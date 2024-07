Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong thời gian tổ chức tang lễ Tổng Bí thư

Ngành hàng không áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 trong thời gian tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Phan Công

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các hãng hàng không, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không trong thời gian tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.



Theo đó, thời gian áp dụng từ 17 giờ ngày 22-7-2024 đến hết 24 giờ ngày 26-7-2024.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định để triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp. Các Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam thông báo nội dung Quyết định này đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.

Trong thời gian áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; các hãng hàng không Việt Nam báo cáo tình hình công tác bảo đảm an ninh hàng không qua địa chỉ thư điện tử: avsec@caa.gov.vn vào khung giờ từ 14 giờ đến 15 giờ hàng ngày.

Trường hợp cần xác minh, làm rõ vụ việc, Cục Hàng không Việt Nam trực tiếp liên hệ đến các cơ quan, đơn vị.



Trường hợp có vụ việc đột xuất, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo ngay khi phát hiện vụ việc theo quy định tại Chỉ thị số 7572 năm 2023 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về công tác thông tin, báo cáo vụ việc vi phạm quy định an ninh hàng không.

Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trong thời gian áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1, Cảng tăng cường số lượng nhân viên kiểm soát an ninh hàng không tại tất cả các khu vực, đặc biệt tại các khu vực trọng yếu. Đảm bảo 100% hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật được kiểm tra, soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế, cách ly, lên tàu bay. Tăng tần suất kiểm tra trực quan ngẫu nhiên đối với hành khách đã qua cổng từ mà không có báo động hay đối với hành lý xách tay, ký gửi qua máy soi tia X mà không có hình ảnh nghi vấn.

Tăng cường tuần tra thường xuyên, liên tục sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh tại khu vực sân đỗ máy bay. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, bảo vệ tổ chức bổ sung 20% quân số so với kíp trực thông thường để trực sẵn sàng làm nhiệm vụ. Sở chỉ huy khẩn nguy cứu nạn Nội Bài rà soát hệ thống trang thiết bị, phương tiện, sẵn sàng triển khai các lực lượng cứu hỏa, y tế để đối phó khi có tình huống khẩn nguy, tình huống can thiệp bất hợp pháp xảy ra.

Cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Bắc, lực lượng Công an, hiệp đồng với các lực lượng tại chỗ, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả của các bên liên quan trong công tác đảm bảo an ninh hàng không. Phối hợp với Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài tổ chức tuần tra, kiểm soát duy trì an ninh trật tự các khu vực trọng điểm tại Nhà ga và khu vực vành đai; xử lý nghiêm các phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định, các đối tượng hoạt động trái phép, khai thác khách sai quy định…