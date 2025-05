Bất ngờ lý do người đàn ông quấy rối, xúc phạm cán bộ Công an tỉnh Tây Ninh

Ngày 9-5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị phối hợp Công an xã Tân Hà mời T.T.V. (SN 1981, ngụ huyện Tân Châu) lên làm việc về hành vi gọi điện đến đường dây nóng Công an tỉnh để quấy rối, xúc phạm cán bộ.

Cán bộ công an làm việc với người đàn ông

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, đường dây nóng Công an tỉnh luôn được cán bộ túc trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý tin báo về an ninh trật tự và các thông tin khác khi người dân gọi đến. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mỗi ngày số điện thoại đường dây nóng Công an tỉnh tiếp nhận nhiều cuộc gọi liên tục từ người lạ, thậm chí có trường hợp còn gọi đến để trêu đùa, chọc ghẹo, chửi bới, lăng mạ lực lượng.

Ngày 8-5, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp Công an xã Tân Hà vào cuộc xác minh và xác định chủ thuê bao thường xuyên gọi điện quấy rối số điện thoại đường dây nóng Công an tỉnh là T.T.V. nên mời lên làm việc.

Làm việc với công an, V. cho hay do nhìn thấy công an xã dán thông báo số điện thoại đường dây nóng Công an tỉnh Tây Ninh trước cửa nhà để tiếp nhận và xử lý tin báo về an ninh trật tự. Sau khi uống rượu, V. nghe tiếng chó sủa nên gọi liên tục vào số đường dây nóng Công an tỉnh để trình báo và có những lời lẽ văng tục, xúc phạm làm ảnh hưởng đến hoạt động đường dây nóng.

"Lúc đó, do tôi quá say nên có lời nói xúc phạm khi gọi điện thoại đến đường dây nóng của Công an chứ không có mục đích gì khác" - V. tỏ ra hối hận. Công an xã Tân Hà đã tuyên truyền và yêu cầu V. viết cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Tây Ninh cho hay để cán bộ làm tốt nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng kịp thời các vụ việc khẩn cấp liên quan đến an ninh trật tự và những yêu cầu giúp đỡ chính đáng của người dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn tỉnh, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, rất cần sự quan tâm, tin yêu, giúp đỡ của người dân, nhất là việc nâng cao ý thức, vai trò và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc sử dụng đường dây nóng Công an tỉnh cung cấp.