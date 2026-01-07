HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kiến tạo vị thế, tương lai (*): Đưa sữa Việt ra thế giới

NGỌC DUNG - ĐỨC NGỌC

Suốt 15 năm, TH thúc đẩy đầu tư bài bản vào chăn nuôi bò sữa, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành sữa Việt Nam

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI ngày 27-12, Tập đoàn TH với đại diện hạt nhân là Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Tiên phong trong cuộc "cách mạng sữa tươi sạch"

Dấu ấn tiêu biểu của Tập đoàn TH là khởi xướng cuộc cách mạng sữa tươi sạch tại Việt Nam, góp phần thay đổi căn bản diện mạo ngành sữa, đặt nền móng cho sản xuất sữa tươi sạch theo chuẩn quốc tế.

Trong cuộc cách mạng này, người nông dân được đưa vào chuỗi giá trị như một chủ thể quan trọng, góp phần nâng cao sinh kế tại các địa phương. Dù điều kiện tự nhiên của Việt Nam không thuận lợi cho chăn nuôi bò sữa, nhưng nhờ ứng dụng các công nghệ hiện đại, TH đã phát triển hệ thống trang trại tập trung, khép kín, được đánh giá có quy mô lớn hàng đầu thế giới.

KIẾN TẠO VỊ THẾ, TƯƠNG LAI (*): Đưa sữa Việt ra thế giới - Ảnh 1.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Thái Hương - Nhà sáng lập Tập đoàn TH

Thông qua việc triển khai đồng bộ các công nghệ, sau hơn 15 năm, cùng với sự thay đổi trong nhận thức của người tiêu dùng, tỉ lệ sữa tươi trong cơ cấu sữa dạng lỏng tại Việt Nam đạt khoảng 60%.

Vì tầm vóc người Việt

Song song với hoạt động sản xuất, Tập đoàn TH xác định chăm sóc sức khỏe con người là nền tảng của phát triển bền vững. Từ đó, doanh nghiệp phối hợp với cơ quan quản lý và các chuyên gia triển khai các chương trình dinh dưỡng học đường theo chuẩn khoa học.

Những năm qua, TH theo đuổi mục tiêu minh bạch hóa thị trường sữa, góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về giá trị của sữa tươi sạch. Tác động lan tỏa từ mô hình này thúc đẩy nông dân và doanh nghiệp trong ngành đầu tư bài bản vào chăn nuôi bò sữa, qua đó góp phần phát triển ngành sữa theo hướng bền vững. Nhờ đó, mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người tại Việt Nam tăng từ 8-12 lít/người/năm (năm 2008) lên khoảng 36 lít/người/năm hiện nay, trong đó sữa tươi chiếm tỉ trọng ngày càng lớn.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An: "Trong các doanh nghiệp công nghệ cao đóng góp vào sự tăng trưởng của Nghệ An, Tập đoàn TH luôn là doanh nghiệp dẫn đầu".

Từ năm học 2020-2021, TH tham gia triển khai "Mô hình điểm bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, kết hợp tăng cường hoạt động thể lực" tại 10 tỉnh, thành phố đại diện cho 5 vùng sinh thái trên cả nước.

Theo bà Thái Hương, Anh hùng Lao động, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, con người là nguồn lực quyết định sự phát triển của đất nước. Vì vậy, việc bảo đảm người dân phát triển toàn diện về thể lực, trí lực và tinh thần có ý nghĩa then chốt đối với tương lai quốc gia.

Từ cách tiếp cận này, trong quá trình xây dựng chiến lược và phát triển thương hiệu, Tập đoàn TH xác định các giá trị cốt lõi làm nền tảng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và trách nhiệm xã hội, gồm: Vì sức khỏe cộng đồng, hoàn toàn từ thiên nhiên, tư duy đổi mới, thân thiện với môi trường và hài hòa lợi ích.

