Kiểm tra 225 phương tiện tại chợ Bình Điền, CSGT TPHCM xử lý 58 trường hợp vi phạm

Ngày 8-6, đại diện Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết đang "làm sạch" địa bàn khu vực chợ đầu mối Bình Điền.

Trạm CSGT Tân Túc sàng lọc các xe để kiểm tra tại chợ đầu mối Bình Điền.

Theo Phòng CSGT, chợ đầu mối Bình Điền là một trong những trung tâm phân phối nông sản, thực phẩm lớn nhất miền Nam, có mật độ phương tiện vận tải lưu thông lớn liên tỉnh ra vào mỗi đêm. Đây là khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Thời gian qua, lực lượng CSGT đã triển khai nhiều đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế tại khu vực trên. Qua các đợt kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, trong đó có tài xế dương tính với chất ma túy.

Cụ thể, ngày 4-6, Trạm CSGT Tân Túc phối hợp cùng Công an phường Bình Đông đã kiểm tra tại đường F (thuộc chợ đầu mối Bình Điền), đặc biệt là tài xế điều khiển xe kinh doanh vận tải hoạt động vận chuyển hàng hóa từ công ty chợ đầu mối Bình Điền về các tỉnh, thành và ngược lại.

Theo đó, tổng cộng có 225 xe gồm: xe tải, xe máy, xe ba gác, xe đạp được kiểm tra với 58 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 15 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 1 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Việc duy trì thường xuyên các đợt kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tại chợ đầu mối Bình Điền thể hiện quyết tâm cao của lực lượng CSGT trong việc kéo giảm tai nạn giao thông, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng hoạt động vận tải để thực hiện hành vi vi phạm.

Tài xế xe ba gác vi phạm ở chợ đầu mối Bình Điền.