Kịch tính khám phá án buôn lậu ở biên giới Bình Phước

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Công an các huyện, thị xã, thành phố ra quân tổ chức tuần tra với tinh thần "vui Xuân không quên nhiệm vụ", túc trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trong dịp Tết.



Bật khóc vì hối hận

Thực hiện chỉ đạo, khoảng 12 giờ ngày 16-1-2025, lực lượng Công an xã Tiến Hưng tổ chức tuần tra ở khu vực ấp 7, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài thì phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên chặn lại kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe máy người này chở 1 thùng carton bên trong có 12 khối hình hộp chữ nhật, tổng trọng lượng 19,2kg.

Biên giới Bình Phước "nóng" vì tình trạng buôn lậu pháo nổ trước và trong dịp Tết Nguyên đán

Người đàn ông khai tên Trịnh Văn Đàm (45 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng) cho rằng mua hàng từ 1 đối tượng chưa rõ lai lịch ở biên giới rồi vận chuyển về TP Đồng Xoài để sử dụng trong dịp Tết. Tuy nhiên, khi đang lưu thông trên đường thì bị tổ công tác Công an xã Tiến Hưng phát hiện thu giữ.

Khám xét nơi ở của đối tượng tại ấp 3, xã Tiến Hưng, tổ công tác thu giữ 6 hộp pháo hoa nổ (loại 49 ống) và 2 bịch pháo bi tổng trọng lượng 10,6kg…

Một đối tượng bị bắt về hành vi mua bán pháo nổ ở Bình Phước

Khi Công an xã Tiến Hưng đang làm việc với Đàm thì tiếp tục nhận được tin báo từ người dân về người đàn ông khác đang vận chuyển hàng lậu về cất giấu trong căn nhà ở ấp 4 xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài. Ngay lập tức, lực lượng Công an xã Tiến Hưng đã phối hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma tuý, Công an TP Đồng Xoài kiểm tra căn nhà trên của ông Nguyễn Minh Điền (55 tuổi), thu giữ 23 hộp pháo hoa nổ và 2 bịch pháo bi, tổng trọng lượng khoảng 40kg.

Làm việc với công an, ông Điền khai mua số lượng pháo trên từ 1 đối tượng (chưa rõ lai lịch) ở biên giới Lộc Ninh rồi vận chuyển về nhà cất giấu để bán kiếm tiền tiêu xài trong dịp Tết. Khi được cán bộ công an giải thích về hành vi vi phạm pháp luật, ông Điền tỏ ra hối hận vì lòng tham tức thời đã vi phạm pháp luật.

Trước đó, Công an thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện ô tô có dấu hiệu nghi vấn đang lưu thông trên Quốc lộ 14, thuộc ấp 3, xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Ngay lập tức, Công an thị xã Chơn Thành phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước triển khai lực lượng chốt chặn để kiểm tra phương tiện tình nghi.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên ô tô do Lê Minh Tuân (54 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM) điều khiển còn có Phạm Văn Bắc (19 tuổi, quê Thanh Hoá) chứa 21 bệ pháo hoa nổ với tổng trọng lượng 36,4kg.

Tại cơ quan công an, Tuân khai do mối quan hệ đồng hương và biết Phạm Văn Đông (29 tuổi là anh ruột Phạm Văn Bắc, cùng quê Thanh Hoá) biết nơi mua pháo nên Tuân nhờ Đông tìm nguồn pháo mua về để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán. Sau đó, Đông liên hệ một người tên Sơn (không rõ lai lịch) ở TP Đồng Xoài để mua 21 bệ pháo hoa nổ và hẹn Tuân lên Đồng Xoài để giao dịch.

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 12-1, Tuân điều khiển xe ô tô đến gặp Đông để đi lấy pháo thì Đông bận việc nên kêu Bắc đi thay. Sau khi lấy 21 bệ pháo hoa nổ, Tuân điều khiển ô tô chở pháo về gặp Đông để phân chia thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Đối mặt với cán bộ điều tra, 2 anh em ruột Đông và Bắc đã bật khóc, hối hận về hành vi của mình. Đông khai chỉ vì muốn kiếm ít tiền tiêu xài trong dịp Tết đã kéo theo người em ruột dính vào vòng lao lý. Nghe những lời hối hận thốt ra từ 2 anh em ruột, cán bộ công an không khỏi hối tiếc cho hành vi liều lĩnh của họ.

Bán pháo nổ qua mạng vẫn không thoát

Mới đây, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Minh Trung (SN 2003, quê Đồng Nai) và Hà Minh Tâm (SN 1998, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép hàng cấm (pháo nổ).

Nhiều trường hợp tỏ ra hối hận khi vận chuyển pháo nổ bị bắt

Qua nắm thông tin, ngày 17-1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước phát hiện tài khoản Facebook có tên "Minh Trung" đăng tải thông tin liên quan đến việc mua bán, vận chuyển pháo trái phép pháo nổ. Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định Trung chính là người sử dụng tài khoản trên để bán hàng cấm.

Ngay lập tức, đơn vị đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma tuý Công an huyện Lộc Ninh và Công an xã Lộc Tấn bắt giữ Trung và Tâm khi cả 2 đang chạy xe máy chở pháo nổ đi bán để kiếm tiền tiêu xài.

Công an đã thu giữ 1 thùng giấy bên trong có chứa phá nổ có tổng trọng lượng hơn 30kg.

Trước đó, khoảng 0 giờ 20 phút ngày 16-1, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường ĐT759 phát hiện người đàn ông có biểu hiện khả nghi. Qua kiểm tra, tổ công tác bắt quả tang Nguyễn Văn Nông (SN 1986, quê Cà Mau) đang vận chuyển 1 thùng xốp chứa 29 khối hình hộp là pháo nổ, tổng khối lượng là 46,2kg.

Cùng thời điểm, Công an thị xã Phước Long đang làm nhiệm vụ thì phát hiện Phan Văn Đông (SN 1989) và Trần Xuân Tôn (SN 1988, cùng quê Đắk Nông) chở 1 ba lô, 2 túi ny lông có nhiều pháo nổ với tổng trọng lượng 6,8kg. Công an đã bắt giữ 2 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, trong thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo diễn biến phức tạp, nhất là gần đến thời điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 các hành vi tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép vẫn còn xảy ra. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng, sức khỏe và tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Công an tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức, không mua bán hàng cấm, đặc biệt là pháo nổ rồi vi phạm pháp luật.