Thời sự

Kiểm định khí thải xe máy ở Hà Nội, TP HCM từ ngày 1-7-2027

Thùy Linh

(NLĐO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy ở Hà Nội và TP HCM từ 1-7-2027.

Ngày 7-11, Báo Nông nghiệp và Môi trường, Cục Môi trường và Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp tổ chức Diễn đàn "Năng lượng xanh - Thành phố sạch".

Kiểm định khí thải xe máy , ô tô tại Hà Nội và TP HCM từ 1 - 7 - 2027 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Lê Công Thành phát biểu tại Diễn đàn

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN-MT) Lê Công Thành, việc phát triển năng lượng xanh không chỉ góp phần giảm phát thải, bảo đảm an ninh năng lượng, mà còn mở ra hướng đi bền vững cho các đô thị lớn như: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng trong quá trình xây dựng "thành phố sạch", nơi con người được sống trong môi trường an toàn, trong lành và thịnh vượng.

Theo ông Trương Mạnh Tuấn, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng môi trường, Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ô nhiễm không khí hiện là vấn đề nghiêm trọng tại Việt Nam, tập trung chủ yếu ở hai vùng kinh tế trọng điểm gồm: Hà Nội và các tỉnh lân cận phía Bắc; TP HCM và khu vực phụ cận phía Nam.

Kết quả quan trắc cho thấy ô nhiễm tập trung vào bụi và bụi mịn (PM2.5), diễn ra theo chu kỳ từ tháng 10 đến tháng 4 hàng năm, tại các điểm có mật độ giao thông cao và nhiều cơ sở sản xuất. Nguồn phát sinh chính đến từ hoạt động giao thông, xây dựng, công nghiệp, đốt rác mở và dân sinh.

Lộ trình kiểm định khí thải với mô tô, xe gắn máy, xe ô tô

Để kiểm soát khí thải, Bộ NN-MT đang xây dựng dự thảo lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô lưu hành tại Việt Nam.

Theo đó, lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải xe mô tô, xe gắn máy được thực hiện tại Hà Nội và TP HCM từ 1-7-2027; Các đô thị lớn khác như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế triển khai từ ngày 1-7-2028; Còn các tỉnh, thành khác sẽ áp dụng từ 1-7-2030.

Kiểm định khí thải xe máy ở Hà Nội, TP HCM từ ngày 1-7-2027 - Ảnh 1.

Lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải xe mô tô, xe gắn máy được thực hiện tại Hà Nội và TP HCM từ 1-7-2027. Ảnh: NLĐO

Cùng với đó, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào "vùng phát thải thấp" của TP Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo Nghị quyết của HĐND.

Với ô tô, xe ô tô sản xuất trước năm 1999 áp dụng mức 1; xe ô tô sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016 áp dụng mức 2. Xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết 2021, từ ngày 1-1-2026 áp dụng mức 3; từ 1-1-2017 xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội, TP HCM áp dụng mức 4…

Ông Tuấn nhấn mạnh việc ban hành tiêu chuẩn và lộ trình cụ thể sẽ giúp định hướng cho người dân, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách, góp phần giảm phát thải và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện, năng lượng sạch.

Với Hà Nội, bà Lê Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng Quản lý Môi trường, Sở NN-MT Hà Nội, chia sẻ Hà Nội có khoảng hơn 8 triệu phương tiện, chủ yếu là xe máy. TP đã ban hành lộ trình cụ thể để loại bỏ xe xăng, thúc đẩy giao thông sạch. Theo đó, Hà Nội loại bỏ xe xăng vành đai 1 năm ở mốc năm 2026, 2028 mở rộng ra vành đai 2, 2030 hoàn thành toàn vành 3.

Theo đó, các chính sách hỗ trợ đang được chuẩn bị để khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện năng lượng sạch. Hà Nội nghiên cứu triển khai các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh trong giao thông như: Ưu đãi đầu tư hạ tầng xanh và sản xuất phương tiện thân thiện môi trường, nguồn lực tài chính ngân sách địa phương và huy động xã hội hóa, hỗ trợ doanh nghiệp, lắp ráp phương tiện năng lượng sạch, chính sách để người dân chuyển đổi sang xe điện với ưu đãi.

