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World Cup 2026

World Cup 2026: Kịch tính vòng knock-out

Tường Phước - Đào Tùng

Trận thứ hai vòng knock-out (vòng 32 đội) World Cup 2026 giữa Brazil và Nhật Bản lúc 0 giờ ngày 30-6 đang trở thành tâm điểm của giới mộ điệu.

Niềm cảm hứng từ "lão tướng" Neymar

Dù sở hữu dàn sao thượng hạng, đoàn quân HLV Carlo Ancelotti được dự báo sẽ có 90 phút đầy giông bão trước kỷ luật thép của đại diện châu Á.

Dưới sự nhào nặn của chiến lược gia người Ý, Brazil đã rũ bỏ phần nào sự ngẫu hứng để khoác lên mình chiếc áo thực dụng kiểu châu Âu. Lối chơi lùi sâu, chực chờ bùng nổ trong các tình huống chuyển trạng thái với "mũi khoan" Vinicius Junior (đã ghi 4 bàn) giúp Selecao đứng đầu bảng C với 7 điểm. Sự trở lại của "lão tướng" Neymar từ băng ghế dự bị ở trận trước cũng mang đến thêm giải pháp tấn công cho đại diện Nam Mỹ.

Kịch tính vòng knock-out - Ảnh 1.

Brazil sẽ đối đầu thử thách khó ở vòng 1/16 World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Tuy nhiên, "Samurai xanh" không phải là Scotland hay Haiti để dễ dàng sập bẫy. Nhật Bản được mệnh danh là "Brazil châu Á", tiến vào vòng đấu loại trực tiếp với thành tích bất bại tại bảng F nhờ lối chơi vô cùng đa dạng: kiên cường cầm hòa Hà Lan, Thụy Điển và thắng đậm Tunisia. Hàng tiền vệ cơ động, nhiệt huyết của Nhật Bản được xem là khắc tinh đối với tuyến giữa có phần chậm chạp của Brazil ở thời điểm hiện tại.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Hajime Moriyasu tự tin khẳng định bóng đá xứ sở hoa anh đào không còn e ngại người Brazil. Nhận định của ông hoàn toàn có cơ sở thực tế, khi ở lần chạm trán gần nhất giữa 2 đội vào tháng 10-2025, Nhật Bản từng ngược dòng hạ Brazil với tỉ số 3-2. Và nếu không thể sớm kết liễu "Samurai xanh" trong 90 phút thi đấu, viễn cảnh chia tay World Cup 2026 ngay từ vòng 1/16 là điều hoàn toàn có thể xảy ra đối với các "vũ công Samba".

Thử thách cho "cỗ xe tăng"

Cùng ngày, màn so tài giữa Đức và Paraguay lúc 3 giờ 30 phút cũng được đánh giá ngang ngửa, khó đoán. "Cỗ xe tăng" Đức tiến vào vòng 1/16 với vị thế nhất bảng E (6 điểm) song có màn trình diễn đáng thất vọng trong trận thua Ecuador. Trong khi đó, Paraguay có 4 điểm sau 3 trận đấu ở bảng D, là một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng đấu bảng lọt vào vòng 32 đội.

Đoàn quân HLV Julian Nagelsmann được nhận định sẽ gặp thử thách khó tại vòng knock-out bởi Paraguay là đội bóng giàu kinh nghiệm quốc tế cùng lối chơi lỳ lợm. Đội bóng Nam Mỹ vận hành đấu pháp chiến thuật xoay quanh triết lý thực dụng của HLV Gustavo Alfaro, ưu tiên giữ sạch lưới trước khi chọn thời cơ phản công hợp lý để ghi bàn.

Lịch sử đang nghiêng về tuyển Đức khi họ từng hạ Paraguay 1-0 tại vòng 16 đội World Cup 2002. Thế nhưng, nếu các chân sút của Đức thiếu hiệu quả, kịch bản thầy trò ông Nagelsmann sập bẫy phòng ngự phản công của "La Albirroja" hoàn toàn có thể xảy ra.

Morocco sẽ tạo bất ngờ?

"Cơn lốc màu da cam" đặt mục tiêu khẳng định vị thế của một ứng viên vô địch, Morocco cũng sẵn sàng viết tiếp câu chuyện cổ tích mà chính họ khởi đầu 4 năm trước khi đôi bên chạm trán lúc 8 giờ ngày 30-6 tại Monterrey (Mexico).

Trên bảng xếp hạng FIFA, Morocco đứng trên Hà Lan một bậc, phản ánh sự tiến bộ mạnh mẽ của đội bóng Bắc Phi kể từ khi cán đích ở vị trí thứ tư World Cup 2022. Đội bóng của HLV Walid Regragui vẫn duy trì lối chơi phòng ngự kỷ luật, giàu thể lực và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái, với nhiều ngôi sao đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Ở chiều ngược lại, Hà Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Ronald Koeman sở hữu đội hình đồng đều và giàu kinh nghiệm ở các trận đấu lớn. "Cơn lốc màu da cam" cũng cho thấy sự ổn định khi vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại.

Cả 2 hứa hẹn sẽ mang đến màn so tài rất chặt chẽ, nơi chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng hoặc sai lầm cá nhân cũng có thể quyết định tấm vé vào tứ kết. Với bản lĩnh của một đội bóng giàu truyền thống, Hà Lan được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút, nhưng Morocco hoàn toàn đủ khả năng tạo thêm một bất ngờ tại World Cup 2026.

Trận cầu mở màn vòng 1/16 rạng sáng 29-6 giữa Nam Phi và Canada tại Los Angeles (Mỹ) được đánh giá khá cân bằng với việc cả 2 đội đều lần đầu góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Nam Phi gây ấn tượng với lối chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn và tinh thần thi đấu bền bỉ. Trong khi đó, Canada được đánh giá cao nhờ lợi thế đồng chủ nhà cùng dàn cầu thủ giàu tốc độ và thể lực. Đại diện CONCACAF sở hữu nhiều phương án tấn công hiệu quả hơn và đủ khả năng tạo khác biệt trong thời điểm quyết định. Canada nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng để lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup.

Kịch tính vòng knock-out - Ảnh 2.


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