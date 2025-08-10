Kiến nghị áp dụng quản lý tiêu thụ nhiên liệu trung bình

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ôtô - Xe - Điện máy

Kiến nghị áp dụng quản lý tiêu thụ nhiên liệu trung bình

Bài và ảnh: Long Giang

MEPS ấn định mức tiêu thụ tối đa cho từng loại xe, không xét đến đặc tính vận hành hay phân khối

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa kiến nghị cơ quan chức năng áp dụng phương pháp quản lý mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của doanh nghiệp (CAFC), thay cho mô hình giới hạn mức tiêu thụ nhiên liệu tối đa cho từng mẫu xe (MEPS). Theo VAMA, cách tiếp cận này vừa đáp ứng mục tiêu giảm phát thải vừa hạn chế tác động tiêu cực tới sản xuất và kinh tế.

Trước đó, vào cuối năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải (nay thuộc Bộ Xây dựng) đã ban hành kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải, áp dụng từ năm 2030. Quy định đưa ra ngưỡng tiêu thụ nhiên liệu đối với từng nhóm phương tiện, gồm: xe máy tối đa 2,3 lít/100 km; ô tô con dưới 1.400 cc là 4,7 lít/100 km; từ 1.400 - 2.000 cc là 5,3 lít/100 km; trên 2.000 cc là 6,4 lít/100 km. Đây là tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu MEPS. Tuy nhiên, nhiều mẫu xe đang lưu hành có mức tiêu hao nhiên liệu vượt ngưỡng này.

Kiến nghị áp dụng quản lý tiêu thụ nhiên liệu trung bình- Ảnh 1.

Ô tô sẽ phải chịu sự kiểm soát mức tiêu hao nhiên liệu

Theo ThS Đinh Trọng Khang, Phó Giám đốc Viện Chuyên ngành Môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT (Bộ Xây dựng), MEPS ấn định mức tiêu thụ tối đa cho từng loại xe, không xét đến đặc tính vận hành hay phân khối. Chẳng hạn, cả xe máy dung tích lớn lẫn nhỏ đều phải đạt 2,3 lít/100 km, dẫn đến nguy cơ nhiều dòng xe phân khối lớn buộc phải dừng bán. Với ô tô, MEPS có thể khiến hàng loạt thương hiệu phải ngưng kinh doanh, gây thiệt hại về đầu tư, sản xuất và việc làm.

Trong khi đó, mô hình CAFC được đánh giá là linh hoạt hơn. Cách này cho phép doanh nghiệp cân đối giữa các dòng xe tiêu hao nhiều với các mẫu tiết kiệm hoặc xe điện. Nếu vượt mức trung bình cho phép, hãng buộc phải điều chỉnh cơ cấu sản phẩm hoặc mua tín chỉ carbon để bù đắp.

PGS-TS Đàm Hoàng Phúc, Giám đốc chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô - Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết phần lớn quốc gia phát triển đều áp dụng CAFC vì nó tạo không gian để nhà sản xuất tự do thiết kế và phân phối sản phẩm theo nhu cầu thị trường, thúc đẩy đổi mới công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm, thay vì áp đặt một chuẩn cứng nhắc như MEPS.

VAMA nhấn mạnh nếu áp dụng MEPS, các dòng xe cao cấp dung tích lớn sẽ bị hạn chế nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới ngành công nghiệp ô tô - xe máy và gián tiếp tới GDP, tăng trưởng, ngân sách. Bởi vì nếu áp dụng ngay MEPS cho ô tô, khoảng 97% kiểu loại hiện tại sẽ không đạt chuẩn. Ngược lại, CAFC cho phép duy trì phân khúc này nếu doanh nghiệp đồng thời phát triển thêm xe nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu hoặc xe điện.

Được biết, Bộ Xây dựng đang xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam về phương tiện giao thông đường bộ. Trong đó có bổ sung hệ số ưu đãi cho xe điện nhằm khuyến khích phát triển phương tiện xanh. Cơ chế tín chỉ carbon cũng được đưa vào, cho phép doanh nghiệp tự nguyện trao đổi lượng phát thải.

Ngoài ra, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất lộ trình giảm dần mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình cho ô tô dưới 9 chỗ đến năm 2030, gồm: 6,7 lít/100 km vào năm 2027; 6,5 lít/100 km vào năm 2028; 6,3 lít/100 km vào năm 2029 và 6 lít/100 km vào năm 2030. Với lộ trình này, Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện mục tiêu giảm phát thải theo cam kết quốc tế, đồng thời duy trì sự ổn định của ngành sản xuất ô tô - xe máy trong nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo