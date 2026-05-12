Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có văn bản yêu cầu các công ty chứng khoán (CTCK) tăng cường kiểm soát hoạt động của người hành nghề môi giới chứng khoán trên mạng xã hội, trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều nội dung phân tích thị trường và khuyến nghị đầu tư trên Facebook, Telegram, TikTok hay YouTube.

UBCKNN nhận định gần đây nhiều tổ chức, cá nhân thường xuyên đăng tải các bài viết, video phân tích thị trường, phân tích kỹ thuật và đưa ra quan điểm liên quan đến việc mua, bán hoặc nắm giữ cổ phiếu trên các nền tảng mạng xã hội.

UBCKNN cũng lưu ý một số trường hợp sử dụng thông tin về nơi công tác, chức vụ hoặc kinh nghiệm làm việc tại CTCK khi đưa ra nhận định và khuyến nghị đầu tư.

UBCKNN đề nghị các CTCK rà soát hoạt động của đội ngũ nhân viên và người hành nghề đang làm việc tại đơn vị, bảo đảm không thực hiện những hoạt động vượt quá phạm vi được công ty giao hoặc ủy quyền.

Đồng thời yêu cầu CTCK chú ý đến việc chia sẻ thông tin và đưa ra khuyến nghị đầu tư trên mạng xã hội nếu mang tính chất tư vấn đầu tư chứng khoán nhưng không phù hợp với quy định pháp luật hoặc quy chế nội bộ…

UBCKNN cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chí trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán rất nặng đối với Công ty CP Chứng Bảo Minh, với tổng mức phạt lên đến 780 triệu đồng

Theo đó, Chứng khoán Bảo Minh bị phạt tiền 187, 5 triệu đồng quy định do có hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán.

Đồng thời thạt 92,5 triệu đồng do công ty này không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định đối với các giao dịch với giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét.

Ngoài ra, công ty này còn bị phạt 187,5 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Cụ thể, tại một số thời điểm, công ty cho vay đối với một số khách hàng thông qua các hợp đồng đặt cọc mua trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi.

Công ty này cũng bị phạt 175 triệu đồng do có hành vi báo cáo có nội dung sai lệch tại một số thời điểm (báo cáo không chính xác về tỷ lệ vốn khả dụng). Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm.

Đồng thời do vi phạm quy định về cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng nên bị phạt 137,5 triệu đồng.