Kiểm tra cư trú lúc nửa đêm, người dân được từ chối?

- Luật sư Trương Văn Tuấn, Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, trả lời: Theo quy định tại khoản 4 điều 2 Luật Cư trú năm 2020, điều 25 Thông tư 55/2021-TT-BCA, các cán bộ, chiến sĩ công an xã, phường, thị trấn; công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã có quyền thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về cư trú của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức có liên quan... Lực lượng chức năng có quyền tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất hoặc do yêu cầu phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự…



Theo quy định tại điều 9 Luật Cư trú năm 2020, công dân có trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về cư trú; cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, giấy tờ, tài liệu về cư trú của mình cho cơ quan, người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin, giấy tờ, tài liệu đã cung cấp.

Như vậy, theo quy định trên, lực lượng công an có quyền kiểm tra cư trú bất cứ lúc nào, kể cả ban đêm. Người dân có nghĩa vụ phải hợp tác, chấp hành làm việc với lực lượng kiểm tra cư trú. Nếu không chấp hành có thể bị phạt từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng theo quy định tại điểm e khoản 4, điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.