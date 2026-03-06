HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Một nhà đầu tư chứng khoán ở Thanh Hóa bị phạt 1,5 tỉ đồng

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Ông Tống Anh Linh bị phạt 1,5 tỉ đồng kèm theo việc cấm giao dịch 2 năm do sử dụng 25 tài khoản khác nhau thao túng chứng khoán AAT

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán liên quan cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (mã chứng khoán: AAT).

Theo kết quả xác minh của cơ quan công an, ngày 4-3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định 124 xử phạt ông Tống Anh Linh (phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể, ông Linh bị phạt tiền 1,5 tỉ đồng theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong giai đoạn từ ngày 24-3-2021 đến ngày 30-12-2022, ông Linh đã sử dụng 30 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện các giao dịch mua bán cổ phiếu AAT nhằm tạo cung cầu giả tạo, qua đó thao túng giá cổ phiếu này trên thị trường.

Kết quả kiểm tra cho thấy chưa phát hiện khoản thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm nêu trên.

Ông Tống Anh Linh bị phạt 1 , 5 tỉ đồng vì thao túng chứng khoán AAT - Ảnh 2.

ông Tống Anh Linh đã dùng 25 tài khoản khác nhau để thao túng cổ phiếu AAT

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn áp dụng các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn vi phạm. Theo đó, ông Linh bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 9-3. Ông cũng bị cấm đảm nhiệm các chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, cũng như tại các công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm.

Liên quan vụ việc trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt 25 cá nhân đã cho ông Linh mượn tài khoản chứng khoán để giao dịch, qua đó dẫn đến hành vi thao túng thị trường. Các cá nhân này chủ yếu có địa chỉ tại tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan quản lý đã đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 9 tháng đối với 25 cá nhân nói trên. Kết quả kiểm tra cho thấy chưa có cơ sở xác định những cá nhân này thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu AAT hiện giao dịch quanh mức hơn 3.000 đồng. Trong giai đoạn ông Tống Anh Linh thực hiện hành vi thao túng, giá cổ phiếu này từng tăng lên khoảng 18.000 đồng.

Một cá nhân bị phạt 1,5 tỉ đồng vì cùng 8 người thao túng cổ phiếu CRC

Một cá nhân bị phạt 1,5 tỉ đồng vì cùng 8 người thao túng cổ phiếu CRC

(NLĐO)- Dùng 10 tài khoản khác nhau để thao túng cổ phiếu CRC, ông Nguyễn Tiến Độ bị phạt 1,5 tỉ đồng và cấm giao dịch chứng khoán 2 năm.

Hai cá nhân bị phạt 3 tỉ đồng vì dùng 164 tài khoản để thao túng cổ phiếu Phát Đạt

(NLĐO)- Hai cá nhân bị phạt 3 tỉ đồng do thao túng cổ phiếu Phát Đạt. 22 người cho mượn tài khoản cũng bị vạ lây.

2 cá nhân bị phạt 1,2 tỉ đồng vì thao túng cổ phiếu

(NLĐO)- Hai cá nhân này bị xử phạt vì lập 102 tài khoản chứng khoán để giao dịch tạo cung cầu giả nhằm thao túng cổ phiếu. Ngoài ra, 2 công ty chứng khoán ở Hà Nội vi phạm cũng bị phạt 725 triệu đồng.

