Kinh tế

Quy định mới về các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Thùy Linh

(NLĐO) - Từ ngày 19-8, nhiều trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định mới của Chính phủ.

Chính phủ ban hành Nghị định số 230 năm 2025 ngày 19-8 quy định các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024. Nghị định có hiệu lực từ ngày ký.

Quy định mới về các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất- Ảnh 1.

Chính phủ ban hành Nghị định số 230 năm 2025 ngày 19-8 quy định các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Theo đó, Nghị định này gồm 9 điều quy định về các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024 (bao gồm cả nội dung giảm tiền thuê đất năm 2025).

Theo đó, miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao với đất ở tái định cư hoặc giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên bị ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

Giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng nào?

Cùng với đó, Nghị định quy định giảm 30% tiền sử dụng đất hằng năm đối với các trường hợp sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế theo quy định.

Về giảm tiền thuê đất phải nộp của năm 2025, Nghị định quy định giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2025 đối với người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai năm 2024 đang được Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm (bao gồm cả trường hợp có và chưa có giấy tờ pháp lý về đất đai nhưng đang sử dụng đất mà phải nộp tiền thuê đất năm 2025 theo quy định và trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng đất nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người sử dụng đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất hoặc hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người sử dụng đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

quy định mới tiền sử dụng đất tiền thuê đất Luật Đất đai giảm tiền thuê đất
    Thông báo