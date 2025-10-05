Tuần đầu tiên của tháng 10 khép lại với diễn biến trầm lắng trên thị trường chứng khoán khi VN-Index giảm nhẹ 0,9%, lùi về quanh 1.645 điểm; HNX-Index giảm về 276 điểm và UPCoM-Index còn 109 điểm.

Chứng khoán xanh vỏ đỏ lòng, khối ngoại bán ròng

Dù mức giảm không lớn nhưng điều khiến giới đầu tư lo ngại là thanh khoản sụt giảm mạnh, chỉ còn quanh 25.000 tỉ đồng mỗi phiên – gần bằng một nửa so với thời điểm tháng 8 khi VN-Index từng áp sát vùng đỉnh 1.700 điểm.

Đặc biệt, khối ngoại đã bán ròng suốt 11 tuần liên tiếp, riêng tuần qua rút ròng hơn 7.200 tỉ đồng trên sàn HoSE. Công ty Chứng khoán SHS nhận định tâm lý thị trường đang kém lạc quan do thiếu thông tin hỗ trợ mạnh, trong khi áp lực thua lỗ ngắn hạn gia tăng.

Dòng tiền suy yếu khiến thị trường mất đi động lực, trong khi áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành như phân bón, hóa chất, xây dựng, cảng biển, bảo hiểm, dầu khí, thép và bất động sản.

Trên các diễn đàn tài chính, nhiều nhà đầu tư chia sẻ tình cảnh “xanh vỏ đỏ lòng” – chỉ số vẫn giữ trên mốc tâm lý 1.600 điểm nhưng danh mục lại lỗ nặng. Nhiều người liên tục cắt lỗ rồi mua lại khiến tài khoản bị bào mòn nghiêm trọng.

Anh Lê Hoàng, một nhà đầu tư tại TP HCM, cho biết danh mục của anh đang giảm hơn 10%, đặc biệt nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản giảm đến 15%. “Nhiều người dùng margin lỗ tới 15-20% mà vẫn chưa dám cắt, bởi cứ hy vọng thị trường hồi. Thông tin về nâng hạng thị trường hay kết quả kinh doanh quý III tích cực cũng không đủ kéo giá lên” - anh Hoàng nói.

Khối ngoại bán ròng miệt mài trong thời gian qua

Kiên nhẫn chờ kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán

Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán Pinetree, cho rằng VN-Index đang trong trạng thái tích lũy kéo dài hơn một tháng, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trước thời điểm FTSE Russell công bố kết quả xem xét nâng hạng thị trường Việt Nam vào ngày 8-10.

“Thị trường vẫn duy trì trạng thái ‘xanh vỏ đỏ lòng’, chỉ một vài cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VRE hay LPB giữ nhịp cho chỉ số. Nếu loại bỏ nhóm này, VN-Index thực tế đã lùi về vùng 1.620-1.630 điểm” - ông Phong nhận xét.

Dù thị trường có dấu hiệu suy yếu, nhiều công ty chứng khoán cho rằng đây là giai đoạn tích lũy cần thiết sau nhịp tăng mạnh từ đầu năm. Biên độ dao động của chỉ số sẽ dần thu hẹp trong những ngày tới khi giới đầu tư “nín thở” chờ kết quả nâng hạng.

Theo Công ty Chứng khoán Thành Công (TCSC), khả năng Việt Nam được nâng hạng thị trường là rất cao, lên đến 90%. Tuy nhiên, tác động thực tế sau nâng hạng sẽ chưa thể hiện ngay mà chủ yếu ở yếu tố tâm lý. “Điều quan trọng là khối ngoại phải quay lại mua ròng ổn định, khi đó dòng tiền mới thực sự trở lại và thị trường có cơ sở hướng đến vùng 1.700 điểm” - báo cáo của TCSC nêu rõ.

Trong ngắn hạn, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên giữ tỉ trọng cổ phiếu vừa phải, tránh dùng đòn bẩy cao và kiên nhẫn chờ tín hiệu rõ ràng hơn sau ngày 8-10. Thị trường đang trong giai đoạn thử thách niềm tin, và những nhà đầu tư kiên định, có chiến lược kiểm soát rủi ro tốt sẽ là người trụ vững khi xu hướng hồi phục quay trở lại.