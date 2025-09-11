HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước hoạt động của tội phạm mạng

Thùy Linh

(NLĐO) - Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam ngày 11-9 thông báo về sự cố lộ dữ liệu cá nhân của Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia.

Theo đó, ngày 10-9, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) nhận được báo cáo sự cố an ninh mạng và dấu hiệu vi phạm dữ liệu cá nhân xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC).

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia bị sự cố, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác - Ảnh 1.

VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước hoạt động của tội phạm mạng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã chỉ đạo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều phối các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ An toàn thông tin mạng (Viettel, VNPT, NCS), CIC, đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước xác minh thông tin về sự cố.

Cùng với đó triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kĩ thuật ứng phó sự cố, tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, thu thập dữ liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy dấu hiệu hoạt động tấn công, xâm nhập của tội phạm mạng để đánh cắp dữ liệu cá nhân. Số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt trái phép đang được tiếp tục thống kê, làm rõ.

VNCERT khuyến cáo đảm bảo an toàn dữ liệu

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam yêu cầu các tổ chức, cá nhân không tự ý tải, chia sẻ, khai thác, sử dụng các dữ liệu kể trên, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt là các tổ chức tài chính, ngân hàng chủ động rà soát, triển khai đáp ứng tuân thủ TCVN 14423:2025 - An ninh mạng, yêu cầu đối với hệ thống thông tin quan trọng.

Cùng với đó, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước hoạt động của tội phạm mạng, tránh để bị lợi dụng những thông tin kể trên để thực hiện các loại hành vi phát tán mã độc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

