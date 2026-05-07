Góc nhìn

Kiến tạo tương lai chung

Ngải Sa

Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp từ nhiều thập kỷ nay.

Chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ XIV và sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn các chức danh lãnh đạo cao cấp nhất của Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam trùng vào đúng dịp tròn 10 năm ngày Việt Nam và Ấn Độ thiết lập mối Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp từ nhiều thập kỷ nay. Hai bên đồng thuận quan điểm sâu rộng về các vấn đề của thế giới, châu lục và khu vực. Quan hệ hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ và hợp tác trong các vấn đề đa phương rất hiệu quả.

Nhưng sau 10 năm kể từ khi hai nước thiết lập mối Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thế giới và châu lục cũng như hai khu vực xung quanh hai nước, bản thân Việt Nam và Ấn Độ bây giờ đều đã trở nên khác trước rất căn bản. Thách thức và phức tạp nhiều hơn và đa dạng hơn đến từ diễn biến của tình hình thế giới, châu lục và khu vực trên mọi phương diện. Nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế đối với cả hai nước nay cao hơn rất nhiều. Song song đó, hai nước trong thập niên qua đã đạt được những thành tựu phát triển rất ấn tượng và đã gây dựng, gia tăng được mạnh mẽ uy tín và vị thế quốc tế. Những điều này thôi thúc hai bên giờ đây phải cùng nhau kiến tạo thời kỳ quan hệ hợp tác mới. Hiện tại, đòi hỏi của thực tế, tiền đề thuận lợi và thời điểm đã thích hợp để hai nước tạo dựng nên bước chuyển và bước ngoặt lịch sử mới cho mối Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Nhìn nhận như thế sẽ nhận thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn của chuyến thăm Ấn Độ hiện tại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Kết quả chuyến thăm mở lối, dẫn đường cho Việt Nam và Ấn Độ cùng nhau bước vào thời kỳ quan hệ hữu nghị và hợp tác mới hướng tới tương lai tươi sáng ấy. Tiếp đà phát triển quan hệ song phương hiện có, thêm nhiều dự án hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư được thỏa thuận, trao đổi văn hóa, hợp tác giáo dục và đào tạo, giao thương giữa người dân hai nước với nhau... sẽ là kết quả của sự kiện đối ngoại này.

Nhìn xa rộng hơn, chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ khai thác cơ hội và tận dụng thời điểm thuận lợi để Việt Nam và Ấn Độ cùng nhau xác định nội hàm mới cho mối Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên phát triển thịnh vượng mới của Việt Nam và trong giai đoạn phát triển mới của Ấn Độ. Tình hình mới trên thế giới và ở hai nước đòi hỏi thực chất mới và định hướng mới, mục tiêu mới và tầm vóc mới cho mối Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Ấn Độ trở nên quan trọng hơn đối với Việt Nam tương tự Việt Nam trở nên quan trọng hơn đối với Ấn Độ.

Quan hệ đối tác như thế giúp hai bên tận dụng những tiềm năng và thế mạnh chưa được khai thác hết và đóng góp được nhiều hơn, thiết thực hơn vào việc kiến tạo tương lai chung cho thế giới bên ngoài, đặc biệt cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Việt Nam-Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Việt Nam-Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ.

Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ lên “Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường”

(NLĐO) - Việt Nam và Ấn Độ nâng tầm quan hệ lên "Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường" trên tinh thần Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mỗi người Việt Nam tại Ấn Độ là một "đại sứ nhân dân"

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ trong không khí gần gũi, ấm áp.

