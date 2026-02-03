Quan tâm nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân - lao động

Sáng 3-2, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2026), Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Định, TPHCM đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa Bí thư Đảng ủy phường với đoàn viên, hội viên các tổ chức Chính trị - Xã hội phường năm 2026.

Hội nghị gặp gỡ giữa Bí thư Đảng ủy phường Phú Định với đoàn viên, hội viên các tổ chức Chính trị - Xã hội phường năm 2026

Tại chương trình, đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, qua đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, hội viên trong xây dựng và phát triển phường Phú Định trong thời gian tới.

Cán bộ Công đoàn góp ý tại hội nghị

Hội nghị cũng lắng nghe 23 lượt phát biểu với 32 ý kiến xoay quanh việc tìm giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, hội viên có cơ hội kết nạp vào hàng ngũ của Đảng; việc xây dựng các thiết chế văn hóa, văn nghệ tại các khu nhà trọ; việc xây dựng quy chế dân chủ tại nơi làm việc để xây dựng môi trường làm việc an toàn…

Bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, trao đổi một số nội dung liên quan đến hoạt động Công đoàn và nâng cao đời sống người lao động

Nhất là đề xuất lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và Đảng ủy phường Phú Định quan tâm, khảo sát, kiến nghị cấp trên về các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, đề xuất các chính sách về gói vay tiêu dùng lãi suất thấp để giúp người lao động từng bước nâng cao chất lượng sống.

Ông Phạm Ngọc Muôn - Bí thư Đảng ủy phường Phú Định, trao đổi với đoàn viên, hội viên

Tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu, lãnh đạo LĐLĐ TP, Đảng ủy phường Phú Định và các phòng, ban liên quan đã có những trao đổi cụ thể nhằm kịp thời cung cấp thông tin, tháo gỡ các vướng mắc của đoàn viên, hội viên liên quan đến thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của đoàn viên, hội viên.

Dịp này, Công Đoàn và Hội LHPN phường Phú Định đã trao danh sách 85 đoàn viên ưu tú và 23 hội viên ưu tú năm 2026 cho Đảng ủy phường xem xét, kết nạp.