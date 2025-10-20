HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão số 12 Fengshen giật cấp 11, khả năng đột ngột "đổi hướng"

Thùy Linh

(NLĐO) - Bão số 12 Fengshen sẽ mạnh lên cấp 11, giật cấp 13, sau đó đổi hướng và suy yếu thành vùng áp thấp, gây mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ sáng ngày 20-10, vị trí tâm bão số 12 Fengshen ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 540 km về phía Đông Đông Bắc.

- Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 12 Fengshen lúc 4 giờ ngày 20-10. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Theo dự báo, đến 4 giờ ngày 21-10, vị trí tâm bão số 12 Fengshen ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 180 km về phía Bắc Đông Bắc. Cường độ bão có khả năng mạnh thêm lên cấp 11, giật cấp 13.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, được xác định là vùng nguy hiểm, cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3.

Đến 4 giờ ngày 22-10, tâm bão số 12 Fengshen ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa. Cường độ bão duy trì ở cấp 10-11, giật cấp 13.

Bão số 12 Fengshen dự báo đổi hướng, sau đó suy yếu, miền Trung mưa lớn

Đáng chú ý, dự báo bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/giờ. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ TP Huế đến Quảng Ngãi, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 23-10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km/giờ, đi vào vùng biển từ TP Huế đến Quảng Ngãi. Cường độ bão có khả năng suy yếu xuống cấp 8, giật cấp 10.

Vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông và khu vực từ TP Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục chịu ảnh hưởng với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 72 đến 120 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có xu hướng suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 3–5 m, riêng khu vực gần tâm bão có thể cao 5-7 m, biển động dữ dội. 

Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn, cần theo dõi sát diễn biến thời tiết và chủ động tìm nơi trú tránh an toàn.

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh, nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình, từ ngày 22 đến 27-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng cao xuất hiện mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày. 

Một số nơi có thể mưa rất to, gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng, đô thị.

Các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3, thậm chí vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt ở mức cấp 3.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc có nơi dưới 16 độ C

Hiện nay 20-10, khối không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Ghi nhận tại trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan dần đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 20-10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-21 độ C; khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Tại khu vực Hà Nội, thời tiết chủ yếu ít mưa; từ đêm 20-10, đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C.

Bão Fengshen "Thần Gió" vào Biển Đông, khả năng mạnh lên cấp 11, giật cấp 13

Bão Fengshen "Thần Gió" vào Biển Đông, khả năng mạnh lên cấp 11, giật cấp 13

(NLĐO) - Chiều nay 19-10, bão Fengshen đã vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 hoạt động trên Biển Đông năm 2025.

Bão Fengshen giật cấp 10, vào Biển Đông chiều tối nay

(NLĐO) - Dự báo chiều tối 19-10, bão Fengshen tiến vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm.

Quảng Ngãi chủ động ứng phó bão Fengshen, sẵn sàng phương án di dời dân

(NLĐO) - UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương chủ động triển khai biện pháp ứng phó bão Fengshen (bão số 13), sẵn sàng di dời dân

