Sức khỏe

Kiểm tra toàn diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Sở Y tế TP HCM kiểm tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, các vụ việc phát sinh trước hoặc sau nếu thấy cần thiết đoàn vẫn sẽ kiểm tra

Sở Y tế TP HCM vừa có Quyết định 3394/QĐ-SYT về việc thành lập Đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TP HCM). Đoàn kiểm tra do Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hồng Chương làm trưởng đoàn và các phòng nghiệp vụ, các bác sĩ.

Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra nội dung liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ; kiểm tra nội dung liên quan đến công tác tài chính kế toán, đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế, xây dựng, sửa chữa cơ bản; kiểm tra nội dung liên quan đến công tác chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, đoàn cũng kiểm tra nội dung liên quan đến công tác dược; công tác đăng ký nhân sự hành nghề; kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; việc thực hiện các kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Đoàn kiểm tra Sở Y tế TP HCM kiểm tra toàn diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Ảnh 1.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Đoàn kiểm tra cũng có nhiệm vụ báo cáo kết quả kiểm tra cho Giám đốc Sở Y tế, tham mưu, đề xuất các biện pháp xử lý chấn chỉnh những vi phạm, hạn chế trong quá trình kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Theo quyết định, thời kỳ kiểm tra sẽ bắt đầu từ ngày 1-1-2024 đến ngày 30-9-2025, các vụ việc phát sinh trước hoặc sau thời kỳ kiểm tra có liên quan đến nội dung kiểm tra nếu xét thấy cần thiết Đoàn kiểm tra vẫn sẽ kiểm tra làm rõ để kết luận.

Thời hạn kiểm tra 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết chia sẻ vụ việc nam sinh bị tai nạn, được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do không được cấp cứu kịp thời nên em đã tử vong.

Trước những thông tin này, Bệnh viện có thông tin chính thức và cho biết ngày 12-10, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã thăm khám, chỉ định thực hiện cận lâm sàng và cho y lệnh điều trị theo quy trình chuyên môn, sau đó được chuyển lên Khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc.

Đến 5 giờ ngày 13-10, bác sĩ đánh giá tình trạng người bệnh hôn mê sâu GCS: E1VtM1, Mạch cảnh không bắt được, HA: 0/0, Mornitor: đẳng điện, ECG: đẳng điện 12 chuyển đạo, Đồng tử 2 bên 6 mm không phản xạ ánh sáng. Người bệnh được kết luận tử vong, bệnh viện tiến hành làm thủ tục chuyển nhà đại thể theo quy định (do không có thân nhân).

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Ban Giám đốc Bệnh viện đã tổ chức cuộc họp khẩn với các Khoa, Phòng liên quan để xác minh, rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận và điều trị người bệnh. Qua kiểm tra, bệnh viện nhận thấy, các thông tin đăng tải trên trang facebook nêu trên là chưa chính xác, gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

Bệnh viện đang thực hiện họp Hội đồng Chuyên môn xác định nguyên nhân tử vong, rà soát các quy trình tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh theo chỉ đạo của Sở Y tế.

Sở Y tế TP HCM Bệnh viện Bà Rịa bệnh viện đa khoa đoàn kiểm tra nam sinh tử vong cấp cứu Bà Rịa - Vũng Tàu
