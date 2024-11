Kích thích não bằng điện tại nhà có thể giúp điều trị trầm cảm

Các phương pháp khác, chẳng hạn kích thích từ xuyên sọ (TMS).

Phương pháp tDCS có thể thực hiện hoàn toàn tại nhà người bệnh.

Có tới 1/3 số người bị trầm cảm không đáp ứng các phương pháp điều trị tiêu chuẩn như thuốc chống trầm cảm hoặc liệu pháp tâm lý. Để khắc phục điều này, giáo sư thần kinh học Amanda Ellison tại ĐH Durham (Anh) và các cộng sự, đã đưa ra liệu pháp điều trị mới là tDCS.

Kích thích dòng điện trực tiếp xuyên sọ cung cấp dòng điện yếu đến não thông qua các điện cực được giữ trên đầu bằng một dải hoặc dây đeo. Điều này làm thay đổi khả năng kích thích của mô não nằm bên dưới các điện cực. Đồng thời, giảm khả năng kích thích của các vùng hoạt động quá mức và tăng khả năng kích thích ở các vùng hoạt động kém, đặc biệt là ở các vùng liên quan cảm xúc, qua đó có thể giúp cải thiện các triệu chứng trầm cảm.

Đã có liệu pháp mới giúp điều trị hiệu quả bệnh trầm cảm ngay tại nhà Ảnh minh họa: Science

tDCS được đánh giá là một phương pháp điều trị an toàn, hiệu quả hơn hẳn so với phương pháp khác. Đáng chú ý, tDCS cũng gây ít tác dụng phụ hơn đáng kể so với liệu pháp sốc điện (ECT) cũng truyền dòng điện qua não. ECT xâm lấn nhiều hơn tDCS vì nó đòi hỏi phải gây mê để thực hiện. Ngược lại, tDCS truyền dòng điện yếu qua 2 điểm tiếp xúc trong não.

Liệu pháp tDCS được thực hiện đơn giản với tần suất 30 phút/ngày, 5 lần/tuần trong 3 tuần đầu, sau đó giảm dần xuống còn 3 buổi/tuần trong 7 tuần tiếp theo. Vì các buổi này được thực hiện tại nhà riêng của bệnh nhân với sự hỗ trợ từ xa nên họ không cần phải đến gặp bác sĩ hay y tá.

"Liệu pháp tDCS tại nhà thuận tiện và an toàn cho những bệnh nhân mắc chứng trầm cảm kháng trị và giúp giảm chi phí đáng kể" - trang Science Alert dẫn lời GS Amanda Ellison. Việc điều trị tại nhà nhìn chung được dung nạp tốt. Chỉ có một vài báo cáo về phản ứng bất lợi, chủ yếu liên quan đến kích ứng xung quanh vị trí kích thích.