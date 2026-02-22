HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Kiểm tra hạn thẻ BHYT trên VNeID để tránh gián đoạn quyền lợi

D.Thu

(NLĐO) - Người dân cần chủ động kiểm tra thời hạn thẻ BHYT để tránh gián đoạn quyền lợi khám chữa bệnh.

Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng là căn cứ để quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Trường hợp thẻ hết hạn, người bệnh có thể phải tự chi trả toàn bộ viện phí trong lần khám đó.

img

Người dân có thể tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT qua ứng dụng VNeID. Ảnh: Internet

Để bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh BHYT năm 2026, cơ quan BHXH khuyến nghị người dân chủ động kiểm tra thời hạn thẻ, kịp thời gia hạn khi sắp hết hạn, tránh gián đoạn quyền lợi.

Hiện nay, BHXH Việt Nam đã triển khai nhiều kênh tra cứu thuận tiện, cho phép người dân kiểm tra thông tin thẻ BHYT mọi lúc, mọi nơi.

Tra cứu trên ứng dụng VNeID

Người dân đăng nhập tài khoản, vào mục "Ví giấy tờ", chọn "Thẻ BHYT" để xem thời hạn sử dụng.

img

Tra cứu trên ứng dụng VssID

Sau khi đăng nhập, chọn mục "Thẻ BHYT" để kiểm tra giá trị sử dụng, thời điểm đủ 5 năm liên tục và quyền lợi hưởng. Hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng có thể xuất trình khi đi khám chữa bệnh thay cho thẻ giấy.

img

Tra cứu trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam

Người dân truy cập website https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx, chọn mục "Tra cứu giá trị sử dụng BHYT", nhập mã số BHYT, họ tên, ngày tháng năm sinh theo yêu cầu để kiểm tra thời hạn thẻ.

img

Tra cứu qua tổng đài

Người dân có thể gọi 1900 9068 (cước phí 1.000 đồng/phút), cung cấp mã số BHYT, họ tên và ngày sinh theo hướng dẫn để được hỗ trợ tra cứu thời hạn và quá trình tham gia BHYT

Cơ quan BHXH lưu ý người dân chủ động kiểm tra thời hạn thẻ BHYT và gia hạn trước khi hết hạn để bảo đảm quyền lợi liên tục, nhất là dịp nghỉ Tết Nguyên đán khi nhu cầu khám chữa bệnh có thể phát sinh đột xuất.

Trường hợp thẻ BHYT sắp hết hạn hoặc đã hết hạn, người tham gia cần sớm thực hiện thủ tục gia hạn. Quy trình thực hiện tùy theo từng nhóm đối tượng tham gia.

Việc kiểm tra và gia hạn kịp thời giúp bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh BHYT theo quy định, tránh gián đoạn hoặc phát sinh chi phí ngoài phạm vi chi trả.

