Kết luận thanh tra chỉ rõ sai phạm của dự án khu nhà ở thuộc Tập đoàn Sơn Hải tại Quảng Trị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Kết luận thanh tra chỉ rõ sai phạm của dự án khu nhà ở thuộc Tập đoàn Sơn Hải tại Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Quảng Trị kết luận nhiều sai phạm tại dự án khu nhà ở do Tập đoàn Sơn Hải đầu tư, yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục và hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Chấn chỉnh sai phạm tại dự án khu nhà ở của Tập đoàn Sơn Hải - Ảnh 1.

Đến thời điểm thanh tra, Dự án đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và đang thi công nhà ở để bán trên 51 lô đất với diện tích hơn 9.901m2

Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và nghĩa vụ tài chính tại Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông (đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn, TP Đồng Hới cũ, nay là phường Đồng Thuận).

Dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải làm chủ đầu tư, tổng vốn 500 tỉ đồng, triển khai giai đoạn 2017–2025 với mục tiêu xây dựng khu dân cư hiện đại, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh Quảng Trị xác định Sở Xây dựng Quảng Bình (cũ) đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư khi chưa có ý kiến đồng ý của HĐND tỉnh, vi phạm quy định tại Nghị định 99/2015 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Nhà ở.

Cơ quan thanh tra kết luận Sở Xây dựng Quảng Bình (cũ) chịu trách nhiệm trực tiếp đối với vi phạm này.

Trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), Thanh tra tỉnh Quảng Trị phát hiện Tập đoàn Sơn Hải và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Hới thiếu kiểm tra, đối chiếu kinh phí, dẫn đến việc nhà đầu tư chuyển thừa hơn 10,1 triệu đồng cho Trung tâm.

Trách nhiệm thuộc về cả hai đơn vị, trong đó Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP Đồng Hới (đơn vị kế thừa) phải nộp lại số tiền thừa vào ngân sách nhà nước thông qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị kiến nghị Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Trị kiểm điểm, rút kinh nghiệm các tổ chức, cá nhân liên quan; Trưởng Ban Quản lý Đầu tư xây dựng - Phát triển quỹ đất TP Đồng Hới chấn chỉnh, khắc phục sai sót trong quá trình thực hiện dự án.

Cơ quan thanh tra cũng yêu cầu Sở Xây dựng Quảng Trị đôn đốc Tập đoàn Sơn Hải bảo đảm tiến độ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước và hoàn thiện các hạng mục theo quy hoạch được duyệt.

Theo hồ sơ, tổng kinh phí bồi thường và GPMB nhà đầu tư đề xuất là 40,887 tỉ đồng, nhưng thực tế mới chi hơn 27,497 tỉ đồng, trong đó có 5 tỉ đồng Tập đoàn Sơn Hải đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính để phục vụ công tác GPMB.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị thông tin nhà đầu tư đã tự chi trả 164,842 triệu đồng cho người dân nhưng chưa được Sở Tài chính xác nhận để khấu trừ vào tiền sử dụng đất. Đoàn thanh tra đề nghị cơ quan tài chính xem xét tính khoản này vào chi phí bồi thường hợp lệ nhằm đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp.

Đến nay, công tác GPMB của dự án vẫn chưa hoàn thành. Thanh tra tỉnh Quảng Trị đề nghị các cơ quan liên quan sớm phối hợp giải quyết nút giao thông kết nối dự án với đường Lý Thánh Tông, đồng thời xác định lại chi phí bồi thường theo đơn giá đất mới quy định tại Luật Đất đai 2024 đã có hiệu lực.

Sau khi hoàn thành công tác GPMB, Thanh tra tỉnh Quảng Trị yêu cầu Tập đoàn Sơn Hải nộp đủ nghĩa vụ tài chính, nghiệm thu, quyết toán và bàn giao dự án đúng tiến độ theo hợp đồng đầu tư.

Cùng đó, Sở Xây dựng Quảng Trị phải giám sát chặt chẽ tiến độ thi công và tài chính để bảo đảm dự án hoàn thành theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

VIDEO: Lễ cưới hoành tráng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và "thiếu gia" Tập đoàn Sơn Hải

VIDEO: Lễ cưới hoành tráng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và "thiếu gia" Tập đoàn Sơn Hải

(NLĐO) - Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ bên doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, trong lễ cưới lộng lẫy với hơn 1.000 khách ở Quảng Trị

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lên xe hoa với "thiếu gia" Tập đoàn Sơn Hải

(NLĐO)- Sáng sớm nay 22-10, gia đình thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương đã có mặt tại nhà Hoa hậu Đỗ Thị Hà để thực hiện nghi lễ đón dâu.

Tập đoàn Sơn Hải bỏ gần 12 tỉ đồng làm đường tặng dân, chỉ 20 ngày là xong

(NLĐO) - Tuyến đường dài hơn 3km ở Quảng Trị, được Tập đoàn Sơn Hải tài trợ xây dựng và hoàn thành một cách thần tốc chỉ sau hơn 20 ngày.

Quảng Trị nhà đầu tư thanh tra tỉnh tập đoàn sơn hải kết luận sai phạm Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo