Kiên định mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, hội nhập quốc tế

Ngày 8-11, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt (TP HCM) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Khởi nguồn từ Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa và Luyện thi Đại học 60 An Sương (1997), do Doanh nhân, TS Nguyễn Đức Quốc sáng lập, Trường MN-TH-THCS-THPT Nam Việt (Trường Nam Việt) đã phát triển thành một hệ thống giáo dục liên cấp hiện đại, gồm 10 cơ sở tại TP HCM, với hơn 5.000 học sinh mỗi năm. Ngoài đạt nhiều thành tích chuyên môn, Trường Nam Việt với dự án “Ươm mầm tương lai” phối hợp cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính, nhận nuôi và đào tạo miễn phí hơn 118 học sinh vùng biển đảo và dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí đóng góp hơn 128 tỷ đồng.

Phát biểu tại Đại hội Cổ đông, ông Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn, nhấn mạnh, chặng đường vừa qua của Nam Việt là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần đoàn kết và niềm tin vững chắc giữa tập thể lãnh đạo – cán bộ – nhân viên. Thành công của tập đoàn hôm nay không đến từ may mắn, mà từ tâm huyết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mỗi thành viên trong đại gia đình Nam Việt.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với thách thức lớn. Dù chịu tác động chung của thị trường, Tập đoàn Nam Việt vẫn giữ vững sự ổn định, chủ động đổi mới và phát triển theo hướng bền vững. “Khó khăn là điều không tránh khỏi, nhưng chính trong gian khó, chúng ta càng thêm đoàn kết. Các cổ đông, đối tác và toàn thể nhân viên đã cùng nhau chia sẻ, thấu hiểu và đồng hành để vượt qua thử thách. Đó chính là sức mạnh nội tại làm nên bản lĩnh của Nam Việt.”- ông Quốc chia sẻ.

Hướng tới giai đoạn 2025–2026, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt tiếp tục kiên định với mục tiêu: Nâng cao chất lượng đào tạo, đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất hiện đại.

Theo ông Quốc, hướng tới giai đoạn 2025–2026, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt tiếp tục kiên định với mục tiêu: Nâng cao chất lượng đào tạo, đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất hiện đại; Phát triển hệ thống quản trị thông minh; Xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế. “Con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với niềm tin, sự đoàn kết và tinh thần đổi mới, Tập đoàn Nam Việt sẽ tiếp tục vươn xa, khẳng định vị thế vững chắc của mình trên bản đồ giáo dục Việt Nam và quốc tế”, ông Nguyễn Đức Quốc kỳ vọng. Đại hội cũng ghi nhận những ý kiến đóng góp từ các cổ đông, đại diện Ban Giám sát và đối tác chiến lược.

Tại đại hội, bà Phan Thị Ánh Hoàng, Phó Chủ tịch Tập đoàn, Hiệu trưởng Trường Nam Việt (trực thuộc tập đoàn) cho biết, ngay từ những ngày đầu thành lập, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt đã xác định giáo dục là hành trình kiến tạo tương lai.

Học sinh Trường Nam Việt gặt hái nhiều thành tích tại các kỳ thi trong và ngoài nước:

Theo bà Ánh Hoàng, trong năm học 2024-2025, 100% học sinh mầm non đạt chỉ số phát triển theo độ tuổi, tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp. Bậc tiểu học có 100% học sinh hoàn thành chương trình, nhiều em đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc. Bậc THCS và THPT có trên 80% học sinh đạt học lực khá giỏi, 100% học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT, hơn 95% trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ uy tín. 100% học sinh đạt hạnh kiểm tốt hoặc khá, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, ý thức kỷ luật và trách nhiệm cao.

Đặc biệt, học sinh Trường Nam Việt gặt hái nhiều thành tích tại các kỳ thi trong và ngoài nước: 21 học sinh đạt giải xuất sắc cấp quận và 15 em đạt giải cấp TP tại “Đấu trường Tiếng Anh” và “VioEdu”; 1 huy chương bạc Toán quốc tế, 1 huy chương đồng Toán học VioEdu; 106 học sinh đạt chứng chỉ Cambridge, trong đó 15 em đạt điểm tuyệt đối; Các giải thưởng nghệ thuật như Huy chương vàng cuộc thi Nhạc cụ quốc tế 2024, Huy chương bạc Piano toàn quốc, cùng hàng loạt giải vẽ tranh, MC, ca hát cấp quốc gia và quốc tế...







