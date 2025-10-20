HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Kích hoạt biện pháp ứng phó với bão số 12

Tr.Đức

(NLĐO) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 12, TP Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống bão

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 (bão Fengshen), ngày 20-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hải Phòng ban hành công điện yêu cầu các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp chủ động ứng phó với bão, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện hoạt động trên biển.

Hải Phòng chủ động ứng phó với bão số 12 để bảo vệ người dân và phương tiện - Ảnh 1.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng giúp ngư dân ứng phó với cơn bão số 11

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn Hải Phòng, hồi 4 giờ ngày 20-10, tâm bão ở khoảng 17,5 độ vĩ Bắc; 117,2 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Thực hiện Công điện của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hải Phòng yêu cầu các địa phương ven biển, đặc khu và lực lượng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng theo dõi chặt chẽ diễn biến bão; quản lý nghiêm ngặt các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và vùng nguy hiểm của bão để chủ động phòng tránh.

Các cơ quan thông tin đại chúng, Đài Thông tin Duyên hải và hệ thống truyền thanh cơ sở thường xuyên cập nhật, thông tin diễn biến bão đến chính quyền, người dân và ngư dân để kịp thời ứng phó.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cũng yêu cầu các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh; tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời báo cáo về Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Phòng chống thiên tai để tổng hợp, tham mưu thành phố chỉ đạo.

Cũng trong ngày 20-10, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 3906/UBND-TC về việc chủ động ứng phó với bão số 12.

Kích hoạt biện pháp ứng phó với bão số 12 - Ảnh 1.

Đồn Biên phòng Cô Tô giúp ngư dân ứng phó với cơn bão số 11

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão và các hình thái thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và UBND tỉnh đảm bảo thời gian yêu cầu.

Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các địa phương chủ động ứng phó với bão.


