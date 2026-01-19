HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Kiểm tra xe ô tô, phát hiện đường dây mua bán thiếu nữ vùng cao cung cấp cho quán karaoke

Tr.Đức

(NLĐO)- Lợi dụng mạng xã hội Facebook, Dương và Khánh tìm kiếm, làm quen rồi lừa bán các cháu gái ở các tỉnh vùng cao cho các cơ sở karaoke

Ngày 19-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố nhiều bị can về các tội "Mua bán người" và "Đánh bạc".

Kiểm tra xe ô tô, Công an Quảng Ninh phát hiện đường dây mua bán người cung cấp cho các quán karaoke - Ảnh 1.

Các đối tượng Phạm Đức An, Nguyễn Thị Thu Thảo, Lê Đình Luật, Doãn Đình Dương, Nguyễn Văn Khánh, Lê Văn Hải

Trước đó, vào 18 giờ 50 phút ngày 26-12-2025, tại khu vực thôn Hà Thụ, xã Hải Lạng, (tỉnh Quảng Ninh), Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Hải Lạng và Công an xã Hải Hòa tiến hành kiểm tra xe ô tô nhãn hiệu Kia Seltos màu trắng, biển kiểm soát 15A-900.18. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có Phạm Đức An (SN 1993, trú tại xã Kiến Minh, TP Hải Phòng), Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 2000, trú tại xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh) và cháu M.T.N. (SN 2008, trú tại tỉnh Sơn La). Nhận thấy An và Thảo có biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi mua bán thiếu nữ M.T.N., tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Doãn Đình Dương (SN 2006, trú tại xã Ba Vì, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Khánh (SN 2001, trú tại xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ) đã lợi dụng mạng xã hội Facebook để tìm kiếm, làm quen và dùng thủ đoạn gian dối lừa bán các thiếu nữ ở các tỉnh vùng cao như Sơn La, Lào Cai… cho các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và tỉnh Quảng Ninh nhằm chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân.

Cụ thể, ngày 24-12-2025, Dương và Khánh đã bán em M.T.N. cho Phạm Đức An và Nguyễn Thị Thu Thảo là chủ và quản lý quán Karaoke Hồng Trà 2 (thuộc thôn Khe Tiên, xã Điền Xá, tỉnh Quảng Ninh) với giá 17 triệu đồng.

Kiểm tra xe ô tô, Công an Quảng Ninh phát hiện đường dây mua bán người cung cấp cho các quán karaoke - Ảnh 2.

Các đối tượng Nguyễn Thị Hà, Phạm Thị Hương, Lương Tuấn Đạt, Hà Thị Hường

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Lê Đình Luật (SN 1986, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi tham gia giúp sức cho Phạm Đức An và Nguyễn Thị Thu Thảo mua bán em M.T.N..

Cơ quan điều tra còn làm rõ, Phạm Đức An và Lê Đình Luật đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị Hà (SN 1957, trú tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng).

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Hà còn thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Phạm Thị Hương (SN 1984), Lương Tuấn Đạt (SN 1971) và Hà Thị Hường (SN 1979), đều trú tại TP Hải Phòng.

Căn cứ vào các tàu liệu điều tra, ngày 31-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Mua bán người" và "Đánh bạc"; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan. Trong đó, khởi tố các bị can Phạm Đức An, Nguyễn Thị Thu Thảo, Lê Đình Luật, Doãn Đình Dương, Nguyễn Văn Khánh, Lê Văn Hải về tội "Mua bán người" theo Điều 150 Bộ luật Hình sự; khởi tố các bị can Phạm Đức An, Lê Đình Luật, Nguyễn Thị Hà, Phạm Thị Hương, Lương Tuấn Đạt, Hà Thị Hường về tội "Đánh bạc" theo Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Kiểm tra xe ô tô, Công an Quảng Ninh phát hiện đường dây mua bán người cung cấp cho các quán karaoke - Ảnh 3.

Các đối tượng Vũ Văn Ích, Trần Quang Nội, Lê Hữu Thắng

Tiếp tục điều tra mở rộng, ngày 7-1 và ngày 11-1, Phòng Cảnh sát hình sự ra quyết định tạm giữ đối với Vũ Văn Ích (SN 1973, trú tại xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng) về hành vi đánh bạc; đồng thời tạm giữ Trần Quang Nội (SN 2000, trú tại tỉnh Phú Thọ) và Lê Hữu Thắng (SN 2001, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

