Kiến nghị được tái triển khai dự án sau 20 năm "đứng hình"

Thanh tra TP HCM vừa chỉ ra những sai sót trong việc quản lý, sử dụng đất và việc thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở Tân An Huy tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè do Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh nhà Tân An Huy (Công ty Tân An Huy) làm chủ đầu tư.