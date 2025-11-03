Kiến nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến dự án khu nhà ở phường Phú Mỹ

Chậm triển khai

Thanh tra TP HCM vừa ban hành kết luận thanh tra các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc trên địa bàn thành phố, trong đó có Dự án Khu nhà ở Hà Anh Tuấn (gọi tắt là Dự án).

Theo đó, Dự án tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là phường Phú Mỹ, TP HCM) do Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Hà Anh Tuấn (viết tắt là Công ty Hà Anh Tuấn) làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 3665/QĐ-UBND ngày 5-11-2021.

Mục tiêu của Dự án là xây dựng khu nhà ở liên kế với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo thành một quần thể khu dân cư khang trang, đáp ứng nhu cầu ở cho người dân địa phương và khu vực lân cận.

Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm; tiến độ thực hiện dự án đến tháng 12-2022. Tổng vốn đầu tư khoảng 77,2 tỉ đồng.

Dự án Khu nhà ở Hà Anh Tuấn

Kết quả kiểm tra hiện trạng ngày 13-8-2025, ghi nhận về hạ tầng kỹ thuật đã cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình như san nền, phần đường và vỉa hè... Về hạng mục xây dựng khu nhà ở liên kế, số căn đã xây dựng phần thô là 6 căn (đạt tỉ lệ 9%), số căn chưa xây dựng là 64 căn (đạt tỉ lệ 91%).

Theo Thanh tra TP HCM, căn cứ báo cáo số 187/BC-UBND ngày 21-3-2025 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì Dự án thuộc nhóm Phụ lục 5 - Danh mục các dự án thi công chậm tiến độ vốn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận: “Chậm triển khai so với tiến độ được phê duyệt".

Chậm cập nhật kế hoạch sử dụng đất hằng năm

Qua làm việc với chủ đầu tư và các sở, ngành, đơn vị có liên quan, Thanh tra TP HCM nhận thấy những khó khăn chủ yếu dẫn đến dự án chậm tiến độ thực hiện.

Cụ thể, về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với 317,6 m² từ đất giao thông (đất chuyên dùng) sang đất ở tại đô thị, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) áp dụng việc lồng ghép 2 Bản đồ quy hoạch chi tiết (ban đầu và điều chỉnh) để xác định diện tích đất giao thông chuyển sang đất ở 317,6 m² và tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 11-1-2024 về cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận và hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ trước ngày 1-7-2014, giá đất được xác định không căn cứ vào các chỉ tiêu quy hoạch của dự án, diện tích đất ở khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết (7.208 m²) thấp hơn so với diện tích đất ở theo quy hoạch chi tiết ban đầu (7.644,4 m²).

Về việc chậm cập nhật kế hoạch sử dụng đất hằng năm đối với 842 m² sang đất ở tại dự án, qua thanh tra nhận thấy UBND thành phố Phú Mỹ (nay là UBND phường Phú Mỹ) chưa kịp thời trong việc giải quyết đề nghị đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2025 đối với 842 m² của Công ty Hà Anh Tuấn.

Đến ngày 10-3-2025, UBND thành phố Phú Mỹ mới có Tờ trình số 07/TTr-UBND tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 8-4-2025 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của thành phố Phú Mỹ.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Thanh tra TP HCM kết luận Công ty Hà Anh Tuấn đã có nhiều văn bản kiến nghị đến các cơ quan xác định lại việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với dự án. Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần rà soát lại cơ sở pháp lý trong việc tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là UBND TP HCM) ban hành Quyết định trên.

Thanh tra TP HCM xác định trách nhiệm thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố), tổ chức, cá nhân liên quan đến thời kỳ phát sinh vụ việc.

UBND thành phố Phú Mỹ chưa kịp thời trong việc giải quyết đề nghị đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2025 đối với 842 m² của Công ty Hà Anh Tuấn. "Trách nhiệm thuộc về UBND thành phố Phú Mỹ, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thời kỳ phát sinh vụ việc" - Thanh tra TP HCM kết luận.

Kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan Chánh Thanh tra TP HCM kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót như đã nêu ở phần kết luận theo thẩm quyền quản lý. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát cơ sở pháp lý trong việc tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 11-1-2024 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Văn bản số 734/CTBRVT-HKDCN, Văn bản số 27/TCS22.HCM-QLTK của TP HCM. Trường hợp chưa đảm bảo cơ sở pháp lý, tham mưu UBND TP HCM xem xét xử lý theo quy định. Cạnh đó, Chánh Thanh tra TP HCM cũng kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ nghiêm túc chấn chỉnh trong công tác phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm, kịp thời hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án; thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương, thường xuyên kiểm tra, giám sát chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo tiển độ và quy hoạch được phê duyệt.



