Kịch bản tinh vi của nhóm đối tượng bán “thiên thạch” giả, chiếm đoạt 11 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Kịch bản tinh vi của nhóm đối tượng bán “thiên thạch” giả, chiếm đoạt 11 tỉ đồng

Như Quỳnh

(NLĐO) - Dựng kịch bản lừa bán “thiên thạch” giả chiếm đoạt 11 tỉ đồng, nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 20-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền 11 tỉ đồng, thông qua giao dịch mua bán "thiên thạch" giả.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

 Trước đó, ngày 3-3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) tiếp nhận đơn của bà D.T. (trú TP Hà Nội) tố giác về việc bị một số đối tượng lừa mua "thiên thạch" giả, chiếm đoạt số tiền 11 tỉ đồng. Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra.

Quá trình thu thập và củng cố tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Man Thăng Long (SN 1976, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên), Tô Minh Quảng (SN 1976, trú tại phường Đồng Xoài, tỉnh Quảng Nam), Vương Cường (SN 1976, trú tại phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội), Mai Văn Cường (SN 1983, trú tại xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ tổng số tiền gần 1,6 tỉ đồng, 2 xe ô tô (tổng trị giá khoảng 1,6 tỉ đồng mua từ tiền chiếm đoạt được), 4 điện thoại di động và nhiều vật dụng các đối tượng sử dụng để lừa đảo. 

Theo điều tra, đầu năm 2025, thông qua mạng xã hội, thấy nhiều người có nhu cầu mua "thiên thạch" với giá cao nên Man Văn Long nảy sinh ý định làm giả để bán, chiếm đoạt tiền của người mua. Sau khi tự làm giả được 1 viên "thiên thạch", Long thông đồng với Mai Văn Cường, Vương Cường để tìm khách mua; đối tượng được nhắm đến là những người có điều kiện về kinh tế và có niềm tin thần bí vào "thiên thạch". Khi đã tìm được khách, Long không trực tiếp giao dịch mà "điều" Tô Minh Quảng từ trong miền Nam ra đóng vai chủ hàng để ký hợp đồng mua bán.

Để hành vi phạm tội diễn ra trót lọt, các đối tượng yêu cầu người mua phải giao dịch tại địa điểm theo chỉ định, trước khi giao dịch cần phải làm lễ cúng. Khi giao dịch, Long sử dụng thủ thuật tinh vi để đánh lừa người mua. Kết thúc giao dịch, "thiên thạch" giả được niêm phong trong két sắt và người mua không được tự ý mở, nếu muốn mở thì phải mời các đối tượng đến nhà làm lễ. Khi người mua nhiều lần yêu cầu đến mở niêm phong thì các đối tượng lấy lý do trì hoãn. 

Với thủ đoạn trên, trong tháng 5-2025, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 11 tỉ đồng từ gia đình bà T..

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Truy tìm 5 đối tượng mua bán "thiên thạch", ném bột ớt rồi cướp 1,5 tỉ đồng

(NLĐO) - Công an kêu gọi 5 đối tượng liên quan vụ cướp 1,5 tỉ đồng từ việc mua bán "thiên thạch" ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Người đàn ông ở Hà Nội sập bẫy "thiên thạch" 250 triệu USD

(NLĐO) – Ông N.T.C (ngụ TP Hà Nội) đã mất hàng trăm triệu đồng sau khi đồng ý mua "thiên thạch" với giá 250 triệu USD tại Bạc Liêu.

Cục đá rơi vô nhà, ngờ đâu là thiên thạch gần 5 tỉ năm

(NLĐO) - Chủ nhân của ngôi nhà, Cô Suzy Kop, cứ nghĩ là ai đó đã ném đá vào nhà gây thủng trần nhà, nhưng cô đâu ngờ rằng đó là viên thiên thạch tồn tại từ khi hệ Mặt Trời hình thành gần 5 tỉ năm trước.

cơ quan Cảnh sát điều tra chiếm đoạt tài sản khởi tố vụ án khởi tố bị can Cơ quan Cảnh sát lừa đảo chiếm đoạt tài sản tỉnh Bắc Ninh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo