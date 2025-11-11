Ngày 11-11, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và ngăn chặn triệt để tình trạng học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, xe máy điện nên lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh đã và đang triển khai đồng loạt các biện pháp rà soát, ký cam kết và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Lực lượng CSGT kiểm tra tại các điểm giữ xe trong và ngoài nhà trường.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị đã tổ chức 29 tổ công tác với sự huy động của 76 cán bộ, chiến sỹ CSGT và 60 công an xã, phường tiến hành rà soát 111 điểm trường THCS và THPT trên toàn tỉnh.

Kết quả rà soát ban đầu đã ghi nhận 1.172 xe mô tô được gửi tại 96 điểm giữ xe trong trường và xung quanh trường.

Các tổ công tác đã yêu cầu các điểm giữ xe trên ký cam kết không nhận giữ xe cho học sinh chưa đủ điều kiện lái xe.

Song song đó, công tác vận động phụ huynh được đẩy mạnh, với 16.724 phụ huynh của 111 điểm trường đã ký cam kết không giao xe mô tô, xe máy điện cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Cũng theo Phòng CSGT, kể từ ngày 15-11, lực lượng CSGT Công an tỉnh sẽ bước vào giai đoạn xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm. Lực lượng sẽ đến từng điểm trường để kiểm tra bãi xe và tăng cường tuần tra vào các giờ tan học tại các tuyến đường gần trường nhằm kịp thời ngăn chặn và kiên quyết xử lý các sai phạm, đảm bảo một năm học an toàn.