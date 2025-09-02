HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Kiến nghị giảm gánh nặng tiền sử dụng đất và nút thắt cổ phần hóa

P.Đình

HoREA đề xuất bổ sung quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa trong giai đoạn 2007-2021

Ngày 31-8, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), tiếp tục gửi kiến nghị lên Chính phủ và các bộ, ngành liên quan góp ý cho dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2024. HoREA cho rằng một số quy định hiện nay chưa phù hợp. Trong đó có đề xuất bổ sung quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa trong giai đoạn 2007-2021.

Theo ông Châu, trước thời điểm ban hành Nghị định 109/2007, pháp luật chưa yêu cầu lập phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa. Đến tận năm 2021, mới có hướng dẫn chi tiết việc lập và phê duyệt phương án này. Do đó, hầu hết doanh nghiệp cổ phần hóa trong giai đoạn 2007-2021 đều chưa có phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, dẫn đến lúng túng khi muốn chuyển mục đích sử dụng đất.

Thực tế, nhiều khu đất sau cổ phần hóa không còn phù hợp với quy hoạch hiện nay. Doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi theo quy hoạch mới, sẵn sàng nộp tiền sử dụng đất và tiền thuê đất nhưng vì chưa có quy định rõ ràng nên các địa phương e ngại, không giải quyết, khiến nguồn lực đất đai bị lãng phí. Do đó, HoREA cho rằng việc bổ sung quy định này không chỉ giúp khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn thu ngân sách, mà còn bảo đảm hành lang pháp lý cho cán bộ xử lý thủ tục.

Ngoài ra, hiệp hội cũng kiến nghị giảm mức thu tiền sử dụng đất với cá nhân, hộ gia đình để giảm bớt gánh nặng, bởi bảng giá đất theo luật mới đã tăng mạnh so với trước, nếu nợ tiền thì người dân vẫn bị ràng buộc nhiều thứ.


Tin liên quan

Nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất quá cao, ảnh hưởng tới sinh kế

Nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất quá cao, ảnh hưởng tới sinh kế

(NLĐO)- Vừa qua, tại Hà Nội và TP HCM, nhiều hộ dân gặp khó khăn trong việc chuyển mục đích sử dụng đất.

Quy định mới về các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

(NLĐO) - Từ ngày 19-8, nhiều trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định mới của Chính phủ.

Người dân phải nộp số tiền lớn khi chuyển mục đích sử dụng đất, Phó Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ

(NLĐO)- Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, phản ánh từ địa phương cho thấy giá đất tăng đột biến khiến người dân phải nộp khoản tiền lớn hơn nhiều so với trước.

tiền sử dụng đất doanh nghiệp nhà nước Hiệp hội bất động sản dự thảo luật đất đai bất động sản Luật Đất đai sửa đổi tiền thuê đất Luật Đất đai
