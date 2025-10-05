HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chứng khoán liên tục bào mòn tài khoản, nhưng vì sao nhà đầu tư cần kiên nhẫn?

Thái Phương

(NLĐO) – Ngược với kỳ vọng thông tin tích cực nâng hạng thị trường, nhà đầu tư chứng khoán băn khoăn về việc nên cắt lỗ hay tiếp tục nắm giữ cổ phiếu

Tuần đầu tiên của tháng 10 khép lại với diễn biến trầm lắng trên thị trường chứng khoán khi VN-Index giảm nhẹ 0,9%, lùi về quanh 1.645 điểm; HNX-Index giảm về 276 điểm và UPCoM-Index còn 109 điểm. 

Chứng khoán xanh vỏ đỏ lòng, khối ngoại bán ròng

Dù mức giảm không lớn nhưng điều khiến giới đầu tư lo ngại là thanh khoản sụt giảm mạnh, chỉ còn quanh 25.000 tỉ đồng mỗi phiên – gần bằng một nửa so với thời điểm tháng 8 khi VN-Index từng áp sát vùng đỉnh 1.700 điểm.

TIN LIÊN QUAN

Đặc biệt, khối ngoại đã bán ròng suốt 11 tuần liên tiếp, riêng tuần qua rút ròng hơn 7.200 tỉ đồng trên sàn HoSE. Công ty Chứng khoán SHS nhận định tâm lý thị trường đang kém lạc quan do thiếu thông tin hỗ trợ mạnh, trong khi áp lực thua lỗ ngắn hạn gia tăng.

Dòng tiền suy yếu khiến thị trường mất đi động lực, trong khi áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành như phân bón, hóa chất, xây dựng, cảng biển, bảo hiểm, dầu khí, thép và bất động sản. 

Trên các diễn đàn tài chính, nhiều nhà đầu tư chia sẻ tình cảnh “xanh vỏ đỏ lòng” – chỉ số vẫn giữ trên mốc tâm lý 1.600 điểm nhưng danh mục lại lỗ nặng. Nhiều người liên tục cắt lỗ rồi mua lại khiến tài khoản bị bào mòn nghiêm trọng. 

Anh Lê Hoàng, một nhà đầu tư tại TP HCM, cho biết danh mục của anh đang giảm hơn 10%, đặc biệt nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản giảm đến 15%. “Nhiều người dùng margin lỗ tới 15-20% mà vẫn chưa dám cắt, bởi cứ hy vọng thị trường hồi. Thông tin về nâng hạng thị trường hay kết quả kinh doanh quý III tích cực cũng không đủ kéo giá lên” - anh Hoàng nói.

Chứng khoán Việt Nam đang suy yếu: Nhà đầu tư cắt lỗ hay giữ cổ phiếu? - Ảnh 3.

Khối ngoại bán ròng miệt mài trong thời gian qua

Kiên nhẫn chờ kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán

Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán Pinetree, cho rằng VN-Index đang trong trạng thái tích lũy kéo dài hơn một tháng, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trước thời điểm FTSE Russell công bố kết quả xem xét nâng hạng thị trường Việt Nam vào ngày 8-10. 

“Thị trường vẫn duy trì trạng thái ‘xanh vỏ đỏ lòng’, chỉ một vài cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VRE hay LPB giữ nhịp cho chỉ số. Nếu loại bỏ nhóm này, VN-Index thực tế đã lùi về vùng 1.620-1.630 điểm” - ông Phong nhận xét.

Dù thị trường có dấu hiệu suy yếu, nhiều công ty chứng khoán cho rằng đây là giai đoạn tích lũy cần thiết sau nhịp tăng mạnh từ đầu năm. Biên độ dao động của chỉ số sẽ dần thu hẹp trong những ngày tới khi giới đầu tư “nín thở” chờ kết quả nâng hạng.

Theo Công ty Chứng khoán Thành Công (TCSC), khả năng Việt Nam được nâng hạng thị trường là rất cao, lên đến 90%. Tuy nhiên, tác động thực tế sau nâng hạng sẽ chưa thể hiện ngay mà chủ yếu ở yếu tố tâm lý. “Điều quan trọng là khối ngoại phải quay lại mua ròng ổn định, khi đó dòng tiền mới thực sự trở lại và thị trường có cơ sở hướng đến vùng 1.700 điểm” - báo cáo của TCSC nêu rõ.

Trong ngắn hạn, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên giữ tỉ trọng cổ phiếu vừa phải, tránh dùng đòn bẩy cao và kiên nhẫn chờ tín hiệu rõ ràng hơn sau ngày 8-10. Thị trường đang trong giai đoạn thử thách niềm tin, và những nhà đầu tư kiên định, có chiến lược kiểm soát rủi ro tốt sẽ là người trụ vững khi xu hướng hồi phục quay trở lại.

Chứng khoán Việt Nam đang suy yếu: Nhà đầu tư cắt lỗ hay giữ cổ phiếu? - Ảnh 4.

VN-Index đi ngang trong hơn 1 tháng qua và tài khoản của nhà đầu tư đang phải "gồng lỗ"

Tin liên quan

Chứng khoán ngày 3-10: Áp lực bán cổ phiếu còn tiếp diễn?

Chứng khoán ngày 3-10: Áp lực bán cổ phiếu còn tiếp diễn?

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 2-10 chứng kiến lực bán cổ phiếu diễn ra mạnh mẽ, khiến nhà đầu tư lo ngại xu hướng này có thể kéo dài tại phiên sắp tới.

Chứng khoán ngày 2-10: Tận dụng nhịp rung lắc để giải ngân

(NLĐO) – Thị trường duy trì trạng thái giằng co. Tuy nhiên, các nhịp rung lắc trong phiên được đánh giá là cơ hội để nhà đầu tư giải ngân.

Chứng khoán ngày mai, 30-9: Dòng tiền có thể dịch chuyển khó lường!

(NLĐO) – Dòng tiền tiếp tục phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu, xu hướng này có thể kéo dài sang phiên 30-9.

chứng khoán nhà đầu tư VN-Index đầu tư chứng khoán nâng hạng thị trường chứng khoán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo