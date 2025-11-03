Khuyến cáo của CSGT TP HCM về việc lưu thông qua khu vực Ngã tư Đình

Chiều 3-11, đại diện Phòng CSGT (PC08) - Công an TP HCM đã thông tin tình hình trật tự giao thông tại khu vực thi công dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Ngã tư Đình (đường Đỗ Mười - Nguyễn Văn Quá).

CSGT điều tiết giao thông trên đường Đỗ Mười.

Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Ngã tư Đình đã được Sở Xây dựng TP HCM thông qua và khởi công từ ngày 19-8.

Đến ngày 1-11, các đơn vị thi công đã tiến hành rào chắn một phần đường hướng từ Cầu Bình Phước 1 về vòng xoay An Sương để thi công công trình. Việc rào chắn đã tác động đến tình hình trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Đỗ Mười. Đây là tuyến đường huyết mạch, có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.

Trước tình hình trên, Đội CSGT An Sương (thuộc PC08) đã chủ động bố trí lực lượng tại các giao lộ trọng điểm trên tuyến Đỗ Mười như giao lộ Đỗ Mười - Nguyễn Văn Quá, Đỗ Mười - Lê Thị Riêng, Đỗ Mười - Tô Ngọc Vân, Đỗ Mười - Vườn Lài… để tiến hành điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc.

Thời gian tới, Đội CSGT An Sương sẽ tiếp tục duy trì bố trí lực lượng để đảm bảo tình hình giao thông được thông suốt trên tuyến đường Đỗ Mười, nhất là khu vực thi công công trình cầu vượt Ngã Tư Đình.

Để giảm ùn tắc giao thông, tránh xảy ra tai nạn giao thông khi đi qua khu vực thi công, Đội CSGT An Sương khuyến nghị người dân khi di chuyển qua khu vực nói trên cần đi chậm, chú ý quan sát hệ thống biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, CSGT…, không dừng, đỗ xe tại khu vực thi công gây cản trở giao thông.

Khu vực Ngã tư Đình được rào chắn để thi công.

Bên cạnh đó, người dân có thể chọn các lộ trình khác thay thế để di chuyển qua khu vực thi công. Cụ thể:

- Hướng từ Cầu Bình Phước 1 về khu vực trung tâm Thành phố, các phương tiện di chuyển theo lộ trình: Đỗ Mười – Lê Đức Thọ - khu vực trung tâm.

- Hướng từ Cầu Bình Phước 1 về miền Tây, Tây Ninh, các phương tiện có thể di chuyển theo lộ trình: Đỗ Mười – Lê Văn Khương – Nguyễn Ảnh Thủ – Tô Ký – Đỗ Mười – về miền Tây hoặc Đỗ Mười – Lê Văn Khương – Đặng Thúc Vịnh – Liên xã Thị Trấn, Thới Tam Thôn – Lê Thị Hà – Lê Quang Đạo – về Tây Ninh.

Trước đây, Ngã tư Đình thường xuyên ùn tắc.

Khu vực thi công nút giao Ngã tư Đình.