"Với cá nhân tôi và Tập đoàn TH, giá trị cốt lõi của hạnh phúc là tạo ra lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Đây cũng là định hướng xuyên suốt mà doanh nghiệp theo đuổi: Đổi mới, phát triển bền vững và đóng góp cho mục tiêu phát triển của đất nước" - bà Thái Hương nhấn mạnh.

Khẳng định dấu ấn nông nghiệp Việt

Không chỉ khẳng định vị thế trong nước, Tập đoàn TH còn ghi dấu ấn trên thị trường quốc tế, trở thành nhà đầu tư Việt Nam lớn nhất trong lĩnh vực nông nghiệp tại Liên bang Nga. Các dự án trang trại bò sữa, nhà máy chế biến và chuỗi cung ứng sản phẩm sạch ứng dụng công nghệ cao được triển khai tại nhiều địa phương như Kaluga, Moscow, Bashkortostan và khu vực Viễn Đông.

KIẾN TẠO VỊ THẾ, TƯƠNG LAI (*): Đưa sữa Việt ra thế giới - Ảnh 2.

Trang trại chăn nuôi bò sữa của Tập đoàn TH được trang bị hiện đại, khép kín. Ảnh: TẬP ĐOÀN TH

Ngày 4-11-2025, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, ghi nhận những đóng góp trong việc củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác chiến lược Việt Nam - Nga, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh lương thực và phát triển bền vững.

Nói về định hướng đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới, bà Thái Hương cho rằng với các doanh nghiệp nông nghiệp, điểm khởi đầu không nằm ở công nghệ hay máy móc, mà ở tư duy. "Chỉ khi doanh nghiệp có tư duy khoa học, quản trị hiện đại và đặt lợi ích của mình trong lợi ích chung của quốc gia và cộng đồng, mới có thể góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững và đủ sức cạnh tranh toàn cầu" - bà Thái Hương phân tích. 

Kinh tế xanh - kinh tế tuần hoàn

Không chỉ dừng lại ở chăn nuôi bò sữa, TH mở rộng đầu tư sang nhiều lĩnh vực nông nghiệp khác như trồng trọt hữu cơ, dược liệu, chế biến thực phẩm sạch.

Đặc biệt, mô hình kinh tế xanh - kinh tế tuần hoàn của TH được nhiều tổ chức trong và ngoài nước đánh giá cao. Chất thải trong chăn nuôi được xử lý khép kín, tái sử dụng làm phân bón hữu cơ, khí sinh học; đồng cỏ, cây trồng được quy hoạch khoa học, bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên.

Ông Phạm Vinh Sơn, Giám đốc bảo trì kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Phân bón Xanh thuộc Tập đoàn TH, thông tin: "Ở tất cả các trang trại TH, chất thải từ quá trình chăn nuôi sau khi được xử lý đạt chuẩn bằng công nghệ nhập khẩu từ Cộng hòa Áo sẽ trở thành chất đệm sinh học phục vụ trang trại và phân bón hữu cơ chất lượng cao. Phân bón này ngoài dùng cho các cánh đồng nguyên liệu còn được cung ứng ra thị trường, phục vụ cho nền nông nghiệp hữu cơ ở nước ta".

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 6-1

Tin liên quan

Kiến tạo vị thế, tương lai: "Cây cầu số" đặc biệt

Kiến tạo vị thế, tương lai: "Cây cầu số" đặc biệt

L.T.S: 10 tập thể, cá nhân được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động là những tấm gương có đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước

TH true MILK chia sẻ về thực thi ESG tại Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn Việt Nam 2023

(NLĐO) - “Thực thi ESG trong chiến lược phát triển và mô hình kinh tế tuần hoàn như một trong những hợp phần của phát triển bền vững là định hướng của Tập đoàn TH từ khi khởi dựng doanh nghiệp” - bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Giám đốc Phát triển bền vững Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK) cho biết tại Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn Việt Nam 2023.

Trang trại bò sữa TH True Milk nhận Kỷ lục Châu Á

(NLĐO)- Tập đoàn TH true Milk ngày 16-5 nhận Kỷ lục Cụm trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao lớn nhất Châu Á.

