Khuyến cáo của CSGT TP HCM về việc lưu thông qua khu vực Ngã tư Đình

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Khuyến cáo của CSGT TP HCM về việc lưu thông qua khu vực Ngã tư Đình

Anh Vũ

(NLĐO) - Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Ngã tư Đình đã được Sở Xây dựng TP HCM thông qua và khởi công từ ngày 19-8.

Chiều 3-11, đại diện Phòng CSGT (PC08) - Công an TP HCM đã thông tin tình hình trật tự giao thông tại khu vực thi công dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Ngã tư Đình (đường Đỗ Mười - Nguyễn Văn Quá).

CSGT TP HCM đưa ra khuyến cáo người dân lưu thông qua khu vực Ngã tư Đình - Ảnh 1.

CSGT điều tiết giao thông trên đường Đỗ Mười.

Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Ngã tư Đình đã được Sở Xây dựng TP HCM thông qua và khởi công từ ngày 19-8. 

Đến ngày 1-11, các đơn vị thi công đã tiến hành rào chắn một phần đường hướng từ Cầu Bình Phước 1 về vòng xoay An Sương để thi công công trình. Việc rào chắn đã tác động đến tình hình trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Đỗ Mười. Đây là tuyến đường huyết mạch, có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.

Trước tình hình trên, Đội CSGT An Sương (thuộc PC08) đã chủ động bố trí lực lượng tại các giao lộ trọng điểm trên tuyến Đỗ Mười như giao lộ Đỗ Mười - Nguyễn Văn Quá, Đỗ Mười - Lê Thị Riêng, Đỗ Mười - Tô Ngọc Vân, Đỗ Mười - Vườn Lài… để tiến hành điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc.

Thời gian tới, Đội CSGT An Sương sẽ tiếp tục duy trì bố trí lực lượng để đảm bảo tình hình giao thông được thông suốt trên tuyến đường Đỗ Mười, nhất là khu vực thi công công trình cầu vượt Ngã Tư Đình.

Để giảm ùn tắc giao thông, tránh xảy ra tai nạn giao thông khi đi qua khu vực thi công, Đội CSGT An Sương khuyến nghị người dân khi di chuyển qua khu vực nói trên cần đi chậm, chú ý quan sát hệ thống biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, CSGT…, không dừng, đỗ xe tại khu vực thi công gây cản trở giao thông. 

CSGT TP HCM đưa ra khuyến cáo người dân lưu thông qua khu vực Ngã tư Đình - Ảnh 2.

Khu vực Ngã tư Đình được rào chắn để thi công.

Bên cạnh đó, người dân có thể chọn các lộ trình khác thay thế để di chuyển qua khu vực thi công. Cụ thể:

- Hướng từ Cầu Bình Phước 1 về khu vực trung tâm Thành phố, các phương tiện di chuyển theo lộ trình: Đỗ Mười – Lê Đức Thọ - khu vực trung tâm.

- Hướng từ Cầu Bình Phước 1 về miền Tây, Tây Ninh, các phương tiện có thể di chuyển theo lộ trình: Đỗ Mười – Lê Văn Khương – Nguyễn Ảnh Thủ – Tô Ký – Đỗ Mười – về miền Tây hoặc Đỗ Mười – Lê Văn Khương – Đặng Thúc Vịnh – Liên xã Thị Trấn, Thới Tam Thôn – Lê Thị Hà – Lê Quang Đạo – về Tây Ninh.

CSGT TP HCM đưa ra khuyến cáo người dân lưu thông qua khu vực Ngã tư Đình - Ảnh 3.

Trước đây, Ngã tư Đình thường xuyên ùn tắc.

CSGT TP HCM đưa ra khuyến cáo người dân lưu thông qua khu vực Ngã tư Đình - Ảnh 4.

Khu vực thi công nút giao Ngã tư Đình.

CSGT TP HCM đưa ra khuyến cáo người dân lưu thông qua khu vực Ngã tư Đình - Ảnh 5.

Khu vực Ngã tư Đình thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Tin liên quan

Học sinh, sinh viên leo dải phân cách, vi phạm nồng độ cồn, CSGT TP HCM đưa ra khuyến cáo đặc biệt

Học sinh, sinh viên leo dải phân cách, vi phạm nồng độ cồn, CSGT TP HCM đưa ra khuyến cáo đặc biệt

(NLĐO) - Theo thống kê của Phòng CSGT Công an TP HCM, có hơn 45% trường hợp học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi đã điều khiển xe máy.

CSGT TP HCM khuyến cáo 4 kỹ năng khi sử dụng xe điện

(NLĐO) - Xu hướng sử dụng xe điện thay cho xe xăng đang tăng cao. Song, người dùng cần nắm vững các kỹ năng để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Khuyến cáo của Công an TP HCM khi xem diễu binh, diễu hành

(NLĐO) - Công an TP HCM khuyến cáo khi xem diễu binh nếu chẳng may bị cuốn vào đám đông, hãy giữ tay trước ngực bảo vệ phổi, tránh ngạt thở

tai nạn giao thông tham gia giao thông Sở Xây dựng giảm ùn tắc giảm ùn tắc giao thông Ngã tư Đình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo