

Sự bắt tay này được đánh giá là cú hích chưa từng có, mở ra hướng phát triển mới cho ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam. Sự kết hợp này giúp các nghệ sĩ Việt không chỉ tiếp cận thị trường quốc tế mà còn có cơ hội làm việc trực tiếp với nhạc sĩ, nhà sản xuất hàng đầu thế giới.

YeaH1 sẽ chịu trách nhiệm đào tạo, sản xuất nội dung chất lượng cao; còn Sony Music đảm nhận phân phối toàn cầu - tạo thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, từ sản xuất, quảng bá đến thương mại hóa.

"Tân binh toàn năng": Bước ngoặt lịch sử để âm nhạc Việt vươn tầm thế giới - Ảnh 2.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh – CEO YeaH1 Group – khẳng định tạo ra cú hích chưa từng có

Bà Ngô Thị Vân Hạnh – CEO YeaH1 Group - khẳng định: "Chúng tôi tin sự kết hợp này sẽ tạo ra cú hích chưa từng có, đưa tài năng âm nhạc Việt Nam lên bản đồ thế giới. Đây không chỉ là một chương trình truyền hình, mà còn là hành trình kiến tạo thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt đủ bản lĩnh vươn ra toàn cầu".

Với "Tân Binh Toàn Năng", YeaH1 Group không chỉ sản xuất một gameshow giải trí, mà còn đặt nền móng xây dựng thế hệ nghệ sĩ mới - vừa giỏi chuyên môn, vừa mang bản sắc văn hóa Việt. Sự hợp tác với Sony Music và MangoTV cho thấy tầm nhìn chiến lược, biến giấc mơ đưa âm nhạc Việt vươn tầm thế giới thành hiện thực.

Khán giả sẽ không chỉ được theo dõi một chương trình kịch tính, mà còn chứng kiến từng bước trưởng thành của những gương mặt trẻ, từ "tân binh" đến "toàn năng". Và có thể, từ dự án này, một nhóm nhạc Việt đầu tiên đủ sức cạnh tranh quốc tế sẽ ra đời - đánh dấu bước ngoặt lịch sử của âm nhạc Việt Nam.

Từ “tân binh” đến nghệ sĩ toàn năng

"Tân binh toàn năng": Bước ngoặt lịch sử để âm nhạc Việt vươn tầm thế giới - Ảnh 3.

11 tân binh ra mắt

"Tân binh toàn năng" được thiết kế như một hành trình rèn luyện nghiêm ngặt. Trước khi lên sóng, hàng ngàn thí sinh khắp cả nước đã trải qua vòng tuyển chọn gắt gao tại Hà Nội và TP HCM. Chỉ 30 gương mặt tiềm năng nhất mới được bước vào "giai đoạn sống còn".

Tại đây, trong 100 ngày đào tạo, các thí sinh phải học tập và rèn luyện với đội ngũ chuyên gia hàng đầu từ Hàn Quốc và Việt Nam, trải qua 7 kỳ sát hạch liên tiếp. Mỗi thử thách buộc họ phải bứt phá giới hạn bản thân, chứng minh năng lực và giành quyền "thăng cấp".

Kết quả, 11 gương mặt xuất sắc nhất được chọn vào đội hình "Tân binh thăng cấp", bước sang vòng thi đấu quốc tế. Họ vẫn có nguy cơ bị loại sau các vòng công diễn. Chính tính khốc liệt này khiến chương trình trở nên kịch tính và khó đoán.

Đáng chú ý, "Tân binh thăng cấp" sẽ có cơ hội giao lưu, thi đấu cùng các nhóm nhạc quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan. Đây là bước đệm quan trọng để tích lũy kinh nghiệm biểu diễn và làm quen với tiêu chuẩn sân khấu quốc tế.

"Tân binh toàn năng": Bước ngoặt lịch sử để âm nhạc Việt vươn tầm thế giới - Ảnh 4.

Nhóm nhạc cuối cùng sẽ được chọn lọc kỹ lưỡng

Nhóm nhạc debut cuối cùng sẽ được chọn lọc kỹ lưỡng hơn nữa, không chỉ dựa trên tài năng mà còn ở khả năng làm việc nhóm, định hướng hình ảnh và tiềm năng phát triển lâu dài. Để bảo chứng chất lượng, YeaH1 Group đã mời dàn ê-kíp hùng hậu từng tạo nên hàng loạt sân khấu âm nhạc nổi tiếng tại Việt Nam. Trong đó có Tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, Giám đốc âm nhạc SlimV, Stage D.O.P Trần Quốc Vương, Giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang cùng team make-up & hair nổi tiếng Quân Nguyễn - Pu Lê.

Sự góp mặt của những tên tuổi này khiến khán giả càng thêm kỳ vọng vào các màn trình diễn hoành tráng, bùng nổ và đủ sức cạnh tranh với show quốc tế.

Tin liên quan

Tân binh toàn năng: 6 tân binh ra về

Tân binh toàn năng: 6 tân binh ra về

(NLĐO) - Tiếp tục bùng nổ mạng xã hội, "Tân binh toàn năng - Giai đoạn sống còn" gây sốc khi loại 1 loạt 6 thí sinh.

Quách Ngọc Ngoan tái xuất bên người đẹp Xuân Văn

(NLĐO) – Sau "Người bất tử" năm 2018, Quách Ngọc Ngoan tái xuất màn ảnh rộng với phim tâm lý, ly kỳ "Trái tim què quặt".

Mạc Minh tự tin chinh phục Mrs Tourism 2025

(NLĐO) - Hoa hậu Mạc Minh vừa được cấp phép tham dự cuộc thi Mrs Tourism 2025 tại Dubai.

tân binh Tân binh toàn năng nhóm nhạc tân binh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo