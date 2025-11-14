Kiểm tra hàng trăm bãi giữ xe trong và xung quanh trường học, phát hiện không ít vi phạm

Ngày 14-11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp với công an các địa phương tổ chức kiểm tra đột xuất những bãi giữ xe trong và xung quanh trường học.

Các đợt kiểm tra diễn ra vào buổi sáng và buổi chiều, tập trung vào việc kiểm tra, nhắc nhở, đồng thời yêu cầu nhà trường và những điểm giữ xe cam kết không nhận giữ xe máy của học sinh chưa đủ điều kiện về độ tuổi và giấy phép lái xe.

Một số học sinh điều khiển phương tiện không đảm bảo an toàn giao thông

Cụ thể, từ ngày 4 đến 12-11, lực lượng chức năng đã kiểm tra 265 bãi giữ xe tại các Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trong và ngoài trường. Qua đó, phát hiện 5 học sinh cấp Trung học cơ sở và 183 học sinh cấp Trung học phổ thông đi xe máy đến trường.

Lực lượng chức năng đã mời làm việc 10 phụ huynh và yêu cầu ký cam kết không giao xe cho con em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Ghi nhận 337 trường hợp học sinh đội mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Đồng thời, yêu cầu 181 trường học tuân thủ cam kết không trông giữ xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Cùng với đó, 42 bãi giữ xe bên ngoài trường học cũng được yêu cầu không nhận giữ xe mô tô, xe gắn máy của học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng hướng dẫn các trường bố trí, sắp xếp khu vực giữ xe hợp lý, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và phân luồng riêng cho xe của học sinh đủ điều kiện, kiên quyết không để xe máy của học sinh chưa đủ tuổi đi vào sân trường.

Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp với Công an cấp xã kiểm tra các bãi giữ xe thuộc tuyến, địa bàn phụ trách

Trạm CSGT Đồng Phú xử phạt các trường hợp vi phạm ATGT liên quan đến lứa tuổi học sinh

Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kết hợp tuyên truyền pháp luật giao thông cho học sinh bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động như đối thoại thực tế, tuyên truyền trên mạng xã hội và lồng ghép trong giờ sinh hoạt.

Theo thống kê, 9 tháng năm 2025, toàn tỉnh xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 32 người chết, 41 người bị thương. Trong đó, có 21 học sinh tử vong và 25 học sinh bị thương. Chỉ tính riêng 8 tháng năm 2025, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 1.940 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.