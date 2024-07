Số chuyến bay "delay" tăng lên hơn 30%

Hành khách chờ lên chuyến bay tại sân bay Nội Bài tháng 6-2024. Ảnh: D.Ngọc

Trong đó, theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines khai thác 9.875 chuyến, VietJet Air 10.134 chuyến, Bamboo Airways 1.174 chuyến, Pacific Airlines 32 chuyến; VASCO 689 chuyến và Vietravel 555 chuyến.



Trong số chuyến bay các hãng hàng không Việt Nam khai thác có 6.892 chuyến bị chậm giờ, chiếm tỉ lệ 30,7%, tăng vọt so với tháng trước đó (tháng 5 có 17,8% chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam bị delay).

Trong đó, Vietnam Airlines có 17,5% chuyến chậm, VietJet Air có 47,2% chuyến chậm, Pacific Airlines 18,8%, VASCO 16,5%, Bamboo Airways 11,7% và Vietravel Airlines 22,9% chuyến chậm trong tổng số chuyến bay các hãng hàng không này khai thác.

Trong tháng 6 có 15.567 chuyến bay đúng giờ, chiếm tỉ lệ 69,3%, giảm mạnh so với tháng trước (82,2 %).

Như vậy, trong tháng 6, tỉ lệ số chuyến bay chậm giờ tăng cao. Đây là tháng bắt đầu cao điểm hè, ngành hàng không tăng tải phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách, đặc biệt là các chuyến bay từ các thành phố lớn đến các điểm du lịch.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chuyến bay cất cánh trễ giờ trong tháng 6-2024 vẫn là do máy bay về muộn (59,5% số chuyến bay delay) và do các hãng hàng không (30,8%).

Các nguyên nhân còn lại được nhà chức trách hàng không chỉ ra là thời tiết, quản lý, điều hành bay, trang thiết bị và dịch vụ tại sân bay và các lý do khác.

Cũng trong tháng 6, có 116 chuyến bay bị hủy, chiếm tỉ lệ: 0,5%. Nguyên nhân chủ yếu buộc các hãng phải hủy các chuyến bay trong tháng 2 là lý do khai thác (57,8% số chuyến bay delay), thương mại (20,7%). Còn lại là lý do kỹ thuật, thời tiết và lý do khác.

Tính chung 6 tháng đầu năm, tỉ lệ chuyến bay đúng giờ là 75,7%; chậm giờ là 24,3%.