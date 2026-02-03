HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Kiến nghị nóng liên quan trạm xăng dầu ngưng bán trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây

Uyên Châu

(NLĐO)-Trạm xăng dầu ngưng bán trên cao tốc, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ các giải pháp cung cấp nhiên liệu

Trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây qua tỉnh Đồng Nai có 2 trạm dừng nghỉ của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Hiện nay, đang có tranh chấp dân sự giữa 3 bên gồm: VEC với Công ty Cổ phần Thái Sơn E&C và giữa Công ty Cổ phần Thái Sơn E&C với Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành liên quan đến quyền kinh doanh khai thác, sở hữu tài sản đã đầu tư cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ.

- Ảnh 1.

Trạm xăng dầu trên cao tốc tạm ngừng bán từ 24-1 đến nay

Trong thời gian chờ tòa xét xử, Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành đã ngưng kinh doanh và đóng cửa đối với 2 cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ từ ngày 24-1 với lý do sửa chữa.

Theo công văn của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai gửi Bộ Công Thương, VEC và các sở ngành liên quan chưa tìm được giải pháp phù hợp. Vì vậy, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đề nghị Bộ Công Thương xem xét, hỗ trợ hướng dẫn các giải pháp để VEC (cơ quan quản lý khai thác vận hành tuyến cao tốc) có thể tổ chức cung ứng nhiên liệu tạm thời tại 2 cửa hàng xăng dầu trong thời gian chờ phán quyết từ tòa án.

Nhất là thời điểm cận Tết Bính Ngọ 2026 sắp tới, lượng xe qua cao tốc sẽ tăng cao, tránh trường hợp không đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực.

Liên quan vụ việc này, tỉnh Đồng Nai nhận định việc ngưng cung cấp nhiên liệu trên tuyến đường cao tốc sẽ dẫn đến tình trạng mất an ninh trật tự (do có tranh chấp giữa 3 bên) và về lâu dài sẽ có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.

UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh chủ trì để theo dõi xử lý vụ việc nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến. Đồng thời giao Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp cùng làm việc với VEC để tìm giải pháp cung ứng nhiên liệu trong trường hợp đặc biệt, khẩn cấp.

Sở Công Thương cũng đã chủ trì họp cùng VEC và các cơ quan liên quan để thống nhất các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến. Các bên xác định về lâu dài cần phải có phương án đề xuất giải pháp phù hợp để tổ chức cung ứng nhiên liệu tại trạm dừng nghỉ trong trường hợp đặc biệt.

Phía VEC đã thực hiện các giải pháp liên quan tới cảnh báo từ xa, thông tin rộng rãi trên phương tiện truyền thông, đồng thời xây dựng kế hoạch ứng cứu sự cố khẩn cấp trong trường hợp xảy ra ùn tắc giao thông.

tỉnh đồng nai xăng dầu Sở Công Thương cây xăng nghỉ bán hàng trạm dừng nghỉ Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây
