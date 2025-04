Khuyến cáo mới về Baby Shark và Medi Kid Calcium K2 cho trẻ nhỏ

Khuyến cáo được Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đưa ra sau khi có thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an phát hiện một số sản phẩm thực phẩm giả, không đảm bảo, trong đó có 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất.

Sản phẩm Baby Shark do Công ty TNHH công nghệ Herbitech làm giả. Ảnh: CAND

Trong quá trình các cơ quan chức năng xác minh, xử lý, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không nên sử dụng 2 sản phẩm nêu trên cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan Công an.

Cục An toàn thực phẩm cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an để thông tin kịp thời đến người dân.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết đang điều tra đường dây sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dùng phiếu kết quả thử nghiệm giả để đưa sản phẩm ra thị trường.

Các đối tượng trong đường dây này đã nhắm vào việc bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em, trong đó có trẻ sơ sinh.

Cầm đầu đường dây là Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty TNHH công nghệ Herbitech (địa chỉ ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được xác định làm giả do Công ty này sản xuất là Baby shark và Medi Kid Calcium K2.

Theo công an, công ty trên đã gia công, sản xuất hơn 200 sản phẩm có giá trị lên tới hàng trăm tỉ đồng nhưng lại thiếu sự kiểm soát về chất lượng.

Hình ảnh sản phẩm Medi Kid Calcium K2. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm

Mặc dù sản phẩm được quảng cáo là nhập khẩu từ Pháp, Đức, Mỹ nhưng thực tế giá thành và chất lượng không đúng như công bố.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phạm Vũ Khiêm khai nhận đã sửa khoản chỉ tiêu đạt công bố sản phẩm; sửa nội dung không đạt thành đạt để đưa ra thị trường.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chế độ ăn uống hằng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm mới được lưu thông trên thị trường.

Baby Shark là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được ghi nhãn là bổ sung acid amin, khoáng chất và các vitamin giúp ăn ngon.

Cục An toàn thực phẩm cấp xác nhận nội dung quảng cáo cho 7 sản phẩm thực phẩm của Công ty TNHH công nghệ Herbitech nhưng không có 2 sản phẩm công an xác nhận là làm giả.