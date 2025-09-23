"Tân binh toàn năng": Bước ngoặt lịch sử để âm nhạc Việt vươn tầm thế giới

Khát vọng lớn từ YeaH1 Group

Đội hình Tân binh toàn năng

Ngày 22-9, tại TP HCM, YeaH1 Group chính thức công bố dự án trọng điểm "Tân Binh Toàn Năng - Show It All". Đây là chương trình giải trí thực tế sống còn nhằm tuyển chọn, đào tạo và cho ra mắt một nhóm nhạc thế hệ mới, được đào tạo bài bản theo mô hình khắt khe của KPop nhưng vẫn mang bản sắc Việt.

Chương trình được phát sóng trên VTV3 vào 20 giờ tối thứ bảy hằng tuần, bắt đầu từ ngày 4-10-2025. Cùng lúc, YeaH1 cũng công bố hợp tác chiến lược với Sony Music Entertainment - tập đoàn âm nhạc hàng đầu thế giới, và ra mắt nền tảng giải trí trực tuyến MangoPlus (liên kết cùng MangoTV - top 3 nền tảng giải trí tại Trung Quốc).

Sự bắt tay này được đánh giá là cú hích chưa từng có, mở ra hướng phát triển mới cho ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam. Sự kết hợp này giúp các nghệ sĩ Việt không chỉ tiếp cận thị trường quốc tế mà còn có cơ hội làm việc trực tiếp với nhạc sĩ, nhà sản xuất hàng đầu thế giới.

YeaH1 sẽ chịu trách nhiệm đào tạo, sản xuất nội dung chất lượng cao; còn Sony Music đảm nhận phân phối toàn cầu - tạo thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, từ sản xuất, quảng bá đến thương mại hóa.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh – CEO YeaH1 Group - khẳng định: "Chúng tôi tin sự kết hợp này sẽ tạo ra cú hích chưa từng có, đưa tài năng âm nhạc Việt Nam lên bản đồ thế giới. Đây không chỉ là một chương trình truyền hình, mà còn là hành trình kiến tạo thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt đủ bản lĩnh vươn ra toàn cầu".

Với "Tân Binh Toàn Năng", YeaH1 Group không chỉ sản xuất một gameshow giải trí, mà còn đặt nền móng xây dựng thế hệ nghệ sĩ mới - vừa giỏi chuyên môn, vừa mang bản sắc văn hóa Việt. Sự hợp tác với Sony Music và MangoTV cho thấy tầm nhìn chiến lược, biến giấc mơ đưa âm nhạc Việt vươn tầm thế giới thành hiện thực.

Khán giả sẽ không chỉ được theo dõi một chương trình kịch tính, mà còn chứng kiến từng bước trưởng thành của những gương mặt trẻ, từ "tân binh" đến "toàn năng". Và có thể, từ dự án này, một nhóm nhạc Việt đầu tiên đủ sức cạnh tranh quốc tế sẽ ra đời - đánh dấu bước ngoặt lịch sử của âm nhạc Việt Nam.

Từ “tân binh” đến nghệ sĩ toàn năng

11 tân binh ra mắt

"Tân binh toàn năng" được thiết kế như một hành trình rèn luyện nghiêm ngặt. Trước khi lên sóng, hàng ngàn thí sinh khắp cả nước đã trải qua vòng tuyển chọn gắt gao tại Hà Nội và TP HCM. Chỉ 30 gương mặt tiềm năng nhất mới được bước vào "giai đoạn sống còn".

Tại đây, trong 100 ngày đào tạo, các thí sinh phải học tập và rèn luyện với đội ngũ chuyên gia hàng đầu từ Hàn Quốc và Việt Nam, trải qua 7 kỳ sát hạch liên tiếp. Mỗi thử thách buộc họ phải bứt phá giới hạn bản thân, chứng minh năng lực và giành quyền "thăng cấp".

Kết quả, 11 gương mặt xuất sắc nhất được chọn vào đội hình "Tân binh thăng cấp", bước sang vòng thi đấu quốc tế. Họ vẫn có nguy cơ bị loại sau các vòng công diễn. Chính tính khốc liệt này khiến chương trình trở nên kịch tính và khó đoán.

Đáng chú ý, "Tân binh thăng cấp" sẽ có cơ hội giao lưu, thi đấu cùng các nhóm nhạc quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan. Đây là bước đệm quan trọng để tích lũy kinh nghiệm biểu diễn và làm quen với tiêu chuẩn sân khấu quốc tế.

Nhóm nhạc cuối cùng sẽ được chọn lọc kỹ lưỡng

Nhóm nhạc debut cuối cùng sẽ được chọn lọc kỹ lưỡng hơn nữa, không chỉ dựa trên tài năng mà còn ở khả năng làm việc nhóm, định hướng hình ảnh và tiềm năng phát triển lâu dài. Để bảo chứng chất lượng, YeaH1 Group đã mời dàn ê-kíp hùng hậu từng tạo nên hàng loạt sân khấu âm nhạc nổi tiếng tại Việt Nam. Trong đó có Tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, Giám đốc âm nhạc SlimV, Stage D.O.P Trần Quốc Vương, Giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang cùng team make-up & hair nổi tiếng Quân Nguyễn - Pu Lê.

Sự góp mặt của những tên tuổi này khiến khán giả càng thêm kỳ vọng vào các màn trình diễn hoành tráng, bùng nổ và đủ sức cạnh tranh với show quốc tế.