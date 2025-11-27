HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Kiến tạo bản sắc riêng

Tin-ảnh: B.Vân

Đà Nẵng đang đứng trước thời cơ lớn để trở thành trung tâm văn hóa - nghệ thuật vùng

Ngày 26-11, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo tham vấn triển khai Đề án "Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố đến năm 2030".

Tại hội thảo, PGS-TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam - nhận định việc sáp nhập địa giới không chỉ mở rộng không gian mà còn gia tăng chiều sâu bản sắc, tạo nguồn lực sáng tạo và nâng cao khả năng vận hành chuỗi giá trị văn hóa. Thành phố là đô thị hiếm hoi đồng thời sở hữu nền tảng di sản và thế mạnh về công nghệ - truyền thông, tạo cấu trúc "hai trong một" thuận lợi để phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH). Bà Phương đề xuất thành phố hoàn thiện quy hoạch không gian văn hóa - sáng tạo, tăng cường cơ chế liên kết giữa khu vực di sản, đầu tư hạ tầng dữ liệu văn hóa phục vụ chuyển đổi số và du lịch cá nhân hóa.

Kiến tạo bản sắc riêng - Ảnh 1.

Bảo tàng Điêu khắc Chăm là một trong những điểm tham quan văn hóa - lịch sử tiêu biểu của TP Đà Nẵng

Ở góc độ di sản, ông Hồ Xuân Tịnh, Hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng, cho rằng thành phố có hệ thống di sản phong phú nhưng khai thác còn phân tán. Ông kiến nghị phát triển phố nghệ thuật truyền thống, không gian văn hóa biển, số hóa 3D di tích và ứng dụng VR/AR trong thuyết minh nhằm mở rộng thị trường sản phẩm sáng tạo.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh nhấn mạnh Đà Nẵng đang đứng trước thời cơ lớn để trở thành trung tâm văn hóa - nghệ thuật vùng, yêu cầu chuyển từ phát triển đơn lẻ sang kiến tạo hệ sinh thái CNVH mang bản sắc riêng.

Được biết, dự thảo kế hoạch xác định mục tiêu chung của thành phố là phát triển CNVH trở thành một ngành kinh tế quan trọng, đóng góp trên 13% GRDP vào năm 2030; đồng thời đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm CNVH trọng điểm của cả nước với năng lực cạnh tranh khu vực.

Tin liên quan

Hiến kế giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa: Cực tăng trưởng mới từ "thành phố sáng tạo"

Hiến kế giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa: Cực tăng trưởng mới từ "thành phố sáng tạo"

Sau khi Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam được Chính phủ phê duyệt, Báo Người Lao Động đã tổ chức tọa đàm lần 4 tiếp tục đóng góp giải pháp

Hiến kế giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa (*): Đưa di sản văn hóa vào game Việt

Đầu tháng 11-2025, cụm từ "Phở Anh Hai" bất ngờ gây sốt khi thu hút cộng đồng game thủ trên toàn thế giới

Hiến kế giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa (*): Để TP HCM trở thành trung tâm âm nhạc

TP HCM có thị trường năng động, nguồn nhân lực sáng tạo dồi dào và kho di sản Nam Bộ phong phú

TP Đà Nẵng công nghiệp văn hóa bản sắc bảo tàng Điêu khắc Chăm Kiến tạo bản sắc riêng Hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng
