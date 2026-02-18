Kiến tạo tổ ấm giữa lòng phố biển Nha Trang

Không chỉ đánh dấu bước khởi đầu cho kế hoạch phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) trong năm mới 2026, dự án còn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập, với yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an sinh và chỗ ở ổn định cho người lao động (NLĐ).

Dự án NƠXH Hưng Phú II do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Đầu tư - Xây dựng Nguyên Hạnh làm chủ đầu tư. Với quy mô hơn 1.060 căn hộ, gồm 30 tầng nổi và 1 tầng hầm, xây dựng trên khu đất rộng gần 6.900 m², dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.445 tỉ đồng, được Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) tài trợ vốn.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nhấn nút khởi công dự án nhà ở xã hội Hưng Phú II

Ngoài các căn hộ NƠXH, dự án còn được quy hoạch đồng bộ các tiện ích thiết yếu như trung tâm thương mại, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, công viên và khu thể thao, hướng tới hình thành không gian sống đầy đủ, an toàn và bền vững. Điểm đáng chú ý của dự án không chỉ nằm ở quy mô hay vị trí thuận lợi tại khu dân cư phía Bắc Nha Trang, mà là ý nghĩa xã hội sâu sắc: tạo dựng mái ấm an cư cho người có thu nhập thấp, công nhân, NLĐ - những người vốn đang chịu nhiều áp lực về nhà ở.

Sau khi sáp nhập tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa từ ngày 1-7-2025, tỉnh Khánh Hòa mới có quy mô dân số lớn hơn, không gian phát triển rộng hơn, đồng thời cũng đối mặt những yêu cầu mới về an sinh xã hội. Cùng với lợi thế về hạ tầng, du lịch, dịch vụ và công nghiệp, Khánh Hòa đang thu hút ngày càng nhiều dự án lớn, khu công nghiệp, khu đô thị và trung tâm dịch vụ. Kéo theo đó là làn sóng lao động từ nhiều địa phương khác đến làm việc, sinh sống và gắn bó lâu dài.

Trong bối cảnh này, bài toán nhà ở, đặc biệt là NƠXH cho người thu nhập thấp và NLĐ, trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhiều công nhân, NLĐ hiện phải sống trong các khu nhà trọ chật hẹp, điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng sống và sự ổn định lâu dài. Việc triển khai các dự án NƠXH như Hưng Phú 2, vì vậy, không chỉ là đầu tư xây dựng mà còn là đầu tư cho con người, cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Tại lễ khởi công, ông Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa - nhấn mạnh yêu cầu "phát triển nhà ở phải đi trước một bước", nhất là trong giai đoạn tỉnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư và sắp xếp lại đơn vị hành chính. NƠXH không đơn thuần là chỗ ở mà còn là nền tảng để NLĐ yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp, với địa phương, qua đó tạo ra giá trị lâu dài cho kinh tế - xã hội.

Dự án NƠXH Hưng Phú II được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung đáng kể cho khu vực đô thị Bắc Nha Trang, góp phần từng bước giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp. Đồng thời, dự án còn góp phần cụ thể hóa các mục tiêu của Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030.

