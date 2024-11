Giáo viên mầm non sẽ được nghỉ hưu sớm hơn?

Đáng chú ý trong tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật Nhà giáo được trình tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV là về tuổi nghỉ hưu của nhà giáo. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của nhà giáo có quy định riêng phù hợp với đặc điểm hoạt động nghề nghiệp.

Trong đó, nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định và không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. Nhà giáo có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ và nhà giáo làm việc trong các ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù được hưởng chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn…

Về nội dung này, Ủy ban Xã hội của Quốc hội nhất trí quy định nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn (không quá 5 tuổi) so với quy định của Bộ Luật Lao động và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước tuổi. Tuy nhiên, cần đánh giá tác động kỹ về nguồn lực bảo đảm thực hiện chính sách này.

Ngoài dạy trẻ, giáo viên mầm non phải thường xuyên làm học cụ, trang trí lớp học

Đây là tín hiệu vui đối với giáo viên mầm non bởi đa số họ đều mong muốn được nghỉ hưu ở độ tuổi đủ 55 để đảm bảo sức khỏe hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Luôn theo dõi thông tin về các góp ý xây dựng Luật Nhà giáo, chị Nguyễn Thị Thanh Phương, một giáo viên mầm non tại quận 8, TP HCM, bày tỏ sự vui mừng khi thời gian qua, có rất nhiều ý kiến của các chuyên gia, luật sư, đại biểu Quốc hội đồng tình với việc giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm hơn.

Chị Phương đã có hơn 10 năm làm việc tại trường mầm non. Công việc này thực tế khá vất vả, thời gian làm việc mỗi ngày của chị đều kéo dài hơn 8 giờ do phải đến lớp sớm để đón trẻ và trả trẻ muộn, chị và các đồng nghiệp thường xuyên tận dụng các ngày cuối tuần và giờ nghỉ ngơi để làm học cụ, trang trí lớp học cho trẻ; kỳ nghỉ hè cũng ngắn hơn so với các cấp học khác…

Không chỉ vậy, chăm và dạy trẻ ở độ tuổi mầm non, mỗi ngày, giáo viên mầm non phải vận động liên tục để đón, đỡ, dỗ trẻ và xử lý vô số tình huống phát sinh…

"Trong khi đó, trách nhiệm và áp lực công việc ngày càng cao, nếu nghỉ hưu ở độ tuổi 60, chỉ sợ chúng tôi không thể đảm bảo sự nhanh nhạy và mức độ chính xác của các thao tác khi làm việc. Do vậy, nên quy định giáo viên mầm non được nghỉ hưu ở độ tuổi sớm hơn" - chị Phương bày tỏ.