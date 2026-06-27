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World Cup 2026: Không đá lượt cuối, Bồ Đào Nha và Anh vẫn giành vé vòng 1/16

Đào Tùng (theo FIFA, The Sun)

(NLĐO) - Chưa cần đá lượt cuối vòng bảng World Cup 2026, hai "ông lớn" châu Âu là Anh và Bồ Đào Nha vẫn sớm có vé vào vòng 32 đội.

Tuyển Anh đang vững vàng ở ngôi đầu bảng L World Cup 2026, lượt cuối chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng là Panama nên cơ hội cho thầy trò HLV Thomas Tuchel là rất lớn. Đội xếp ngay sau họ là Ghana cũng chắc chắn đi tiếp dù đối thủ của họ ở lượt đấu cuối khá khó chịu – Croatia.

Sự chú ý của người hâm mộ dồn nhiều về bảng đấu của Bồ Đào Nha khi ở lượt trận cuối, Ronaldo và đồng đội sẽ phải đối đầu trực tiếp cùng đội dẫn đầu bảng K là Colombia. Bồ Đào Nha có thể sẽ mất điểm trước đại diện Nam Mỹ, thậm chí mất cả vị trí nhì bảng nếu CHDC Congo thắng đậm Uzbekistan với cách biệt… 6 bàn trở lên!

World Cup 2026: Không đá lượt cuối, Bồ Đào Nha và Anh vẫn giành vé vòng 1/16 - Ảnh 1.

Ronaldo đang là nguồn cảm hứng cho toàn đội Bồ Đào Nha

Tuy vậy, diễn biến hai trận đấu bảng H sáng nay – Tây Ban Nha thắng Uruguay 1-0 còn Cape Verde hòa 0-0 với Ả Rập Saudi – đã tác động mạnh mẽ đến cục diện nhiều bảng đấu khác. Uruguay xếp hạng 3 bảng H với vỏn vẹn 2 điểm, cũng đồng nghĩa Bồ Đào Nha chắc chắn nằm trong nhóm 24 đội dẫn đầu hoặc nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, bất kể kết quả lượt trận cuối ra sao.

Sau lượt trận sáng 27-6, trên bảng xếp hạng các đội hạng 3 có khả năng đi tiếp, chỉ mới có bốn đội Thụy Điển, Ecuador, Bosnia & Herzegovina và Paraguay đạt 4 điểm, chắc chắn có suất vào vòng trong. Năm đội khác (Senegal, Iran, Hàn Quốc, Scotland, Uruguay) đá đủ 3 trận nhưng mới có 3, hoặc 2 điểm.

World Cup 2026: Không đá lượt cuối, Bồ Đào Nha và Anh vẫn giành vé vòng 1/16 - Ảnh 2.

Ai Cập (trái) thoát hiểm trước Iran

Ba trong số 4 suất còn lại dành cho các đội xếp thứ ba mỗi bảng, nhiều khả năng sẽ được trao cho Croatia, Algeria và CHDC Congo nếu cả ba không thua lượt cuối cũng như CHDC Congo cần có trọn 3 điểm. Suất vé cuối sẽ là mục tiêu tranh chấp của nhóm đội 3 điểm như Senegal, Iran, Hàn Quốc và Scotland, căn cứ vào hiệu số bàn thắng-bại.

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Thứ hạng này cho thấy, với 4 điểm hiện có, Bồ Đào Nha (và cả Anh, Ghana xếp nhất nhì bảng L) không cần đá trận cuối vẫn nghiễm nhiên có vé vào vòng 1/16. Việc bảng K chưa khép lại nhưng Bồ Đào Nha đã chắc suất đi tiếp là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của World Cup 2026.

World Cup 2026: Không đá lượt cuối, Bồ Đào Nha và Anh vẫn giành vé vòng 1/16 - Ảnh 3.

Anh, Ghana (ảnh) và Bồ Đào Nha, Ai Cập cùng giành vé sớm

Màn trình diễn của Cristiano Ronaldo và các đồng đội đến nay vẫn chưa thực sự thuyết phục. Ở trận ra quân, Bồ Đào Nha gây thất vọng khi bị CHDC Congo cầm hòa 1-1. Dù kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều cơ hội, đội bóng châu Âu vẫn gặp khó trong khâu dứt điểm. Đây cũng là lời nhắc rằng sở hữu nhiều ngôi sao không đồng nghĩa với việc luôn dễ dàng áp đặt thế trận.

Chỉ ít ngày sau, Bồ Đào Nha lập tức đáp trả những hoài nghi bằng chiến thắng đậm 5-0 trước Uzbekistan. Chiến thắng này không chỉ cải thiện hiệu số bàn thắng bại mà còn đưa Bồ Đào Nha rộng cửa đi tiếp, hứa hẹn sẽ còn chơi bùng nổ khi vào sâu trong giải nhờ sở hữu một trong những lực lượng đồng đều nhất vòng chung kết.

World Cup 2026: Không đá lượt cuối, Bồ Đào Nha và Anh vẫn giành vé vòng 1/16 - Ảnh 4.

Bồ Đào Nha hứa hẹn sẽ còn thi đấu bùng nổ khi vào sâu trong giải

HLV Roberto Martínez có trong tay dàn tiền vệ chất lượng với Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva và João Neves, trong khi hàng công vẫn còn nhiều lựa chọn bên cạnh Ronaldo như Gonçalo Ramos, Rafael Leão hay Pedro Neto. Vấn đề là Bồ Đào Nha cần cải thiện khả năng chuyển hóa cơ hội trước những đối thủ có tổ chức tốt hơn. Trận hòa CHDC Congo cho thấy họ vẫn có thể bế tắc khi đối phương chủ động phòng ngự số đông.

Vượt qua vòng bảng trước một lượt đấu không bảo đảm thành công ở chặng đường còn lại. Nhưng với Bồ Đào Nha, đó là bước khởi đầu thuận lợi để họ nuôi tham vọng tiến sâu, thậm chí hướng đến danh hiệu World Cup đầu tiên trong lịch sử.

10 đội đã chính thức bị loại sau vòng bảng World Cup 2026: CH Czech, Qatar, Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, Curacao, Tunisia, Iraq, Uruguay, New Zealand và Ả Rập Saudi.

World Cup 2026: Không đá lượt cuối, Bồ Đào Nha và Anh vẫn giành vé vòng 1/16 - Ảnh 5.

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