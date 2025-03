Kiến nghị tạo thuận lợi để giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm

Dự thảo Luật Nhà giáo đang được cho ý kiến, góp ý. Theo đó, giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm hơn so với quy định, nhưng không quá 5 tuổi và không bị giảm tỉ lệ phần trăm hưởng lương hưu nếu đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên.

Theo một khảo sát của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, có đến 10.700 người (chiếm 96% tổng số người được hỏi) kiến nghị nữ giáo viên mầm non được nghỉ hưu ở tuổi 55. Do vậy việc dự thảo Luật Nhà giáo bổ sung điều kiện để giáo viên mầm non được nghỉ hưu ở độ tuổi sớm hơn nhận được sự quan tâm lớn.

Giáo viên mầm non thường xuyên làm việc trong môi trường tiếng ồn, cường độ làm việc cao, trách nhiệm lớn

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nếu quy định về thời gian đóng BHXH là từ đủ 20 năm trở lên thì sẽ không đồng nhất với điều kiện về thời gian đóng tối thiểu của Luật BHXH năm 2024 (tức là 15 năm). Thay vì phải có quy định riêng về điều này trong dự thảo Luật Nhà giáo, hoặc sửa đổi, bổ sung Luật BHXH thì nên thực hiện theo hướng xác định giáo viên mầm non là nghề nặng nhọc thì họ hoàn toàn có thể nghỉ hưu sớm theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Về vấn đề này, kể từ năm 2020, trên cơ sở các nghiên cứu, khảo sát, ghi nhận ý kiến từ phía người lao động, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhiều lần kiến nghị xếp giáo viên mầm non là nghề nặng nhọc làm cơ sở để giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm so với tuổi nghỉ hưu bình thường.

Theo luật sư Phan Thị Lan, Đoàn Luật sư TP HCM, từ yếu tố điều kiện làm việc, trách nhiệm công việc cao, cần nhiều kỹ năng dạy trẻ mà còn phải xử lý nhiều tình huống phát sinh. Các thao tác này cần sự chính xác để bảo đảm an toàn cho trẻ…, thì hoàn toàn có cơ sở xem xét đưa nghề giáo viên mầm non vào danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để họ được nghỉ hưu ở độ tuổi sớm hơn.

Cô Đinh Thị Kiều Oanh (48 tuổi, giáo viên tại một trường mầm non tư thục ở quận 8, TP HCM) cho rằng cường độ làm việc của giáo viên mầm non hiện nay khá cao. Lớp của cô chỉ có 12 trẻ ở độ tuổi dưới 3 nhưng cô luôn trong trạng thái căng thẳng bởi thời gian làm việc kéo dài (trên 10 tiếng) trong môi trường tiếng ồn, các trẻ trong độ tuổi thích khám phá nên hiếu động, các cô không thể rời mắt… Ngoài áp lực công việc, giáo viên mầm non còn phải đối mặt với áp lực từ phía phụ huynh.

"Càng lớn tuổi, sự nhanh nhẹn của giáo viên giảm sút sẻ ảnh hưởng đến thao tác bởi giáo viên phải luôn luôn phải để ý để kịp xử lý các tình huống như trẻ bị hóc dị vật, va đập, trẻ bệnh, hay thường xuyên hơn là trường hợp trẻ giành giựt đồ chơi, xô đẩy nhau…"- cô Oanh cho hay. Từ thực tế công việc, cô rất mong muốn được giảm tuổi nghỉ hưu đối với những người làm công việc này.